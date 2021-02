Kirsi Piha valittiin kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä

Kirsi Piha on johdon konsultti ja viestintäalan yrittäjä.

Kirsi Piha on johdon konsultti ja viestintäalan yrittäjä. Silja Viitala / Yle

Johdon konsultti ja viestintäalan yrittäjä Kirsi Piha on valittu kokoomuksen pormestariehdokkaaksi tänään Helsingin kokoomuksen ylimääräisessä piirikokouksessa. Piirihallitus esitti Pihaa yksimielisesti kokoomuksen pormestariehdokkaaksi.

Pihan lisäksi myös kokoomuksen kansanedustaja ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Wille Rydman oli halukas puolueen pormestariehdokkaaksi Helsingissä. Piirikokouksen äänestyksessä Piha voitti Rydmanin äänestyksessä äänin 67–34.

– Olemme äärettömän iloisia saadessamme pormestariehdokkaaksemme Kirsin. Hän on kotikaupunkiaan rakastava helsinkiläinen ja haluaa vilpittömästi kaupunkilaisten parasta. Hänellä on ammattitaitoa ja visioita johtaa sekä kehittää kaupunkiamme. Lisäksi meillä on kokonaisuudessaan erittäin vahva ja monipuolinen ehdokaslista tuleviin vaaleihin, Helsingin kokoomuksen piirihallituksen puheenjohtaja Maarit Vierunen toteaa tiedotteessa.

