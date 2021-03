Emmi Nuorgamin kolumni: Kuukautiskeskustelussa ei ole kyse verestä vaan jokaista koskettavasta politiikasta

Menkkapuheessa on kyse miljoonia ihmisiä koskettavasta köyhyydestä ja mielenterveysongelmista, kirjoittaa Emmi Nuorgam.

Kuudennen luokan keväällä meillä oli kastelupäivä. Alemmilla luokilla olleet oppilaat saivat sankojen avulla kastella kutoset, jotka olivat päättämässä alakouluaan. Kastelupäivä oli riitti, jolla meidät lähetettiin alakoulun suojista teineiksi yläkouluun.

Kastelupäivänä minulla oli kuukautiset. Kastuin läpikotaisin, jonka seurauksena menkat alkoivat tihkua housujen läpi. Pyysin miesopettajaltamme lupaa lähteä kotiin vaihtamaan kuivat vaatteet, mutta hänestä minun piti kantaa vastuuni kastelupäivään osallistumisesta. Tuolin alle tipahteleva haalea verilammikko oli niin nöyryyttävä, että lähdin luvatta kotiin. Sain jälki-istuntoa ja ymmärsin, että jo 11-vuotiaana kuukautisia pitää hävetä ja niistä “kantaa vastuu”.

Kuukautiset ovat suuri, miljardeja ihmisiä koskettava poliittinen kysymys, josta on välttämätöntä puhua ääneen.

Sukupolveni on kasvanut maailmaan, jossa tamponin tippuminen käsilaukusta on katastrofi. Olemme nähneet lukemattomia mainoksia, joissa kuukautisvuoto on sinistä ja virtsankarkailu estää normaalin elämän. Kun äitini halusi järjestää kuukautisteni alkamisen kunniaksi juhlat, häpesin sekä äitiä että menkkoja.

Menkka-aktivisteja ja kuukautisverellä maalaamista kritisoidaan siitä, että ne tekevät menkoista aivan tarpeettoman performanssin. Kuukautisverellä läträäminen on karhunpalvelus naisille ja fiksut, yhteiskunnalliset toimijat jättävät kuukautisverensä naistenhuoneeseen (siirryt toiseen palveluun). Jollain tavalla menkka-aktivismi myös yhdistetään aina voimaantumiseen – joka sekin on väärin.

Mutta hetkinen. Onko itse asiassa suurempi karhunpalvelus väittää, että kuukautiset ovat yksityisasia, joista puhuminen tekee meistä naurettavia?

Minä väitän, että on. Kuukautiset eivät ole mikään “tyttöjen juttu”, josta puhutaan vain vessassa. Kuukautiset ovat suuri, miljardeja ihmisiä koskettava poliittinen kysymys, josta on välttämätöntä puhua ääneen. Myös kahvipöydissä, sosiaalisessa mediassa ja eduskunnan täysistunnoissa.

Julkinen kuukautispuhe on olematonta. Katsomme alakouluikäisten lasten kanssa verisiä taisteluelokuvia, joiden mainoskatkoilla terveyssiteelle valutetaan sinistä geeliä. Endometrioosista kuulin ensimmäistä kertaa, kun istuin tuskissaan olevan siskoni vieressä sairaalassa, ja kun lounasseurani puhuu PCOS:n ja metabolisen oireyhtymän yhteydestä, googletan salaa, mistä puhumme.

Olen miettinyt pääni puhki, mistä tässä on kyse. Maailmassa on vajaat neljä miljardia menstruoivaa ihmistä, joten kyse ei voi olla siitä, ettemmekö tietäisi kuukautisten olemassaoloa. Ainoa järkevä selitys on se, että kuukautisista ja niihin liittyvistä sairauksista ja vaivoista kärsivät pääasiassa naiset ja sukupuolivähemmistöt – eli juuri ne, jotka globaalissa mittakaavassa jäävät myös päätöksenteon ulkopuolelle.

Kokeilen siis puhua päättäjille kieltä, jonka luulisi kiinnostavan.

Perinteisesti “naisten vaivoiksi” mielletyt sairaudet, kuten vaikkapa endometrioosi, adenomyoosi, PCOS tai vulvodynia heikentävät sairastajiensa elämänlaatua. Ne voivat hidastaa opintojen etenemistä (siirryt toiseen palveluun) ja aiheuttavat sairauspoissaoloja töistä. Sairauksiin liittyy lamaannuttavien kipujen lisäksi tahatonta lapsettomuutta ja pelkoa etäpesäkkeiden syntymisestä. Endometrioosi on sairautena yhtä yleinen kuin astma tai diabetes, mutta kuinka monta iltapäivälehden kantta on omistettu kohdun sairauksille?

Entä vaihdevuodet sitten? BBC:n kyselyssä joka toinen vastaajista koki (siirryt toiseen palveluun) vaihdevuosien vaikuttaneen mielenterveyteensä. Joka neljäs oli ollut töistä pois, koska vaihdevuosioireet olivat niin voimakkaat. Toimittaja Salla Paajanen on puhunut julkisesti mm. vaihdevuosien tuomista sydänoireista ja nivelkivuista (siirryt toiseen palveluun), eräs läheiseni on kärsinyt vuosia hikoilun aiheuttamasta vakavasta unettomuudesta.

PMS-oireet ovat julkinen vitsi. PMDD on vakava häiriötila, joka alentaa merkittävästi elämänlaatua. PMDD:tä tulisi verrata moneen muuhun krooniseen sairauteen, jotka aiheuttavat esimerkiksi työkyvyttömyyttä. (siirryt toiseen palveluun) PMDD:tä sairastavat ihmiset kärsivät esimerkiksi sekavuudesta ja keskittymiskyvyttömyydestä. Joillain oireet muistuttavat psyykkisiä sairauksia ja voivat aiheuttaa jopa itsetuhoisuutta tai väkivaltaisuutta (siirryt toiseen palveluun).

Kuukautis- ja virtsankarkailusuojia verotetaan kovemmin kuin muita farmasiatuotteita.

Kaiken tämän lisäksi kuukautisiin ja vaihdevuosiin liittyy köyhyyttä, myös meillä Suomessa. Kuukautis- ja virtsankarkailusuojia verotetaan kovemmin kuin muita farmasiatuotteita. Järjestöt ovat jo vuosia puhuneet kuukautissuojien verokannan alentamista ja Skotlannin mallista (siirryt toiseen palveluun), eli maksuttomista kuukautissuojista, mutta aloitteet eivät ole edenneet. Eivät, vaikka EU-parlamentti hyväksyi jo vuonna 2019 päätöslauselman (siirryt toiseen palveluun), jossa jäsenmaita kehotetaan poistamaan tamponivero.

Menkkapuheessa ei siis ole kysymys kuukautisverestä, vaan miljoonia ihmisiä koskettavasta köyhyydestä, työkyvyttömyydestä, mielenterveysongelmista ja lapsettomuudesta.

Toisin sanoen politiikasta.

Emmi Nuorgam

Kirjoittaja haaveilee kuukautiskierron vaiheita seuraavasta sovelluksesta, johon voisi lisätä käyttäjäksi myös kumppaninsa.

