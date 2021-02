Nyt puhuu mies, jota epäillään yhdeksi Allergia-, iho- ja astmaliiton avustusvarojen väärinkäyttäjistä: "Ei voinut tulla yllätyksenä"

Kimmo Saarinen on nykyisin Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin tutkija. Aiemmin hän toimi instituutin johtajana.

Kimmo Saarinen on nykyisin Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin tutkija. Aiemmin hän toimi instituutin johtajana. Elli Sormunen / Yle

Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin toiminnan tarkastuksessa on noussut esiin syytöksiä varojen väärinkäytöstä. Epäilyt liittyvät suurempaan kattojärjestö Allergia-, iho- ja astmaliitossa (AIA) ilmenneeseen avustusten väärinkäytösvyyhtiin, josta Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi viikonloppuna.

Osan avustusrahoista on saanut Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti, joka on AIA:n alainen yksikkö.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea aloitti viime vuoden tammikuussa tarkastuksen avustusten käytöstä Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituuttiin. Kävi ilmi, että instituutti oli maksanut johtajansa palkkoja avustusvaroista.

Lisäksi Stea katsoi johtajan tehneen perhoskirjaansa työajalla. Stean mukaan avustusta ei olisi saanut käyttää perhostutkimukseen.

"Henkinen raiskaus"

Yle tavoitti Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin entisen johtajan Kimmo Saarisen, joka työskentelee nykyään instituutissa tutkijana.

– Koko viime vuoden olin silmät ymmyrkäisenä ihmettelemässä, että missä ihmeessä me olemme jo mukana, kuvailee Saarinen tarkastusta.

Saarisen mukaan hänestä tehtiin syyllinen ensimmäisellä tapaamiskerralla, kun hän kohtasi tarkastajien kanssa. Hän kuvailee kokemusta äärimmäisen epämiellyttäväksi.

– Se oli henkinen raiskaus. Siellä ladeltiin, mihin kaikkeen olen syyllinen. Olin ihmeissäni, että mitä täällä tapahtuu.

Samanlaista toimintaa aina

Saarisen mukaan instituutin toiminta on ollut samanlaista koko sen historian ajan, vuodesta 1989 alkaen. Myös toimintaa on rahoitettu samalla tavalla alusta alkaen.

–Olemme toteuttaneet samaa perusideaa vuosikymmenestä toiseen. Olemme pureutuneet allergioihin eli terveyteen ja ympäristöön, johon kuuluvat kasvit, punkit, perhoset ja vaikka mitä. Toiminnallinen peruskuvio on ollut yksi ja sama läpi toimintahistorian, kuvailee Saarinen.

Ainoa, mikä on Saarisen mukaan muuttunut, on rahoituksen myöntäjä. Aikaisemmin toiminta-avustuksia myönsi Raha-automaattiyhdistys. Kun Fintoto, RAY ja Veikkaus yhdistyivät vuonna 2017, siitä lähtien avustukset on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea.

Avustuksen myöntäjä Stea on tehnyt nyt Allergia-, iho- ja astmaliiton väärinkäyttöepäilyistä tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyynnön tarkoituksena on selvittää toiminnan laajuus ja se, ketkä kaikki siihen ovat osallistuneet.

Väärinkäyttöepäilyistä vastaa osaltaan Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin entinen johtajaKimmo Saarinen. Hän vastaa nyt instituuttiin kohdistuneihin syytteisiin yksi kerrallaan. Väärinkäyttöepäilyjä kommentoi myös tarkastajana toiminut Stea.

1. Johtajan palkkaa on maksettu avustuksilla

Saarinen kertoo, että hän on ollut instituutin palkkalistoilla vuodesta 1994 ja vuodesta 2005 vastannut instituutin toiminnasta johtajana. Saarisen mukaan koko tämän ajan hänen palkkakustannuksensa on katettu instituuttiin kohdennetulla toiminta-avustuksella.

– Se ei voinut tulla heille yllätyksenä, sillä me olemme kertoneet kaiken hakemuksessa: keitä meillä työskentelee ja mihin rahat käytetään. Nyt se onkin jälkikäteen väärin, vaikka he myönsivät avustukset toimintaan, ihmettelee Saarinen.

Hän huomauttaa, että jälkikäteen tehdään myös vuosiselvitykset siitä, mitä on saatu aikaan ja mihin rahat on käytetty. Ne menevät myös Stealle, joten siinäkään mielessä palkkakulujen kattaminen avustuksillaei Saarisen mukaan voinut olla yllätys.

Steasta kommentoidaan, että se ei ole hyväksynyt Allergia-, iho- ja astmaliiton ja eikä sen alaisen instituutin noudattamia toimintatapoja, eikä AIA ole hakemuksellaan ja vuosiselvityksellään antanut kattavaa kuvaa toiminnan sisällöstä.

Kimmo Saarinen on ollut mukana tekemässä useita perhoskirjoja. Vesa Vaarama

2. Työaikaa käytetty perhoskirjojen tekemiseen

Stea antoi Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutille 120 000 euroa avustusta tälle vuodelle. Summa on puolittunut vuodesta 2018. Säästöjä on Saarisen mukaan jouduttu etsimään irtisanomalla kaksi työntekijää. Lisäksi yksi työntekijä irtisanoutui itse.

Toinen irtisanotuista oli johtaja Kimmo Saarinen, joka jatkoi työskentelyä instituutissa tutkijana. Tällä hetkellä Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristö instituutissa työskentelee kolme ihmistä.

Stean mukaan Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti ei olisi saanut käyttää avustusrahaa perhostutkimukseen. Se toteaa, että avustuksia voi käyttää "järjestölähtöiseen tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustyöhön". Saarisen mielestä perhoskartoitukset menevät tähän kastiin.

– Perhosseurannat ja -tutkimukset ovat olleet osa instituutin toimintaa alusta lähtien. Tämä on ollut kyllä Stealla tiedossa. Mutta nyt yhtäkkiä jälkikäteen he ovatkin päättäneet, että perhostutkimus ei kuulukaan heidän rahoittamaansa toimintaan ja se on avustuksien väärinkäyttöä, sanoo Saarinen.

Instituutin tutkijat ovat julkaisseet useita perhoskirjoja yhdessä. Stea epäilee, että miehet ovat tehneet perhoskirjoja työaikanaan.

– Tarkastaja sanoi, että instituutin toiminnassa keskeistä sisältöä on perhoskirjojen teko. Minä sanoin siihen suoraan, että me teemme perhoskirjoja ihan omalla ajallamme, Saarinen sanoo.

3. Oman auton käyttöä piiloteltiin

Yksi Stean tarkastuksessa ilmitulleista väärinkäytöksistä ovat Kimmo Saarisen bensiiniostot. Tarkastuksen mukaan hänen oman autonsa käyttöä piiloteltiin merkitsemällä kustannukset ”polttoainekuluksi”.

Kyse on Saarisen mukaan instituutin työauton tankkauksesta.

– Tämäkin oli ihmeellistä. Kun instituuttimme toinen tutkija tankkaa instituutin autoon bensaa, se on ok. Mutta kun minä ostan siihen bensaa, niin se on tarkastuksen mukaan huijausta ja tarkoituksenmukaista bensiinikulujen naamioimista matkakuluiksi. Tämä on ihan absurdia, naurahtaa Saarinen.

Tarkastuskertomuksen tehneessä Steassa Saarisen väitettä ei tunnisteta. Stean johtaja Kristian Seemer sanoo, että tarkastusraportissa ei ole eritelty, kuka autoa on tankannut.

4. Varoja käytetty osakuntajuhlien matkakuluihin

Instituutin asiantuntijat pitivät vuonna 2018 kaikkiaan viitisenkymmentä luentoa. Yksi näistä on nostettu tikun nokkaan tarkastuksessa.

Saarinen kertoo tapahtumasta tarkemmin. Maaliskuun 3. päivänä hänet oli kutsuttu juhlapuhujaksi Helsingin yliopiston Wiipurilaisen osakunnan vuosijuhlaan. Saarinen puhui teemalla: "Ihminen ja luonto: Karjala opettaa".

– Puhuin siitä, mitä Karjala on opettanut meille allergisista suomalaisista ja allergiavapaista venäläisistä.

Myöhemmin samana keväänä Saarinen piti saman luennon vielä Imatran Vuoksen rotareille ja Lappeenrannan sydänpiirille. Ne eivät nousseet tarkastuskertomuksessa esiin.

– Wiipurilaisen osakunnan juhla oli jostain syystä esiin nostamisen arvoinen asia. Tämä mielestäni osoittaa, että tarkastuskertomus on tarkoitushakuisesti tehty. Tämä on tosi tökeröä. Tämä osoittaa hyvin, millainen koko tarkastusprosessi oli, Saarinen toteaa.

Stean johtaja Kristian Seemer kertoo, että instituutin kirjanpidosta eikä tositteista ilmene, että Wiipurilaisen osakunnan juhlaan osallistuminen olisi ollut luentomatka.

Lisäksi Stealle jäi Seemerin mukaan epäselväksi, miten osakuntamatka on ”kansalaisjärjestötoimintaan kohdistuvaan tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustyötä”.

5. Instituutti on AIA:sta erillinen organisaatio

Stea katsoo, että Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti ei ole Allergia-, iho- ja astmaliiton osanen vaan rinnakkainen organisaatio, jolla on oma johtokunta.

Tämä on pääsyy siihen, miksi instituutin entisen johtaja Saarisen katsotaan Stean mukaan olevan avustuskelvoton.

– Steassa on tulkittu, ettei instituutti ole liiton osanen vaan irrallinen ja erillinen yksikkö, jolla on oma johtaja. Sen tähden minun palkkaani ei voisi käyttää kohdennettua toiminta-avustusta vaan toimintamme on yleisavustuksen kaltaista toimintaa.

Stea on tehnyt tästä johtopäätöksen, että avustusta on osittain väärinkäytetty. Lopullisessa tarkastuskertomuksessa Stea hyväksyi puolet Saarisen palkkakuluista, mutta loppuosaa peritään takaisin.

Steasta kerrotaan, ettei Allergia-, iho ja astmaliitto ole hakemuksella eikä vuosiselvityksellä antanut kattavaa kuvaa avustuksella tehdystä toiminnasta.

– Valtionavustusten käytön laillisuusvalvonta perustuu ensisijaisesti avustuksen saajan ilmoittamiin tietoihin. Tietojen varmentaminen ja avustuskohteen kuluina esitettyjen menojen toteaminen edellyttää kuitenkin usein tarkastusta, kertoo johtaja Kristian Seemer Steasta.

Allergia-, iho ja astmaliiton toiminnasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Benjamin Suomela / Yle

Puolustuspuheet kuuroille korville

Väärinkäytösten osoittaminen on Kimmo Saarisen mukaanhankalaa, koska Stea ei ole kertonut tarkasti, mihin toiminta-avustuksia voi käyttää.Kriteeriksi on ilmoitettu vain "järjestölähtöinen tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustyö".

– Tämä on ainoa teksti, jolla Stea on rajannut kohdennettua toiminta-avustuksen käyttöä. Ja tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustyötä me olemme tehneet, toteaa Saarinen.

Aiempi tukien myöntäjä RAY oli Saarisen mukaan vielä epätarkempi. RAY:n avustuksia sai käyttää "Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin toimintaan".

Saarinen yritti vuosi sitten tammikuussa perustella syytöskohtia tarkastajille, mutta laihoin tuloksin. Niitä ei otettu huomioon tarkastuskertomusluonnoksessa.

– Käytännössä minun vastineellani ei ollut mitään vaikutusta yhtään mihinkään. Se sivuutettiin täysin.

Stea: Todisteet ilmi kirjanpidosta ja tositteista

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean johtaja Kristian Seemer vakuuttaa, että vastine on otettu huomioon lopullisessa raportissa.

– Avustuksen saajan vastine on käyty huolellisesti läpi ennen lopullisen tarkastuskertomuksen laatimista. Vastineessa esitettyjä seikkoja on verrattu muun muassa tarkastuksessa hankittuun tarkastusevidenssiin, Seemer kirjoittaa sähköpostivastauksessaan Ylelle.

Seemer kertoo, että avustusten laillinen käyttö tarkastetaan ensisijaisesti avustusten saajan kirjanpidosta ja tositteista.

– Jälkikäteen laadittavilla selvityksillä on vain rajallinen informaatioarvo, toteaa Seemer.

Seemerin mukaan Allergia-, iho- ja astmaliiton laskentajärjestelmässä, tositeaineistossa sekä varojenkäytön kontrollissa on puutteita.

Instituutilta peritään takaisin avustuksia 70 000 euroa

Helsingin Sanomien mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö esittää tarkastusraportin pohjalta, että Allergia-, iho ja astmaliiton (AIA) pitää maksaa avustuksia takaisin 770 000 euroa.

Tästä summasta on Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin osuus noin 70 000 euroa. Saarinen epäilee, että Veikkauksen voittovarojen vähetessä Stean pitää etsiä kohteita, joista avustuksia voi vähentää.

– Hyvin määrätietoisen tarkoitushakuiselta on prosessi haiskahtanut alusta lähtien, sanoo Saarinen.

Tämän Stean johtaja Kristian Seemer kiistää.

– Tarkastukset eivät liity käytettävissä olevien avustusvarojen määrään, vaan ne ovat osa Stean lakisääteistä avustusten käytön valvontaa, kirjoittaa Seemer Ylelle.

AIA on tehnyt oikaisupyynnön avustuksien takaisinperinnästä. Takaisinperinnän oikaisu on parhaillaan käsittelyssä Sosiaali- ja terveysministeriössä.