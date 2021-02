Miten olla koskettamatta koronan pelossa laitetta ja silti tuntea kuin koskettaisi? Tutkija kertoo, miten uusi tekniikka voi auttaa pandemioissa

Koronan ja muiden tautien pelko on saanut ihmiset karsastamaan laitteita, joita pitää näpytellä ja koskea. Esimerkiksi kassoilla moni suosii nykyään lähimaksua.

Markkinoille on tullut myös muita laitteita, joita ei tarvitse koskettaa. Virtuaalitodellisuus on pitkään ollut tuttua pelimaailmasta.

Esimerkiksi kauppakeskuksissa on voinut puolestaan nähdä pitkään sumunäyttöjä, joiden läpi voi kävellä.

Nämä ovat hygieenisiä myös pandemioiden aikana, mutta jotain tuntuu puuttuvan, kun kosketus puuttuu.

Antti Sand tarkastelee tuoreessa Tampereen yliopiston väitöskirjassaan tuntopalautteen lisäämistä epätyypillisiin näyttölaitteisiin. Antti Sand on työskentelee Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa tutkijana sekä opettajana.

— Kosketus on tärkeä osa ihmisten vuorovaikutusta ja myös vuorovaikutusta teknologian kanssa. Pandemioiden riskit tiedostava maailma voi arvostaa hygieenisiä kontaktittomia käyttöliittymiä. Väitöskirjassani tutkin näiden kahden yhdistämistä, Sand sanoo väitöstiedotteessa.

Ilman keinotekoisia kosketusaistimuksia virtuaaliset kappaleet eivät tunnu oikeilta käden kulkiessa suoraan niiden läpi, mikä vähentää käyttökokemusta ja hämmentää.

Ultraääni tuo kosketuksen

Miten kosketuksen tunnetta voi lisätä virtuaaliseen maailmaan?

Antti Sand tarjoaa yhdeksi ratkaisuksi samanlaisia värinämoottoreita, joita löytyy puhelimista, peliohjaimista ja älykelloista.

Ne ovat tutkijan mukaan koeteltuja, halpoja ja niillä voidaan tuottaa melko voimakkaita palautteita. Niiden haittapuolena on kuitenkin se, että niiden tuottama tuntopalaute on sidottu tiettyyn pisteeseen iholla ja että ne saattavat rajoittaa käsien vapaata käyttöä.

Kosketusaistimuksia voidaan saada aikaan myös ilman yli. Yksi tavoista tällaiseen on akustinen paine. Ultraäänipulsseja voidaan ajoittaa useista pienistä kaiuttimista siten, että niiden ääniaallot kohtaavat halutussa pisteessä niin suurella paineella, että se tuottaa kosketusaistimuksen. Näin voidaan tunnustella virtuaalisia asioita, vaikka kosketetaankin vain ilmaa.

— Teknologioina ilmassa leijuvat näytöt ja ilman yli annettavat kosketusaistimukset mahdollistavat myös uudenlaisen kokonaisvaltaisemman etäläsnäolon, jossa kosketus voi olla osana etäkommunikaatiota, Antti Sand avaa teknologian mahdollisuuksia.

Filosofian maisteri Antti Sandin vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja On Adding Haptic Feedback to Interaction with Unconventional Display Devices (siirryt toiseen palveluun) tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopisto perjantaina 26.2.2021.

