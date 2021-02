Kansallisooppera sai lähes 300-vuotiaan viuluharvinaisuuden – yli puolen miljoonan euron huippusoitin hankittiin jättilahjoituksen turvin

Kansallisoopperan orkesterin käyttöönsä saama Montagnana-viulu on noin vuodelta 1740.

Kansallisoopperan orkesterin käyttöönsä saama Montagnana-viulu on noin vuodelta 1740. Mårten Lampén / Yle

Montagnana-viulu on ensimmäinen arvosoitin, jonka Oopperan ja baletin tukisäätiö itse omistaa.

Kansallisoopperan taiteellisella johtajalla Lilli Paasikivellä on hymy herkässä. Surkeiden kulttuurialaa koskevien uutisten ja koronan aiheuttamien rajoitusten keskelle on ilmestynyt harvinainen riemun aihe.

Paasikivi kaivaa Ylen kuvaajaa varten arkisen näköisestä viulukotelosta esiin venetsialaisen soitinrakentajamestarin Domenicus Montagnanan noin vuonna 1740 rakentaman viulun.

Siitä on juuri tullut Oopperan ja baletin tukisäätiön omaisuutta.

– Tämä upea viulu on nähnyt jo monta soittajaa. En osaa sanoa, montako näitä on maailmassa, mutta harvassa ne ovat. Uusia tällaisia vanhoja viuluja ei tule. Näistä jokainen on uniikki soitin, jonka pitää löytää oma soittajansa.

Huippuviulun tarkkaa hintaa Paasikivi ei paljasta, mutta suuruusluokan sentään.

– Jos haluaa tällaisen soittimen hankkia, pitää olla puolesta miljoonasta miljoonaan euroa. Toki jotkut hankkivat kalliimmallakin. Todella mittavan arvokkaasta soittimesta on kyse.

Harva soittaja pystyy ikinä hankkimaan Montagnanan kaltaista viulua ainakaan omilla rahoillaan. Ei siihen olisi pystynyt myöskään Kansallisooppera.

Lilli Paasikiven mukaan Oopperalla ei ole toivomuslistaa seuraavista arvosoittimista. – Ei näitä ole kaupan hyllyllä. Pitää olla selvillä siitä, milloin tällainen huippusoitin tulee myyntiin, sitten katsotaan löytävätkö mesenaatti ja soitin toisensa. Mårten Lampén / Yle

Ilman mesenaatteja ei huippusoittimia ostella

Montagnana on ostettu Hannele ja Henrik von Wendtin lahjoituksella, jota Lilli Paasikivi kuvailee historiallisen suureksi. Paasikivi arvelee, että koronan kulttuurialalle aiheuttama ahdinko sai mesenaatit liikkeelle juuri nyt.

– Toki olemme tehneet pitkäjännitteistä työtä arvosoittimien hankinnassa, mutta luulen, että korona vaikutti tähän nimenomaiseen lahjoitukseen. Von Wendtit ovat nauttineet esityksistämme ja arvostavat oopperaa. He kertoivat miettineensä, miten voisivat auttaa.

Oopperan käyttöön on kertynyt kuluneiden kahdeksan vuoden aikana neljä arvosoitinta: yrittäjä Juha Berglundin omistama Andrea Guarneri -viulu, Emil Aaltosen säätiön omistama Tononi-sello sekä Giovanni Grancino -sello, jonka hankinnan takana on sijoitusyhtiö Mandatum Life.

Montagnana on ensimmäinen huippusoitin, jonka tukisäätiö itse omistaa.

– Ilman mesenaatteja hienot soittajamme eivät saisi näin arvokkaita soittimia käyttöönsä.

Satojen tuhansien eurojen käyttäminen yhteen viuluun tuntuu hurjalta aikana, jolloin etenkin kulttuurialalla jaetaan kurjuutta. Huippusoittimen merkitys on Paasikiven mukaan kuitenkin valtava sekä yksittäiselle soittajalle, koko orkesterille että yleisölle. Eikä soittimen arvo katoa, kun siitä pidetään hyvää huolta muun muassa soittamalla sitä ahkerasti.

– Ooppera- ja balettikirjallisuus on täynnä upeita sooloja. Ne vaativat laadukkaan soittimen. Yksittäiselle soittajalle tällainen huippusoitin on erittäin tärkeä oman kehittymisen kannalta. Sellaisen saaminen käyttöön on myös tehokas sitouttaja tähän organisaatioon ja taiteelliseen työhömme.

– Tällainen soitin on korvaamaton. Uutta ei saa tilalle, vaikka olisi mikä vakuutus. Toisaalta arvosoittimen kanssa ei pidä mennä lukkoon, soittajalla on oltava siihen mutkaton suhde. Se on työväline, kuvailee Paasikivi. Mårten Lampén / Yle

Kuka saa soittaa Montagnanaa?

Montagnanan saa soitettavakseen Kansallisoopperan orkesterin konserttimestari. Petteri Iivonen on päässyt testaamaan viulua kahden kuukauden ajan.

– Viulu tarjoaa suuren paletin eri värejä ja se on aivan ensiluokkainen soitin. Kyseinen Montagnana kuuluu omalla henkilökohtaisella suosikkilistallani viiden parhaan instrumentin joukkoon ja se kiilaa monen Stradivarius- ja Guarnerius-viulun edelle, kuvailee Iivonen tiedotteessa.

Huippuviulu saattaa kuitenkin päätyä pian rekrytointitehtäviin, sillä Iivonen on virkavapaalla. Hän toimii tällä hetkellä Pariisin oopperan konserttimestarina.

– Jos hän ei palaa Pariisista, niin aivan varmasti Montagnana on yksi keskeinen houkutin hänen paikkansa täyttämisessä, Paasikivi toteaa.

Talon toiveissa on, että myös yleisö pääsisi pian kuulemaan, miten harvinainen viulu soi. Se edellyttää kokoontumisrajoitusten höllentymistä ja konserttimestarikysymyksen ratkaisua.

– Tavoitteena ei ole pitää sitä kassakaapissa. Myös arvosoittimet ovat työvälineitä, joita soitetaan joka päivä. Katsotaan, miten asiat etenevät, mutta tarkoitus on saada Montagnana nopeasti soittajansa käyttöön.

Lilli Paasikivi toivoo, että yleisö pääsee pian nauttimaan Montagnanan soinnista. Mårten Lampén / Yle

Elokuviin tai teatteriin ei ole vieläkään asiaa pääkaupunkiseudulla – ovet pysyvät kiinni koko helmikuun

“Konserttisalien sulkeminen oli uskomaton päätös” – huippusäveltäjä Kaija Saariaho arvostelee Suomen koronatoimia

Kansallisooppera aloittaa yt-neuvottelut

“Saadaanko me tämä maaliin asti?” – Kansallisooppera menetti keväällä kolme miljoonaa, nyt talo on taas auki, mutta kuinka pitkään?