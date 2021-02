Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Yle uutisoi helmikuussa 2021, että koronavauvabuumista alkaa jo näkyä viitteitä Etelä-Suomessa. Kevään tiukan lockdownin aikana parisuhteessa olevat ovat ehtineet selvästi viettää aikaa lakanoissa.

Tampereen yliopiston tutkija Anu Kinnunen ja seksuaaliterapeutti Mari Huistinoja uskovat koronan vaikuttaneen suuresti myös sinkkujen seksielämään ja deittailukulttuuriin.

Tuoretta tutkittua tietoa ei vielä ole, mutta Huistinoja arvelee, että ravintoloiden aukiolorajoitukset ovat vähentäneet yhden illan juttuja ja lisänneet niin sanottuja fb- eli fuck buddy -suhteita.

Karskisti suomennettuna kyse on panokaverista, jonka kanssa tavataan säännöllisesti pelkästään seksin harrastamisen merkeissä.

– Kun ei päästä katsomaan vapaille vesille, minkälaisia kaloja siellä on, otetaan yksi turvallinen, Huistinoja toteaa.

Ilman parisuhdetta elävien hyvivointivajeita ja onnellisuustekijöitä käsittelevää väitöskirjaa tekevä Anu Kinnunen arvelee, että etenkin lapsettomien sinkkujen ajankäyttöön korona on vaikuttanut hyvinkin paljon.

– Jos sosiaaliset suhteet rakentuvat pitkälti kodin ulkopuolisten kohtaamisten varaan, on tilojen ja tapahtumien peruuntumisen ja kotiin eristätymisen seuraukset erityisen voimakkaat.

Selvää jo on, että korona on ohjannut seuran hakua entistä voimakkaammin verkkoon ja tuonut tapailuun uuden jänniteen lisää.

"Yleisempää tällainen on kuin irtosuhteet"

Fb-ilmiö näkyy sosiaalisessa mediassa erityisesti 30–40-vuotiaiden eronneiden keskuudessa. Nuoret aikuiset ja varsinkin varhaiskeski-ikäiset käyvät vilkkaasti keskustelua aiheesta Facebookin naisvaltaisissa ryhmissä.

Fb-suhdetta saatetaan myös etsiskellä hyvin avoimesti vaikkapa Tinderissä.

– Yleisempää tällainen käytäntö on kuin irtosuhteet. Näistä puhutaan aika avoimesti. On turvallisempi kuin yhden yön juttu, kun toinen on sellainen, johon pystyt luottamaan, sanoo 35-vuotias Sanna Pohjanmaalta.

Hän esiintyy haastattelussamme pelkällä etunimellään fb-kumppaneidensa yksityisyyden säilyttämiseksi.

Sanna erosi pitkäaikaisesta avioliitostaan ja ehti kokea ennen nykyistä parisuhdettaan kaksi fb-suhdetta.

Kyse ei ole seksin ostamisesta tai myymisestä, mutta ei myöskään seurustelusta, vaikka kumpikin on vapaa.

Fb:n kainaloon ei käperrytä television ääressä tai käydä pitsalla. Kiintymys, rakkaudenosoitukset ja yhteinen ajanvietto eivät kuulu tällaiseen suhteeseen.

Tarkoitus on vain tyydyttää molempien tarpeet kummankin suostumuksella ja yhteisillä pelisäännöillä. Seksisuhde ilman sitoumuksia voi jatkua saman ihmisen kanssa vuosia. Usein siihen asti, kunnes toinen tai molemmat päätyvät tahoillaan parisuhteeseen.

– Täytyy keskustella, että onko sinulle ok, että ollaan pelkästään panokavereita. Jos tulee tunteita, pitää panna poikki, muuten homma menee reisille, Sanna miettii.

Tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta kertoo, että ilmiö oli pinnalla yhdysvaltalaisissa yliopistoissa kymmenisen vuotta sitten. Hän on itse tutkinut suomalaisten erillissuhteita, joissa ei asuta yhdessä mutta ollaan jatkuvassa seksisuhteessa.

– Niitä on ollut vuosikymmeniä, mutta ovatko ne sitten fb-suhteita? Sekä suhteet että käsitteet ovat varsin liukuvia, Kontula pohtii.

Kelpaako minusta vain keho?

Seksuaaliterapeutti Mari Huistinoja ei ihmettele fb-suhteita.

Hänen mielestään ne kertovat siitä, että nuorilla, viriileillä ihmisillä voi eron jälkeen olla tunne, ettei halua vielä hypätä uuteen suhteeseen, mutta parisuhteen jälkeen toivoo toisen syliä.

– Ihminen tarvitsee toisen ihmisen kehoa ja läheisyyttä. Se on ikiaikainen kaipuu. Nykyään ymmärretään seksuaalisuuden ja mielihyvän merkitys omalle hyvinvoinnille, hän toteaa.

Huistinojan vastaanotolla asiakkaat usein mietiskelevät, olisiko tällainen ratkaisu mahdollinen heidän elämäntilanteeseensa.

Eikö fb-suhde ole kylmä ja seksi pitkän päälle tunnetasolla köyhää, jos ei ole kiintymyksen ja rakkauden tunteita?

– Minulle seksuaalisuus on tärkeää, mutta tällaisen (fb-kaverin) kanssa se on vain halujen tyydyttämistä. Kun tekee mieli, soitellaan puolin ja toisin, mutta eihän sillä ole mitään tekemistä parisuhdeseksin kanssa, Sanna sanoo.

Hän kertoo, ettei kumpikaan fb-suhde kuitenkaan tuonut hänelle koskaan sellaista tunnetta, että kelpaa toiselle vain kehona, mutta ei ihmisenä.

Seksuaaliterapeutti Mari Huistinoja uskoo, että vaikka suhteessa ei osoiteta kiintymyksen merkkejä, osapuolilla täytyy olla jotakin muutakin yhteistä kuin fyysinen vetovoima.

– Päiden sisällä on jokin yhdistävä tekijä. Pelkkä kroppa ei tee mielekästä seksiä, hän kertoo.

Yhteydenotto silloin kun siltä tuntuu

Sanna päätyi eron jälkeen ensimmäiseen fb-suhteeseensa puolivahingossa. Uusi tuttavuus ei jäänytkään yhden illan jutuksi.

– Siihen vain ajaudutaan. Olisi hirvittävän vaivaannuttavaa kysyä, että voitko ruveta mun fb-kaveriksi, hän naurahtaa.

Kalenteriin ei merkitty tapaamisia, vaan molemmat ottivat yhteyttä toisiinsa silloin kun siltä tuntui.

Voiko pelkässä seksisuhteessa tulla hyväksikäytetty olo? Kyynistyykö?

– Sehän on sama, tyydytätkö itse itsesi vai käytätkö siihen toista. Periaatteessahan se on kylmästi sanottuna vain toisen hyväksikäyttöä. Mun tekee mieli, tule ja tyydytä mut. Käytänkö toista hyväksi? En, kun säännöt on selvät.

"Fb vai pysyvämpää?"

Ihastuminen on kemiallinen reaktio, jota ei pysty hallitsemaan, ja kiintymys syntyy, kun oppii tuntemaan toista paremmin. Myös fb-suhteissa tutustuu pakostakin toiseen.

Sanna kertoo, ettei puolin ja toisin ollut koskaan tarvetta avata koko elämäntarinoita, mutta jotakin toisesta halusi selvittää.

– Kyllähän pitää tietää, kenen kanssa sänkyä jaan. Ettei kyseessä ole joku entinen tuomittu pedofiili tai muu rikollinen. Haluan tietää, kuka kotonani on, hän kertoo.

Hänen mukaansa on tärkeää tehdä heti alkumetreillä, viimeistään parin kolmen tapaamisen jälkeen selväksi, mitä halutaan: tuleeko tästä jotakin syvempää vai ollaanko vain fb-suhteessa.

Mari Hustinoja muistuttaa pelisääntöjen laatimisesta. On puhuttava auki, mitä kumpikin suhteelta haluaa, mikä on sopiva määrä tapaamisia, miten pidetään yhteyttä.

– Iso asia on, onko samalla muita yhden illan juttuja tai säännöllisiä fb-kavereita. Entä turvaseksiasiat, terveydestä huolehtiminen, seksin harrastamisen rajat, Huistinoja luettelee.

Sanna kertoo kysyneensä heti alussa, pyörittääkö toinen samaan aikaan muitakin.

– Itse en kykenisi siihen, hän miettii.

Sannan fb-suhteissa kummallakaan ei ollut muita kumppaneita.

"Hakeuduin toisen syliin" – suhde loppui

Sannan molemmat fb-suhteet päättyivät sääntöjen rikkomiseen, kun tunteet tulivat peliin. Kun fb-kaveri ehdotti kahville menoa, Sanna lopetti suhteen.

Toinen päättyi, kun hän itse rakastui.

– Ainakin itsellä fb-seksi on vain seksiä. Siinä ei paljon suudella, halita ja silitellä. Se rupesi sitten menemään siihen, että hakeuduin toisen syliin, hän kertoo.

– Mitä sä teet, mitä tää on? fb-kumppani kysyi.

Kumppanin reaktio johti keskusteluun. Sanna tunnusti ihastuneensa, vaikka oli jo jonkin aikaa näytellyt tunteetonta, jotta tapaamiset jatkuisivat.

Suhde loppui siihen.

– Joskus käy tuuri, molemmille herää tunteita ja siitä tuleekin parisuhde. Tässä tuli jätetty olo, hän myöntää.

Fwb – kaveriseksiä ilman sitoumuksia

Suomalaisten asenteet fb-tyyppisten suhteiden olemassaoloon ovat muuttuneet vapaamielisimmiksi.

Finsex-tutkimuksen mukaan vuonna 1971 seksin ilman rakkautta hyväksyi 21 prosenttia naisista ja 39 prosenttia miehistä.

Vuonna 2015 tutkimukseen osallistuneista naisista 59 prosenttia ja 64 prosenttia miehistä vastasi, että tilapäinen sukupuolisuhde voi olla onnellinen ja molempia osapuolia tyydyttävä.

– Tiedon lisääntyminen on vaikuttanut. Asenteet, joiden mukaan fb-suhteessa oleva on joku panomies tai kevytkenkäinen, ovat keventyneet, seksuaaliterapeutti Mari Huistinoja miettii.

Vaikka Väestöliiton tutkimuksen mukaan seksi hyväksytään laajalti tilapäisissä suhteissa ilman rakkautta, silti naisista 69 prosenttia ja miehistä 67 prosenttia ovat sitä mieltä, että seksi muuttuu sitä paremmaksi, mitä kauemmin kumppanin on tuntenut.

Syksyllä 2020 julkaistu Taloustutkimuksen ja lääkeyhtiö Merckin hedelmällisyystutkimus kertoi, että pariutumisikäisillä suomalaisilla on perheen perustamisessa yhteinen ongelma eli kumppanin puute. Sama yhdistää 18–45-vuotiaita asuinpaikasta, tulotasosta ja koulutuksesta riippumatta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tekeekö fb-kumppanuus ihmisestä sitoutumiskammoisen?

– En näe sitä uhkakuvana, mikäli on tulevaisuudelle haaveet, joihin kuuluu pysyvää kumppanuutta ja perhettä, toteaa seksuaaliterapeutti Mari Huistinoja.

Tutkimusprofessori Osmo Kontulan mukaan parinkymmenen viime vuoden aikana on ollut selkeä trendi, että ennen vakiintumista elämässä on entistä enemmän seksikumppaneita.

– Monet parisuhteet alkavat siitä, että ensin harrastetaan seksiä keskenään ja sitten huomataan, että tämähän sujuu hyvin. Sitten mietitään, että ruvetaanko seurustelemaan. Tämä on nykypäivää.

Jos fb-kumppani löytyy omien ystävien joukosta, kysessä on fwb eli friends with benefits, kaveruutta seksillä höystettynä. Silloin kumppanuus muistuttaa parisuhdetta, jossa seksin lisäksi puuhastellaan muutakin yhdessä.

Sanna ei ymmärrä kaverisuhdetta, joka on kuin parisuhde, mutta ei velvoita mihinkään. Jos on parisuhteessa, on parisuhteessa kaikkine sitoumuksineen ilman välimuotoa.

– Mikä järki fwb:ssä olisi? Tiedän muutaman tapauksen, joissa hyvä ystävyys on katkennut, kun on tullut tunteiden heräämistä ja mustasukkaisuutta.

