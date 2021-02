Petteri Orpo tahtoo kuntaverolle katon, Annika Saarikko hyväksyisi veronkorotuksetkin – puheenjohtajat kohtasivat A-studiossa

Kuntaveron suuruus nousi suurimmaksi kiistakapulaksi, kun keskustan Annika Saarikko ja kokoomuksen Petteri Orpo väittelivät A-studiossa kuntien taloustilanteesta.

Kuntavaalit ovat parin kuukauden päästä, ja valittavat valtuustot joutuvat monella paikkakunnalla ratkomaan vaikeaa taloustilannetta. Hallituksen jakamat koronatuet ovat saaneet monien kuntien talouden tasapainoon, mutta vain hetkellisesti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ratkoisi ongelmaa ainakaan veronkorotuksin, vaan haluaisi kuntaverolle katon.

– Kokoomus on antanut tukensa ajatukselle verokatosta. Se johtuu siitä, että jos hallituksen sote-hallintouudistus menee läpi, niin meille luodaan maahan kolmas verotuksen taso. Kunta verottaa, maakunta verottaa ja valtio verottaa, Orpo totesi.

– Sote-ratkaisu tulee vääjäämättä pistämään kovan paineen sekä kunta- että maakuntaveroille, koska kunnan pitää hoitaa muut tehtävänsä. Siksi kannatamme tätä.

Keskustan Annika Saarikko piti Orpon linjaa kuntapäättäjiä rajoittavana.

– Kunnan päättäjät, paikalliset päättäjät valitaan siksi, että he osaavat tehdä parhaat ratkaisut, enkä halua lainsäätäjänä asettaa siihen kattoa, Saarikko sanoi.

– Kukaan kuntapäättäjä ei tahallaan nosta veroa. Minun luottamukseni niin keskustalaisiin kuin muihinkin kuntapäättäjiin on suuri siinä, että ensisijaisesti halutaan yrittäjyyttä ja työpaikkoja, mutta tarpeen tullen korotuksetkin tulee keinovalikoimassa säilyttää, hän perusteli.

Monipaikkaisuudelle kannatusta

Sekä Saarikko että Orpo tahtovat selvittää monipaikkaisuutta, eli sitä, että jos asuu useammalla paikkakunnalla, voisi myös kuntaveron maksun tulevaisuudessa jakaa useampaan kuntaan.

Erityisesti keskusta on nostanut monipaikkaisuutta tai monikuntalaisuutta keskusteluun, kun muun muassa etätyö on koronan vuoksi lisääntynyt.

– Se on vastaus aika monen todelliseen arkeen, jossa vapaa-ajan asunnon ja kotipaikkakunnan välillä jaetaan vuodenkiertoa – silloin myöskin palveluita tarvitaan ja taloudellista panosta voisi antaa kahteen paikkaan, Saarikko sanoi.

Monipaikkaisuus auttaisi keskustan mukaan erityisesti pieniä kuntia.

– Kaiken ydin on nyt ja tulevaisuudessa valtionosuusjärjestelmä, joka tasaa kuntien eroja. Mutta kyllä tällä sekin vaikutus olisi, että se vahvistaisi pienten kuntien taloutta.

Myös kokoomus suhtautuu ajatukseen positiivisesti. Petteri Orpon mukaan aihe kaipaa kuitenkin lisäselvitystä, ennen kuin sitä lähdetään edistämään.

– Jos koronasta on jotain jo aivan ilmiselvästi seurannut, niin se on se että etätyö on lyönyt läpi. Se on tullut jäädäkseen ja sitä pitää tukea. Meidän täytyy selvittää millaisia työssäkäynnin muutoksia se tarkoittaa, ja kuinka paljon tällainen monipaikkaisuus oikeasti lisääntyy.

Keskustan Annika Saarikko ja kokoomuksen Petteri Orpo väittelivät kuntien talouden pelastamisesta Yle A-studiossa. Katso koko debatti klikkaamalla jutun pääkuvaa tai Yle Areenasta.

Lue lisää:

Kunnat saivat koronasta jättipotin: poistuivatko kuntien taloushuolet?