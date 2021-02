Tangomarkkinoiden toimitusjohtajaksi Pasi Ojala – tapahtumaveturilta odotetaan uudistuksia

Pasi Ojala on syntyjään seinäjokelainen ja asuu parhaillaankin tangopaikkakunnalla.

Tangomarkkinat on toiminut vuosia ilman toimitusjohtajaa. Pasi Ojala aloittaa tehtävässään välittömästi.

Seinäjoen Tangomarkkinoiden toimitusjohtajaksi on valittu seinäjokelainen Pasi Ojala. Valinnan on tehnyt Tangomarkkinoiden hallitus.

40-vuotias Pasi Ojala omaa vankan musiikkialan yrittäjätaustan ja on itsekin muusikko.

Ojalalla on Tangomarkkinoiden mukaan monipuolista kokemusta niin tapahtumatuottamisesta, ohjelmiston rakentamisesta kuin myös musiikin alan markkinoinnista ja yritysyhteistyöstä.

– Kaverit tapaavat kuvata viihteen monitoimimieheksi. Parikymmentä vuotta olen toiminut musiikki- ja viihdepuolella, Pasi Ojala kertoo Ylelle.

Ojalan ura alkoi muusikkona ja on jatkunut erilaisten musiikkituotantojen ja yritystapahtumien järjestäjänä. Vaikka Ojala on toiminut jo pitkään tapahtumapuolella, muusikon yhteistyö eri artistien kanssa on jatkunut samaan aikaan.

– Viimeisin keikka oli Heikki Silvennoisen bändin kanssa, ennen kuin korona lopetti keikat.

Tapahtuman kehittäjäksi ja uudistajaksi

Tangomarkkinat on toiminut vuosia ilman toimitusjohtajaa. Nyt tapahtumaa ollaan uudistamassa ja kehittämässä, ja toimitusjohtajan palkkaaminen on keskeinen osa uudistustyötä.

– Toimitusjohtajan palkkaaminen on vahva viesti Seinäjoen Tangomarkkinoiden omistajien sitoutumisesta tapahtuman kehittämiseen. Yrittäjänä ja musiikin alan ammattilaisena Pasi Ojalalla on kaikki edellytykset johtaa Seinäjoen Tangomarkkinoita 2020-luvulle, toteaa hallituksen puheenjohtaja Erkki Välimäki Tangomarkkinoiden tiedotteessa.

Pasi Ojala aloittaa tehtävässään jo huomenna tiistaina 16. helmikuuta.

Seinäjoen Tangomarkkinoiden toimitusjohtajaksi oli tapahtumajärjestäjän mukaan runsaasti hakijoita. Seuraava tapahtuma on tarkoitus järjestää 7. - 11. heinäkuuta 2021. Viime vuonna Tangomarkkinat jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi.

