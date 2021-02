Herätys: Pandemia iski nuorten naisten talouteen, hallitus vastaa välikysymykseen, Ruotsissa iltapäiväkerhoja kaikille alakoululaisille

Koronavuosi nosti perustoimeentulotuen tarpeen 2000-luvun ennätykseen

Koronavuosi 2020 nosti perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän korkeammaksi kuin kertaakaan aikaisemmin koko 2000-luvulla. Kasvua vuoteen 2019 verrattuna on viisi prosenttia, ja uusia tuen saajia kertyi 21 000. Yksi ikä- ja sukupuoliryhmä erottuu joukosta, nimittäin ikävuosien 18 ja 24 väliin osuvat naiset. Heidän joukossaan perustoimeentulotuen saajia oli viime vuonna 10 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Hallitus vastaa välikysymykseen EU:n elvytyspaketista

Pääministeri Sanna Marin vastausvuorossa eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 11. helmikuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Perussuomalaiset esittää puheenjohtajansa Jussi Halla-ahon johdolla epäluottamusta pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle EU:n elpymisrahastoon osallistumisesta. Puolueen mielestä yhteisvastuullinen rahoituspaketti on vastoin EU:n omia sääntöjä ja EU on muuttumassa täysin toisenlaiseksi kuin se EU, johon Suomi liittyi. Kristillisdemokraatit ja nyt-liike ovat mukana kysymyksessä. Myös kokoomuksen odotetaan esittävän omansa keskustelun aikana. Yle näyttää eduskunnan välikysymyskeskustelun suorana kello 14 TV1:ssä ja Yle Areenassa.

Perhevapaauudistus nytkähtää eteenpäin

Perhevapaauudistuksessa pyritään vanhempien väliseen tasa-arvoon, eikä lakiesityksessä oteta kantaa vanhempien sukupuoleen. Nella Nuora / Yle

Koronan jalkoihin jäänyt perhevapaauudistus nytkähtää viimein eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) esittelee tänään tiistaina hallituksen esitysluonnoksen perhevapaauudistuksesta. Päivärahapäiviä on tarkoitus jakaa tasaisemmin vanhempien kesken. Se on tehty lisäämällä päiviä, mikä nostaa uudistuksen hintaa. Hallituksen vuodentakaista ensimmäistä luonnosta moitittiinkin kalliiksi, ja ilmeisesti siihen on tehty pieniä korjauksia.

Ruotsissa on löydetty ratkaisu lyhyiden koulupäivien jälkeiseen lastenhoitoon

10–12-vuotiaiden iltapäiväkerhossa ollaan yhdessä koulupäivän jälkeen. Kännykkää ei saa käyttää ennen kello 16:ta. Daniel Ivarsson

Ruotsalaisissa alakouluissa aamu- ja iltapäivätoimintaa on tarjolla 1.–6.-luokkalaisille. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää sitä. Kerhot ovat iso satsaus Ruotsin yhteiskunnalta, koska maksut kattavat vain murto-osan kuluista. Esimerkiksi Tukholmassa maksu on nuorempien ryhmissä enintään noin 150 euroa kuussa.

Poutainen ja osin aurinkoinen talvisää jatkuu

Aamulla maan etelä- ja itäosassa voi sadella keveysti lunta, mutta iltapäiväksi poutaantuu. Pilvisyys on päivällä suuressa osassa maata vaihtelevaa. Aurinko paistaa hetkittäin. Etelässä ja idässä pilvisyys pysyy tiistaina runsaana. Koko maassa on pakkasta etelän viidestä pohjoisen reiluun kymmeneen asteeseen.

