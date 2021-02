Raumalla viikonloppuna 40 koronatartuntaa – kaupunginjohtaja perää asennemuutosta

Altistumisia on sattunut viikonloppuna peräti 200.

Raumalla on todettu viikonloppuna huima määrä uusia koronatartuntoja, peräti noin 40 kappaletta. Altistumisia on ollut noin 200, ja tartuntoja on todettu muun muassa useissa yrityksissä.

Määrä on Satakunnan mittakaavassa erittäin iso. Satasairaala tiedottikin aiemmin maanantaina, että tilanne Raumalla on huolestuttava.

Satakunta on noussut yhdeksi tämän hetken merkittävimmistä koronan leviämisen alueista Suomessa. Rauma on jo tällä hetkellä luokiteltu myös viralliseksi koronan leviämisalueeksi.

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen vetoaa raumalaisiin, jotta tilanne saadaan hallintaan.

– Raumalla kuljetaan nyt väärään suuntaan ja meillä kaikilla on aihetta terävöittää omaa suhtautumistamme ja käyttäytymistämme, Luukkonen sanoo.

Uusia altistuksia

Raumalla tartuntoja on levinnyt erityisesti telakka-alueella.

Rauman terveyspalvelut kertoo, että uusia mahdollisia korona-altistuksia on sattunut muun muassa Kortelan ABC:lla viime viikon maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 11.30–12.30 sekä Pitkäjärven kioskilla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 9–10 ja perjantaina klo 10–11.

Näissä paikoissa samaan aikaan asioineita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronavirustestiin, jos heille ilmenee lieviäkin koronaoireita.