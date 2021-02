Koronarokotusvuoro riippuu siitä, missä päin Suomea sattuu asumaan – tässä 20 kaupungin tilanne juuri nyt

Asuinpaikka vaikuttaa siihen, milloin koronarokotukseen pääsee.

Yle kysyi rokotustilannetta 20 kaupungista. Osassa yli 80-vuotiaiden joukkorokotukset on aloitettu ja tuhannet ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Alle 70-vuotiaita riskiryhmään kuuluviakin on jo paikoin rokotettu. Tähän vaikuttaa se, paljonko kaupunki saa kunkin valmistajan koronarokotetta. Esimerkiksi Astra Zenecan rokotetta ei anneta Suomessa yli 70-vuotiaille.

Vaihtelu rokotusmäärissä on suurta. Esimerkiksi Rovaniemellä ikäihmisten joukkorokoitukset aloitettiin jo tammikuun 20. päivänä, mutta Oulussa vasta odotellaan rokotusten alkamista.

Halu rokotuksiin on ollut kova. Ympäri maata ajat ovat loppuneet nopeasti ja ajanvaraukset ovat ruuhkautuneet. Puhelinajanvarauksen takaisinsoitossa voi kestää pääkaupunkiseudulla parikin päivää.

Kova kysyntä on nostanut esiin myös lieveilmiöitä, kuten etuiluyrityksiä rokotejonossa ja rokoteshoppailua.

Alla on listattu, mikä rokotusten tilanne on juuri nyt eri kaupungeissa.

Pääkaupunkiseudulla rokotetaan useita ikäryhmiä

Helsingissä 80 vuotta tänä vuonna täyttävistä ja sitä vanhemmista on rokotettu nyt 43,2 prosenttia. Ikäryhmän rokotukset jatkuvat edelleen. Maanantaista alkaen rokotusaikoja ovat voineet varatamyös 65–69-vuotiaat, jotka kuuluvat ensimmäiseen riskiryhmään.

Espoossa rokotusvuorossa ovat nyt yli 80-vuotiaat. Lisäksi maanantaista alkaen rokotusaikoja ovat voineet varata ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvat 65–69-vuotiaat. 75–79-vuotiaat espoolaiset voidaan kutsua rokotuksiin arviolta maaliskuun puolessavälissä, ja luultavasti huhtikuun alussa vuorossa ovat 70–74-vuotiaat.

Vantaalla rokotetaan tällä hetkellä kahta eri ryhmää. Aztra Zenecan rokotetta annetaan 60–69-vuotiaille erittäin suuressa vakavan koronan riskissä oleville ja muilla rokotteilla rokotetaan yli 80-vuotiaita. Kaupunki tiedottaa, kun 70–80-vuotiaiden henkilöiden on mahdollista tulla rokotettaviksi.

Alle 70-vuotiaat joutuvat odottelemaan vuoroaan

Lahdessa yli 80-vuotiaiden joukkorokotukset aloitettiin viime viikolla. Tälle viikkoa ikäryhmälle on 3 000 rokotetta. Riskiryhmäläisten rokotukset alkoivat eilen. 70–79-vuotiaiden rokotukset alkavat koko Päijät-Hämeessä maaliskuun alussa.

Kouvolassa ikäihmisten joukkorokotuksia ei ole vielä aloitettu. Yli 85-vuotiaiden rokotukset alkavat helmikuun viimeisellä viikolla. Ajanvaraus käynnistyy 17. helmikuuta. Ikääntyneiden rokotusten kanssa yhtä aikaa käynnistyy alle 70-vuotiaiden riskiryhmien rokottaminen. Maaliskuussa päästään rokottamaan 80–84-vuotiaita.

Lappeenrannassa yli 80-vuotiaiden rokotukset alkoivat 29. tammikuuta. Alle 80-vuotiaat saavat rokotteita todennäköisesti muutaman viikon kuluttua.

Mikkelissä puolet yli 80-vuotiaista on jo rokotettu. Myös alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotuksia on aloitettu siinä määrin kuin Astra Zenecan rokotetta on saatu.

Hämeenlinnassa alle 80-vuotiaat pääsevät rokotukseen maaliskuun puolenvälin jälkeen. Kaupungissa on noin 4 500 yli 80-vuotiasta, joista noin 500 on saanut rokotteen.

Turussa alettiin viime viikon torstaina rokottaa yli 80-vuotiaita sekä ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvia 18–69-vuotiaita. Toiseen lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien rokotukset käynnistyvät maaliskuussa.

Porissa koronarokotus aukesi viime viikon torstaina yli 85-vuotiaille ja tietyille alle 70-vuotilaille riskiryhmäläisille.

Tampereellayli 80-vuotiaiden koronarokotukset käynnistyvät eilen. Toimitusvaikeudet ovat viivästyttäneet rokotusten aloittamista. Kuitenkin alle 70-vuotialle suositeltua Astra Zenecan rokotetta on jo annettu nuoremmille riskiryhmäläisille. 70–79-vuotiaita aletaan rokottaa arvion mukaan maaliskuussa. Tätä nuorempien osalta aikataulua ei ole tiedossa.

Jyväskylässä ikäraja rokotukseen on 85 vuotta

Jyväskylässä yli 80-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viime viikolla. Ensimmäisenä vuorossa ovat tänä vuonna 85 täyttävät ja sitä vanhemmat. Kaupungissa toivotaan, että alle 80-vuotiaiden rokotuksiin päästäisiin parin viikon päästä.

Joensuussa yli 80-vuotiaiden sekä alle 70-vuotiaiden ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvien rokotukset aloitettiin eilen.

Seinäjoella alettiin eilen rokottaa yli 80-vuotiaita ja 75–79-vuotiaita. Lisäksi rokotusajan voivat varata riskiryhmiin kuuluvat vuonna 1951 syntyneet.

Vaasassa ikäihmisten joukkorokoitukset aloitettiin helmikuun ensimmäisellä viikolla. Yli 80-vuotiaiden rokotukset ovat edelleen kesken.

Kokkolassayli 80-vuotiaiden kotona asuvien ikäihmisten sekä samassa taloudessa asuvien omaishoitajien ja yli 70-vuotiaiden rokotukset alkoivat 4. helmikuuta. 70–80-vuotiaiden rokotusten on ilmoitettu alkavan keväällä, mahdollisesti kuukauden kuluttua.

Oulussa joukkorokotukset käynnistyvät viimeisten joukossa

Kuopiossa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut liki 1 200 yli 80-vuotiasta. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset alkavat tällä viikolla.

Kajaanissa noin 1 000 yli 80-vuotiasta on saanut koronarokotteen. Karkean arvion mukaan alle 70-vuotiaita päästään rokottamaan ensi viikolla ja 70–79-vuotiaita maaliskuun puolessavälissä.

Oulussa ikäihmistenjoukkorokotuksia ei ole aloitettu: ne alkavat 20. helmikuuta. Ensimmäisenä vuorossa ovat yli 85-vuotiaat. Alle 70-vuotiaat ympärivuorokautisen hoidon työntekijät saavat Astra Zenecan rokotetta tällä viikolla ja riskiryhmäläiset ensi viikosta alkaen.

Rovaniemellä yli 80-vuotiaita on 3 100 ja heistä vain 600 on rokottamatta. Kaikki yli 80-vuotiaat on helmikuun loppuun mennessä rokotettu. Lähipäivinä kaupungissa alkaa alle 70-vuotiaiden ensimmäisen riskiryhmään kuuluvien rokotukset. Rokotusten eteneminen riippuu siitä, miten rokotteita toimitetaan. Sen vuoksi perusterveiden alle 80-vuotiaiden rokotusaikataulua ei tiedetä.

Kokonaisuudessaan suomalaisista on tähän mennessä rokotettu 3,8 prosenttia.

