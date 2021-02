Finnair romuttaa Helsinki-Vantaalla matkustajakoneen: "Siitä saa vaikka hyviä juomatölkkejä"

Käytöstä poistettu matkustajakone on siirretty Helsinki-Vantaalla huoltohalliin, jossa siitä irrotetaan käyttökelpoiset osat.

Käytöstä poistettava Airbus A319-kone on lentänyt 21 vuotta.

Viimeisen kaupallisen lennon OH-LVB on lentänyt 6. syyskuuta, jolloin kone piipahti Finnairin reittilennolla Oulussa. Sen jälkeen sillä on lennetty marraskuussa yksi puoli tuntia kestänyt huoltolento.

Kone on ollut ilmassa 54 710 tuntia ja tehnyt 32 966 lentoa.

Jo toinen kone poistuu koronapandemian aikana pysyvästi Finnairin laivastosta. Joulukuussa Finnair vei vastaavanlaisen koneen kierrätettäväksi Länsi-Englantiin.

Lentokoneesta voidaan kierrättää 90 prosenttia, esimerkiksi laskutelineet. Lentokonemekaanikko Jarkko Tapanimäki valmistelee koneen osien irrotusta. Rony Kullström / Finnair

Koneen kierrättämisestä työtä mekaanikoille Helsinki-Vantaalle

Ensimmäistä kertaa Helsinki-Vantaalla kierrätetään käytöstä poistettava matkustajakone. Operaation suuruutta kuvaa se, että se työllistää parikymmentä lentokonemekaanikkoa ja työhön kuluu kahden kuukauden aikana noin 2500 tuntia.

– Tässä tilanteessa on huoltotoimintaa vähemmän, joten tämä on hyvää lisätyötä mekaanikoille. Saamme luotua työtä ja meillä on resursseja, sanoo projektipäällikkö Timo Rossi Finnair Technical Services oy:sta.

Lomautettuina olevia mekaanikkoja ei kuitenkaan ole kutsuttu töihin.

Finnairilla on useita samanikäisiä koneita, joiden käyttöikä lähestyy loppuaan. Lentokoneiden runko kestää tietyn määrän paineistuksia, ja sen jälkeen kone on poistettava käytöstä.

Jatkossa muitakin koneita voidaan romuttaa Suomessa.

– Tämä on pilottikohde, jota emme ole koskaan aikaisemmin tehneet. Katsomme tämän jälkeen miten onnistuimme taloudellisessa mielessä ja ympäristön kannalta, sanoo Rossi.

Suurin osa koneen osista kierrätetään

Käytöstä poistettavasta matkustajakoneesta voidaan kierrättää Finnairin mukaan noin 90 prosenttia. Lentokoneesta irrotetaan käyttökelpoiset osat, jotka Finnair myy tai ottaa omaan käyttöön.

Ensimmäisenä koneesta poistetaan moottorit, kentällä maassaolon aikana sähköä kehittävä apuvoimalaite, laskutelineet ja siipien ohjainpintoja.

– Niitä voidaan hyvin käyttää muissa koneissa, koska osilla on paljon käyttöikää jäljellä.

Vaikka kone on 21 vuotta vanha, alkuperäisiä osia on siinä enää vähän jäljellä. Sellaisia ovat esimerkiksi matkustamon ovet.

– Osia vaihdetaan huollon yhteydessä joko niiden vikaantuessa tai silloin, kun laitteelle määritelty elinikä tulee täyteen. Jokaisen osan historia pystytään jäljittämään tarkasti.

Koneen rungosta alumiiniharkkoja

Koneiden osien ja laitteiden irrottaminen matkustajakoneesta kestää Helsinki-Vantaalla pari kuukautta. Sen jälkeen pääasiassa alumiininen runko paloitellaan lentoasema-alueella.

Alumiinilevyromusta valmistetaan harkkoja alumiini- ja kevytmetallivalimoille.

– Siitä voidaan tehdä vaikka juomatölkkejä, pohtii Timo Rossi.