Simpsonit ja Lost ovat osa sisältötulvaa, jolla Disney pyrkii Netflixin ohi – “Suomessa olemme vasta alkutaipaleella”, sanoo yhtiön aluejohtaja

Suoratoistopalvelujen kentällä on tapahtumassa iso muutos. Suomessa syyskuussa aloittanut ja Yhdysvalloissakin vasta 15 kuukauden ikäinen Disney+ on kasvattanut tilaajamääriään vauhdilla, joka on yllättänyt yhtiön itsensäkin.

Viihdeimperiumi aikoo lähivuosina haastaa Netflixin kilpailussa suoratoistopalveluiden herruudesta. Käytännössä se tarkoittaa, että aiemmin vain omiin brändeihinsä tukeutunut yhtiö tavoittelee nyt mahdollisimman laajaa yleisöä.

Niitä, joita Marvel-supersankarit, Star Wars ja koko perheen animaatiot eivät kiinnosta, kosiskellaan Disney+-tilaajiksi uudella Star-palvelulla, joka lanseerataan Suomessa ensi viikon tiistaina.

Yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian johtaja Hans van Rijn sanoo, että Disney+ on Suomessa ja Pohjoismaissa vielä alkutaipaleellaan.

– Aloitimme vasta syyskuussa, joten rakennamme vielä palvelua. Meillä on palvelussa jo viisi brändiä ja nyt lisäämme tunnettujen Disneyn, Pixarin, Star Warsin, Marvelin ja National Geographicin rinnalle vielä Starin, van Rijn sanoo.

Aikuisten Disney+

Starin profiili poikkeaa Disney+:n aiemmasta linjasta niin paljon, että sitä on ensiuutisesta lähtien kutsuttu kieli poskella “aikuisten Disney+:ksi”. Palveluun tulee nähtäviksi esimerkiksi sellaisia hittisarjoja kuin 24, Lost, Moderni perhe ja Pako sekä Die Hard -elokuvat.

Van Rijnin mukaan ohjelmien laatu on palvelun kannalta tärkeämpi tekijä kuin ohjelmien määrä. Stariin tulee kuitenkin myös määrällisesti valtava määrä katsottavaa.

Alkuvaiheessa se tarkoittaa yli 75 tv-sarjaa ja yli 270 elokuvaa. Koko Star-ohjelmien listan löydät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Disney+ haastaa Netflixin suoratoistopalveluiden herruudesta. Palvelun uuteen Star-osioon kuuluvat muun muassa elokuvat Deadpool, Pretty Woman ja Three Billboards Outside Ebbing, Missouri sekä tv-sarjat 24 ja Greyn anatomia.

Mukana on vain neljä uutta niin kutsuttua alkuperäissarjaa jotka on Yhdysvalloissa esitetty ABC-kanavalla ja Hulu-palvelussa. Ne ovat rikosmysteeri Big Sky, Marvel-sarja Helstrom teinielokuvan Love, Simon ja Rick and Mortyn tekijöiden uusi animaatio Solar Opposites. Kaikki muu Starin sisältö on peräisin Disneyn omistamien yhtiöiden arkistoista.

Yksi Disneyn vahvuus onkin siinä, ettei sen tarvitse hankkia sarjoja ja elokuvia muilta. Viihdejätti on viime vuosina kartuttanut omistuksiaan isoilla yrityskaupoilla.

– Moni Suomessa tuntee varmaankin jo elokuvastudiomme 20th Century Studiosin ja Searchlight Picturesin. Niiden lisäksi meillä on tv-sarjoja tuottava FX ja esimerkiksi ABC, joka on ehkä vähemmän tunnettu mutta jonka sarjoista Täydelliset naiset ja Greyn anatomia ovat ainakin tunnetumpia, hän luettelee.

Helstrom on yksi Star Originals -alkuperäissarjoista. Yhden sen jaksoista on ohjannut suomalainen Anders Engström. Yhdysvalloissa Disneyn omistamassa Hulu-palvelussa esitetyn sarjan toinen kausi peruttiin joulukuussa. 2020 Hulu

Osa ohjelmista pysyy tv-kanavilla

Van Rijnin mukaan Stariin tulee kolmenlaista sisältöä. Osa elokuvista ja sarjoista on saatavilla vain Disney+ -palvelussa. Osan ohjelmista voi nähdä vielä nyt muuallakin, mutta paikallisten sopimusten rauettua ne siirtyvät nähtäväksi vain Disney+:ssa.

"Jos ottaisimme Simpsonit pois televisiosta, moni suomalainen tulisi surulliseksi", Disney+:n Pohjoismaiden-johtaja Hans van Rijn sanoo. 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/All Over Press

Kolmantena ryhmänä ovat ohjelmat, jotka tulevat elämään rinnakkain Disney+:ssa ja muissa palveluissa.

– Jos ottaisimme Simpsonit pois televisiosta, moni suomalainen tulisi surulliseksi. Siinä on kyse traditiosta, niin kuin MTV3:n näyttämissä Disneyn jouluohjelmissa, van Rijn sanoo.

Mahdollisuuksia on paljon. Esimerkiksi 20th Century Studiosilla eli entisellä 20th Century Foxilla on merkittävä arkisto klassikkoelokuvia äänielokuvan alkuajoista asti. Ensimmäisessä vaiheessa vanhin Star-palveluun tuleva elokuva on 1970-luvun tärkeimpiin Hollywood-elokuviin lukeutuva William Friedkinin Kovaotteiset miehet (The French Connection, 1971).

Kahdeksanneksi katsotuin Suomessa

Suomi on kansainväliselle yritykselle hyvin pieni markkina-alue. Disney+:n Pohjoismaiden-johtajan mukaan Suomi on kuitenkin etulinjassa suoratoistoasioissa. Se johtuu vahvasta teknisestä infrastruktuurista ja siitä, että suomalaiset ovat avoimia uusille teknisille ratkaisuille.

Avoimuudessa on kuitenkin myös kääntöpuoli.

– Emme ole Suomessa yksin. Palveluita on todella paljon, eivätkä kaikki suinkaan ole maksullisia.

Yle Areenan lisäksi van Rijn mainitsee Disney+:n kilpailevan huomiosta esimerkiksi Nelonen Median Ruutu-palvelun ja Youtuben kanssa.

– Ja siinä on vasta videopalvelut. Niiden lisäksi on musiikin striimaus, äänikirjat ja vaikka mitä muuta. Pandemian aikana tällaisten palveluiden käyttö on kasvanut paljon, mikä tarkoittaa, että kilpailu on kovaa.

Vaikka alku on ollut van Rijnin mukaan toivotunlainen, on matka huipulle vielä pitkä. Tanskalaisen mediatutkimusyhtiö Audience Projectin tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Disney+ oli viime vuonna kahdeksanneksi eniten käytetty suoratoistopalvelu Suomessa.

Tilaston kärjessä oli Netflix ja toisena Yle Areena. Disney+:n yläpuolella olivat myös MTV:n suoratoistopalvelu ja Ruutu. Toisaalta vasta syyskussa aloittanut palvelu oli lyhyessä ajassa ohittanut katsojien määrässä jo HBO Nordicin ja Amazonin Prime Videon.

Netflix oli viime vuoden suosituin suoratoistopalvelu Suomessa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Netflixiksi Netflixin paikalle

Disney+:n pyrkimys globaaliksi kukkulan kuninkaaksi on hurja, mutta lukujen valossa se on myös perusteltu. Joulukuussa Disney kertoi tavoittelevansa 230 – 260 miljoonaa tilaajaa vuoteen 2024 mennessä.

– Alkuperäinen tavoitteemme oli noin 60 – 90 miljoonaa tilaajaa vuoteen 2024 mennessä. Olemme joutuneet päivittämään sitä aika lailla, van Rijn sanoo.

Yhtiön viime torstaina jukistetun osavuosikatsauksen mukaan Disney+ -palvelulla oli tämän vuoden alussa 94,9 miljoonaa tilaajaa. Alkuperäinen tavoite tuli siis saavutettua hieman yli vuodessa.

Vertailun vuoksi Netflixillä kesti kahdeksan vuotta rikkoa 200 miljoonan tilaajan rajapyykki, minkä se ohitti viime vuoden lopussa.

– Toisin kuin jotkut kilpailijamme, me emme ole vielä maailmanlaajuinen palvelu. Monta aluetta on vielä tulossa, mikä tarkoittaa, että odotukset tilaajamääristä tulevat näyttämään vielä realistisemmilta, kun aloitamme niillä.

Audience Projectin tutkimuksen mukaan Disney+ oli viime vuonna kolmanneksi käytetyin suoratoistopalvelu Yhdysvalloissa. Tv-alaa seuraavan Digital TV Research -yhtiön tuore analyysi (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että palvelu ohittaa Netflixin tilaajamäärissä vuonna 2026.

Disney-sarjoja Suomesta?

Suoratoistopalveluiden isoimmat hitit ovat yhä yhdysvaltalaisia tai brittiläisiä sarjoja. Viime vuosina suosikkisarjojen joukosta on löytynyt kuitenkin yhä enemmän muualla tuotettuja sarjoja.

Netflix on näyttänyt, että sarjat keräävät hyvät katsojaluvut vaikka niissä ei puhuttaisi englantia. Palvelun menestyksiin kuuluvat esimerkiksi saksalainen jännityssarja Dark, norjalainen komediasarja Jouluksi kotiin ja ranskalainen rikossarja Lupin.

Netflixin norjalainen alkuperäissarja Jouluksi kotiin on esimerkki siitä, miten pohjoismaiset sarjat voivat tuoda tuoreutta kalutultakin tuntuvaan genreen, tässä tapauksessa romanttiseen komediaan. Netflix

ovat jo nyt lisänneetSuomessa suoratoistopalvelujen omat paikallistuotannot ovat jo nyt lisänneet elokuva- ja tv-alan työmahdollisuuksia.

Tällä hetkellä suoratoistopalvelut tuntuvat vannovan paikallisten alkuperäissarjojen nimeen. Viaplay Elisa Viihde ja C More panostavat pohjoismaiseen ja kotimaiseen tv-draamaan samalla kun Netflix ja HBO satsaavat uusiin sarjoihin kaikkialla missä ne toimivat. Ajatuksena on, että uusi kansainvälinen hitti voi tulla mistä tahansa.

Myös uudet tulijat haluavat mukaan samaan kelkkaan. Esimerkiksi maaliskuussa Suomessa aloittava Paramount+ (siirryt toiseen palveluun) on jo kertonut panostavansa paikallisiin tuotantoihin.

Myös Disney+ haluaa seurata muiden globaalien palveluiden jalanjäljissä.

– Meille on onni, että suomalaiset sarjat voivat menestyä paitsi Pohjoismaissa, myös koko maailmassa. Pohjoismaisten tuotantojen taso on niin hyvä, että se palvelee meitä kansainvälisenä yrityksenä. Paikallisiin tuotantoihin investoiminen on erityisen järkevää, jos voimme laittaa lopputuloksen näytille maailmanlaajuisesti, van Rijn sanoo.

Keltainen lumimies on vasta alkua

Disney+:n ensimmäinen suomalainen tuotanto tulee olemaan Ylen kanssa yhteistyössä tehty Keltainen Lumimies (The Unstoppable Yellow Yeti). Kyseessä on Kikattavan kakkiaisen tekijöiden uusi animaatiosarja, jossa nauretaan suomalaisille outouksille.

Suomalainen GiggleBug Entertainment oli Disney+:lle jo entuudestaan tuttu yritys. Hans van Rijnin mukaan yhteistyö oli siksi helppo päätös. Gigglebug

– Työskentelimme GiggleBug Entertainmentin kanssa jo muutama vuosi sitten 101 Dalmatialaista -sarjan tiimoilta. Siitä tiesimme, että heidän työnsä on korkealaatuista. Halusimme tehdä lisää yhteistyötä heidän kanssaan.

Van Rijn sanoo, että paikalliset alkuperäistuotannot kuuluvat Disney+:n suunnitelmien seuraavaan vaiheeseen. Tällä hetkellä yhtiön ensisijainen tarkoitus on vakiinnuttaa palvelun asema Pohjoismaissa.

– Samalla käymme kuitenkin jo keskusteluja suomalaisten ja muiden pohjoismaisten tekijöiden kanssa nähdäksemme, minkälaisia mahdollisuuksia täällä on.

Starin myötä suomalaisten sarjojen mahdollisuudet Disney+:lla kasvavat entisestään. Ilman sitä Disney+ olisi van Rijnin mukaan kiinnostunut lähinnä koko perheen ohjelmista.

– Star avaa ovia aikuisemmalle sisällölle. Tuotantojen kannalta se tarkoittaa komedioita, trillereitä, draamoja ja muuta sellaista, jota Disney+:ssa ei muuten olisi.

Lue lisää:

Disney teki vastaiskun striimauspalveluiden sodassa: Miljardeja maksava satsaus tuo ruutuun hurjan määrän Marvel- ja Tähtien sota -tuotantoja