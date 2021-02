Venäjän valomielenosoituksissa tuettiin vangittua Navalnyita – valtionmedian mukaan Nato häärii protestien taustalla

Ihmiset kokoontuivat sunnuntaina eri puolilla Venäjää osoittamaan tukeaan vangitulle oppositiojohtajalla Aleksei Navalnyille.

Koska poliisi on tukahduttanut viime viikkojen protesteja poikkeuksellisen kovaotteisesti, oli ystävänpäivän mielenilmaus järjestetty täysin uudella tavalla: Navalnyin tukijoukot kehottivat protestoijia näyttämään kännyköillään valoa kohti taivasta ja jakamaan tapahtumasta kuvia sosiaalisessa mediassa.

Venäjän valtiontelevisio leimasi uutislähetyksissään valoprotestit sotilasliitto Naton masinoimiksi. Tv-kanavilla varoitettiin jo ennen sunnuntaita, että terroristit olivat suunnitelleet tekevänsä iskuja valoprotestien aikana.

Protestiin osallistujien määrää on vaikeaa arvioida, mutta uutistoimisto AFP kertoo, että ainakin Moskovassa ja Pietarissa oli liikkeellä sunnuntai-iltana useita kymmeniä mielenosoittajia.

29-vuotias insinööri Mikhail Orlov osallistuiMoskovassa mielenilmaukseen vaimonsa Marian kanssa. Hän kertoi haluavansa osoittaa näin tyytymättömyyttään presidentti Vladimir Putinin politiikkaa kohtaan.

– Maa on rappiolla, tiede on rappiolla, hän sanoi.

Vaimo Maria puolestaan sanoi, että hän on viime aikoina ryhtynyt harkitsemaan Venäjältä poismuuttoa.

– En koe olevani turvassa täällä, hän sanoi.

Valtionmedia ei voi enää sivuuttaa Navalnyita

Kreml-myönteisten tiedotusvälineiden varoitukset olla osallistumatta rauhanomaisiin protesteihin on uusi ilmiö Venäjällä. Tähän saakka tv-kanavat ovat pääosin sivuuttaneet uutisoinnissaan opposition protestit. Presidentti Putin ei ole kertaakaan edes maininnut julkisuudessa Navalnyin nimeä. Niin ikään valtiontelevisio on varonut kutsumasta Navalnyita nimeltä niin harvoina kertoina, kun häntä on käsitelty uutisjutuissa. Navalnyihin on viitattu nimillä ”bloggaaja”, ”korruptiotutkija” tai ”poliitikko”.

Kremlin strategia olla huomioimatta Navalnyita ei kuitenkaan vaikuta enää toimivan, sillä hänen nimensä on jo kansan keskuudessa liian tuttu. Näin sanoo Putinin puheenkirjoittajana aiemmin toiminut politiikan analyytikko Abbas Gallyamov uutistoimisto AP:lle.

– Strategian muuttuminen viittaa siihen, että hallitusta tukevan television katsojakunnan on huomattu nyt saavan tietonsa Navalnyin toiminnasta joiltain muilta kanavilta, sanoo Gallyamov.

Koska kansa on jo laajasti kiinnostunut Navalnyin tekemisistä, ei vaiti pysymisessä ole enää juuri järkeä, hän huomauttaa.

Navalnyi tuomittiinkuun alussa 3,5 vuoden vankeusrangaistukseen ehdollisen vankeustuomion rikkomisesta. AFP

Ulkoministeri Haavisto aikoo nostaa esille vaateen Navalnyin vapauttamisesta

Navalnyi on nousemassa keskustelunaiheeksi myös tänään Pietarissa, missä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tapaa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Haavisto sanoi viikonloppuna, että aikoo nostaa tapaamisessa esille vaatimuksen Navalnyin vapauttamisesta. Hänen mukaansa Euroopan unionin kanta Navalnyin kohtelusta on hyvin selvä, ja tämä kanta tullaan ilmaisemaan tapaamisessa.

Vierailun odotetaan saavan paljon huomiota myös muista EU-maista, sillä reilu viikko sitten Lavrovin tulkittiin nöyryyttäneen unionin ulkosuhteita johtavaa Josep Borrellia Moskovassa. Borrell on saanut osakseen kärkevää kritiikkiä, koska hänen on tulkittu jääneen Lavrovin jalkoihin tiedotustilaisuudessa. Lisäksi Venäjä ilmoitti vierailun aikana karkottavansa maasta Saksan, Puolan ja Ruotsin diplomaatteja.

Borrell kertoi vierailunsa jälkeen aikovansa ehdottaa, että unioni asettaisi Venäjälle uusia pakotteita. Perjantaina Lavrov uhkasi, että Venäjä katkaisee välinsä Euroopan unioniin, jos maalle pannaan lisäpakotteita, jotka vaarantavat sen talouden.

Presidentti Putin sanoi eilen, että länsimaat käyttävät Navalnyitä hyväkseen yrittäessään eristää Venäjää.

Lähteet: AFP, AP, STT