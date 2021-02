Atria tekee isoja muutoksia naapurimaissa: siirtää Malmön-tuotannon Sköllerstaan ja myy tappiollisen toiminnan Venäjällä

Lihatalo Atria suunnittelee Ruotsin-toimintojensa tiivistämistä. Nyt alkavassa investointisuunnittelussa selvitetään mahdollisuus siirtää Malmön tehtaan tuotanto Sköllerstaan.

Yt-neuvottelukutsu Malmön henkilöstölle jätettiin maanantaina. Sekä Malmössä että Sköllerstassa on noin 200 työntekijää.

Ruotsissa Atrialla on tällä hetkellä tuotantoa kuudessa paikassa. Ne ovat kaikki erikoistuneita: esimerkiksi Sköllersta on makkaratehdas, kun taas Malmössä valmistetaan ateriaratkaisuja ja kinkkutyyppisiä leivänpäällisiä.

Keskeiset tuotteet säilyvät muutoksessakin, mutta jotain muutoksiakin tuotevalikoimiin voi olla tulossa, sanoo toimitusjohtaja Juha Gröhn.

Taustalla on kustannustehokkuus, sillä Malmön tehdas vaatisi jo lähiaikoina isoja investointeja perustekniikkaan seinistä ja lattioista lähtien.

Sköllerstan tehtaan vaatimiin muutostöihin varaudutaan 30 miljoonalla eurolla.

Venäjälle jää pikaruokatoiminta

Itänaapurissa Atria taas myy venäläisen tytäryhtiönsä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Se taas on Venäjän suurin lihatuotteita valmistava yritys.

Atria on omistanut OOO Pit-Productin vuodesta 2005 saakka. Yhtiöllä on noin 700 työntekijää. Liiketoiminta on ollut tappiollista ja markkinatilanne vaikea.

– Onhan se iso asia, kun kaksi tehdasta ja tuotemerkit myydään. Strategista pohdintaa on käyty, ja todettu, että keskitymme muihin maihin, sanoo toimitusjohtaja Juha Gröhn.

Sen sijaan Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa pyörittävää tytäryhtiötään Atria ei myy.

Kaupan odotetaan toteutuvan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.