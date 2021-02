Oikeus lakkauttaa "Suomen vahingollisimman" rikollisjärjestön United Brotherhoodin – syyttäjä: "Selvä tapaus"

United Brotherhoodin johtajana pidetty Tero Holopainen vastasi kanteeseen järjestön puolesta. Hän on itse kiistänyt johtavansa järjestöä.

Poliisin arvion mukaan United Brotherhoodin toiminta on viime vuosina hiipunut vankiloiden ulkopuolella.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on julistanut rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin lakkautetuiksi. Lakkauttamista vaativat Poliisihallitus ja syyttäjä.

Oikeuden mukaan United Brotherhood vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytynyt ryhmä. Se on ollut hierarkkisesti järjestäytynyt, sillä on ulkoiset tunnusmerkit ja se on ollut aseellisesti varustautunut.

Tämän vuoksi oikeus katsoi, että järjestön ja sen eräänlaisena alajenginä pidetyn Bad Unionin voi yhdistyslain nojalla lakkauttaa. Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth on ratkaisuun hyvin tyytyväinen.

– Tämä on meidän mielestä selvä tapaus näytöllisesti, esimerkiksi mitä tulee United Brotherhoodin lainvastaisuuteen. He ovat tehneet valtavasti vakavia rikoksia, Ruuth sanoo.

Oikeus antoi päätöksensä lakkauttamiskanteesta maanantaina. Se ei ole lainvoimainen, vaan osapuolet voivat hakea muutosta Helsingin hovioikeudelta.

KRP: Toiminta hiipunut Helsingissä, Turussa ja Tampereella – Joensuu on poikkeus

United Brotherhood on ollut väliaikaisessa toimintakiellossa vuoden 2020 tammikuusta alkaen. Kielto tarkoittaa, että järjestö ei saa tunnustaa värejä, pitää omia kerhotilojaan tai värvätä uusia jäseniä.

Poliisihallitus antaa lähipäivinä uusia ohjeita poliiseille siitä, miten rikollisjärjestön toimintaan puututaan.

Poliisin mukaan United Brotherhoodilla ei ole viime aikoina ollut juurikaan näkyvää toimintaa vankiloiden ulkopuolella. Esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella jäsenistö on lähes kokonaan vankilassa.

Sen sijaan esimerkiksi Joensuussa UB:n jäsenet ovat keskusrikospoliisin arvion mukaan jatkaneet toimintaa ja muun muassa käyttävät edelleen punamustia värejä vaatteissaan. Punainen ja musta ovat UB:n tunnusvärit.

Myös Lahdessa UB:n toiminta näyttää jatkuneen, tosin eri nimien alla. Red Roots- ja Red Room -nimiset ryhmät jatkavat keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan United Brotherhoodin toimintaa.

Riihimäen vankilassa tapahtui puolestaan viime vuonna pahoinpitely, jota poliisi piti United Brotherhoodin järjestämänä. Punamustiin pukeutunut 21-vuotias mies löi vanginvartijaa päähän.

Lyöjä tuomittiin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelystä sekä laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen.

– Vankiloissa ryhmän jäseniä on paljon ja heillä on siellä jonkinlainen valta-asema muihin vankeihin nähden, Poliisihallituksen rikosylikomisario Kari Siivo sanoo.

Järjestön johtaja tuomittiin pitkään vankeusrangaistukseen

United Brotherhood syntyi vuonna 2010, kun rikollisryhmät Natural Born Killers, M.O.R.E ja Rogues Gallery yhdistyivät. Poliisi iski sitä vastaan laajassa operaatiossa syksyllä 2019. Tuolloin UB:ssä oli arviolta runsaat sata jäsentä.

Viranomaiset ovat kuvanneet United Brotherhoodia Suomen vahingollisimmaksi rikollisjärjestöksi. Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin mukaan järjestö on vahvasti aseistautunut ja sen tarkoitus on hankkia taloudellista hyötyä rikollisin keinoin.

– Silloin kun kanne nostettiin, United Brotherhood oli Suomen vahingollisin rikollisjärjestö. Katsoimme, että siihen täytyy ensimmäisenä puuttua, rikosylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta sanoo.

Tällä hetkellä valtaosa UB:n jäsenistä suorittaa vankeusrangaistusta. Jäseniä on tuomittu lähinnä vakavista väkivalta- ja huumausainerikoksista sekä ampuma-aserikoksista.

Järjestön johtajana on pidetty porvoolaista Tero Holopaista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi hänet joulukuussa lähes kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen useista törkeistä rikoksista. Hän on valittanut tuomiosta.

Holopainen myös vastaa United Brotherhoodin puolesta lakkauttamiskanteessa. Hän on tosin kiistänyt olevansa johtaja, kuten hän on kiistänyt myös järjestön rikollisen luonteen.

United Brotherhood on ilmoittanut lopettaneensa toimintansa jo vuoden 2020 alussa. Käräjäoikeuden mukaan ryhmä on kuitenkin jatkanut toimintaansa ilmoituksen jälkeenkin.

Rikollisjärjestön lakkauttaminen on Suomessa poikkeuksellinen keino taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Hollanti kielsi rikollisen moottoripyöräkerhon Hell's Angelsin toiminnan vuonna 2019 (siirryt toiseen palveluun).

Rikosylitarkastaja Pekka-Matias Väisäsen mukaan poliisilla ei ole näköpiirissä toista rikollisjärjestöä, jota se aikoisi esittää lakkautettavaksi.

– Seuraamme tilannetta, Väisänen sanoo.

Suomessa korkein oikeus lakkautti viime vuonna väkivaltaisen uusnatsijärjestön Pohjoismaisen vastarintaliikkeen. Järjestön jäsenet ovat kuitenkin jatkaneet toimintaansa eri yhteyksissä.

