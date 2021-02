Komediasarja Aikuiset nousi hitiksi – näyttelijät Anna Airola ja Elias Salonen uskovat suosion selittyvän samaistuttavilla hahmoilla

Aikuiset-tv-sarjan näyttelijät Anna Airola ja Elias Salonen kävelevät Helsingin Kalliossa sarjan toisen tuotantokauden kuvauspaikalla.

Tunnelma on erilainen kuin kesällä, jolloin kuvaukset tehtiin. Näyttelijät seisovat hangessa ja päähenkilön Oonan kahvilan tilalla on nyt jonkun työhuone.

– Nostalginen olo. Me molemmat pyörimme täällä Kalliossa muutenkin, vaikka juuri tähän ei juuri tule tultua, Airola ja Salonen sanovat.

Näyttelijät Elias Salonen ja Anna Airola asuvat molemmat tällä hetkellä Helsingin Käpylässä, mutta suunnitteilla on muutto Kallioon, mihin Aikuiset-sarjakin sijoittuu. Tanja Heino / Yle

Aikuiset-sarjassa seurataan ystävyksiä Oonaa ja Arttua, jotka elävät Helsingin Kalliossa. Alta kolmekymppiset etsivät paikkaansa maailmassa, hapuilevat elämän kanssa ja käyvät välillä bilettämässä.

Päähenkilö Oona on päättämätön ja miettii joka päivä, mitä elämällä pitäisi tehdä. Hän on myös kroonisen kateellinen muille, kun näkee somesta, mitä he tekevät. Paras ystävä Arttu tukee rinnalla, vaikka hakee samalla tavalla elämälleen suuntaa.

Näyttelijöiden mukaan hahmoissa on joitain samoja piirteitä kuin heissä itsessään.

Sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin onkin niitä sarjaan kirjoittanut. He esittävät ikäisiään eli viimeisimmällä kaudella 26-vuotiaita ja Anna Airola on kotoisin Kokkolasta kuten esittämänsä Oona.

– Oona on ihan niin kuin sinä oikeastikin, Salonen sanoo Airolalle ja nauraa.

– Niin kai sitten. Ehkä tietty räjähtävyys Oonan hahmossa on tuttua.

– Arttu on ihan empaattinen tyyppi ja ehkä empaattisempi kuin minä, Salonen pohtii.

Näyttelijä Anna Airola on tällä hetkellä vaihdossa Tampereen Nätyssä Teatterikorkeakoulusta. – Opiskelen tällä hetkellä miekkailua. En ole sitä ikinä harrastanut, mutta siitä tuli kurssi ja nyt olen koukussa siihen. Tanja Heino / Yle

"Tämä on niin minun elämästäni"

Aikuiset on noussut ilmiöksi ja puheenaiheeksi etenkin sarjan toisella tuotantokaudella, joka julkaistiin Yle Areenassa tammikuun lopulla. Sarjan ensimmäinen kausi näki päivänvalon maaliskuussa 2019. Lisäksi sarjaan on tehty muutama erikoisjakso.

Toinen tuotantokausi on ollut Yle Areenassa hitti, sillä jaksoilla on yli miljoona katselukertaa. Aikuiset on tavoittanut etenkin alle 30-vuotiaita, ja yleisöstä valtaosa on ollut naisia.

Moni on kertonut samaistuneensa sarjan kuvaamaan elämään ja sen hahmoihin.

– Ihmiset ovat sanoneet, että tämä on niin minun elämästäni tai kaverini on juuri tuollainen. Siihen pyrittiinkin, että hahmot ovat kuin oikeita ihmisiä eli kuin kavereitasi, jotka tuovat iloa elämään, kertoo Anna Brotkin.

Mutta on nuorten aikuisten elämän seuraaminen kiinnostanut myös vanhempaakin yleisöä.

– Ykköskauden jälkeen yli viisikymppiset ja kuusikymppiset tulivat paljon kehumaan ja fiilistelemään sarjaa. Se yllätti silloin alkuun, kertoo Airola.

– Palautteet alkavat usein, että vaikka olen jo tällainen 60-vuotias ja en ole kohderyhmää, niin silti tykkäsin. Olen sanonut, että jokainen ihminen on tämän sarjan kohderyhmää, Brotkin jatkaa.

Sarjan innokkaimmat fanit ovat tehneet kävelyretkiä sarjan kuvauspaikoilla Kalliossa tai hankkineet samanlaisia vaatteita, joita päähenkilö Oona käyttää.

Näyttelijät Anna Airola ja Elias Salonen uskovat, että sarjassa viehättää sen ymmärtäväinen ote.

– Siinä nauretaan lempeästi ihmisen pikkusieluisuudelle. Toivoisin, että ihmiset uskaltaisivat ottaa rennommin ja nauraa itselleen lempeämmin, Airola pohtii.

– Se on hauskaa, jos jengi pystyy samaistumaan siihen, miten paljon nämä hahmot kriiseilevät ihan turhasta. Ehkä ne omat kriisit eivät tunnukaan sitten niin vakavilta, Salonen sanoo.

Näyttelijä Elias Salonen on työstämässä näytelmää KokoTeatterissa, mutta sen esitysaikataulu ei ole tiedossa koronarajoitusten takia. Hän näyttelee myös pienessä roolissa Kylmä syli -nimisessä tv-sarjassa. Tanja Heino / Yle

Tarkkoja havaintoja Kallio-kuplasta

Aikuiset-sarjassa kalliolaisnuoret juoksevat viimeisimpien trendien perässä. Tiedostavien täytyy esimerkiksi käydä maistelemassa alkuviinejä, vaikka ne maistuisivat kuinka pahalta.

Sarja vilisee myös viittauksia populaarikulttuuriin, joita ei sen tarkemmin avata. Ne tietävät, jotka tietävät. Sarjan näyttelijätkin ovat joutuneet käsikirjoitusta lukiessaan googlaamaan asioita, joista eivät olleet kuulleetkaan.

Samaa tekee parikymppisten elämästä pihalla oleva Oonan isä Markku, joka muuttaa hometaloa pakoon Kokkolasta Kallioon tyttärensä luo. Isä tuo mukanaan sarjaan sukupolvien törmäilyä.

– Me samaistumme molemmat Markkuun, sanovat Airola ja Salonen ja nauravat päälle.

Näyttelijät Elias Salonen (Arttu), Anna Airola (Oona) ja Ville Myllyrinne (Oonan isä Markku) Aikuiset-sarjan kuvauspaikalla. Jaakko Kahilaniemi

Käsikirjoittaja Anna Brotkin kertoo, että hän on kerännyt sarjaan omia havaintojaan Kalliosta ja sen ihmisistä.

Tarinoita ja elämäntilanteita hän on napannut mukaan ystäviltään. Tosin suoraan hän ei kenestäkään ole komediahahmoa tehnyt.

– Jos bileissä joku sanoo jotain hauskaa, kysyn, että saanko kirjoittaa tämän ylös ja käyttää joskus. En varasta, vaan lainaan kunnianosoitus mielessä.

Brotkin tykkää kuunnella myös ihmisten tarinoita Kallion kahviloissa. Hän sanoo inspiroituvansa ihmisten puheista.

– Ihmiset käyttävät kieltä niin upealla tavalla. Vakoilen ihmisiä, mutta ihmiset saavat rauhassa puhua salaisuuksiaan. En minä niitä sarjaan kirjoita.

– Oonassa on varmaan ripaus minua. Kaikkiin hahmoihin on hyvä kirjoittaa osa itseään, jotta niitä ymmärtää. Oonassa ja minussa samaa on ylianalysoivuus, ylikelailu ja katkeamaton puheen virta, sanoo Aikuiset-sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin. Tommi Pesonen/YLE

Käsikirjoittaja sanoo inspiroituvansa myös paikoista ja Aikuiset-sarjan kohdalla Kalliosta.

– Tykkään Kallion kerroksellisuudesta. Nyt kun alue on gentrifikaation kuorissa, niin täällä on jäänteitä vanhasta ja paljon uutta. On natuviinibaareja ja kuivakukkakauppoja. Sitten on thaihierontapaikkoja ja kahden euron bissemestoja.

Brotkin on tällä hetkellä 33-vuotias. Hän kuitenkin kuvaa sarjassa tarkasti itseään yli viisi vuotta nuorempien elämää. Hän sanoo, että pieni ikäero antaa hänelle etäisyyttä ja mahdollisuuden muistella, minkälaista oma elämä oli muutama vuosi sitten.

– Ehkä uskallan olla piikikkäämpi ja ankarampi hahmoille, kun uskaltaa katsoa itseironisesti itseään ja myöntää omat heikkoutensa. Silloin syntyy vähän kierteisempää komediaa.

Mitä aikuisuus on?

Aikuiset-sarjan keskiössä on aikuistumisen kanssa kipuilu. Tulevaisuudessa häämöttävä keski-ikä on pahin painajainen. Päähenkilö Oonan logiikalla hän on 26-vuotiaana jo keski-ikäinen, sillä puolet vanhempi on jo vanhus.

Käsikirjoittaja Anna Brotkin sanoo, ettei hän tiedä mitä aikuisuus on. Hänen mukaansa elämme niin pirstaleisessa maailmassa, että jokainen voi poimia sieltä itselleen sopivat asiat.

– Toivoisin, että aikuisuus olisi nykyään enemmän vapautta tehdä siitä sen näköistä kuin itse haluaa ja vähät välittää, mitä muut ajattelevat. Ihmisten ei tarvitsisi kokea, että on tietty muotti, mihin pitää asettua tai täyttää parisuhteen, perheen perustamisen tai työn normeja.

Oona ja Arttu kuitenkin vanhenevat ja sarjan toisella kaudella päästään syvemmälle heidän tunne-elämäänsä. Heidän ystävyytensä syvenee entisestään, mutta molemmilla on tahoillaan romanttisia virityksiä.

Brotkinilta onkin kysytty, miksi sarja on muuttunut emotionaalisemmaksi.

– Kirjoitin toista kautta koronakeväänä ja kaikki olivat peloissaan ja ystäviä ei saanut halata moneen viikkoon. Aikuisten fiktiomaailmaan oli ihana sukeltaa. Siellä sai halata, pussailla, bailata ja lääppiä miten paljon haluaa.

Monet sarjaa katsoneet ovatkin kaiholla ihastelleet Kallion rentoa kesäistä tunnelmaa, jossa koronarajoitukset eivät näy.

Aikuiset-sarjassa Oona (Anna Airola) seurustelee ja välillä eroaa Kuismasta (Mikko Kauppila). Toisella tuotantokaudella kuvioihin tulee uusi ihastus Pesso (Miro Lopperi), joka ei näy kuvassa. Yellow Film TV Oy

Aikuiset-sarjan suosion perusteella voisi uskoa, että kolmas tuotantokausi tehdään. Jatkosta ei ole kuitenkaan vielä päätetty.

– Paljon olisi vielä kerrottavaa, Brotkin sanoo.

– Toivotaan, että jatkoa on luvassa ja ehkä ne hahmot voisivat ihan vähän aikuistua, mutta ei liikaa, sanoo näyttelijä Anna Airola.

Sarjan toinen kausi jää kutkuttavaan tilanteeseen, sillä Oona ei päättänyt kumman ottaa poikaystäväksi Kuisman vai Pesson.

Kumman sarjan näyttelijät valitsisivat?

– Mun on pakko sanoa Kuisma. Se on liian sydämellinen tyyppi, sanoo Salonen.

– Mä vastaan Arttu, sanoo Airola ja halaa Salosta.

Katso: Aikuiset-sarja Yle Areenassa