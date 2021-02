Lääkärit, pankkivirkailijat ja sähköasentajat eivät ilmesty enää työpaikoilleen Myanmarissa – näin halutaan nujertaa "rahaa rakastavat" armeijajohto

Myanmarin sotilasjuntan vallankaappausta vastustavat kansalaiset yrittävät nujertaa armeijan vallan laajalla kansalaistottelemattomuuskampanjalla. Sen keskiössä ovat erityisesti valtion työntekijöiden yhä laajenevat työnseisaukset.

Sotilasjuntan johto on patistellut satojatuhansia työntekijöitä ”laittamaan tunteensa sivuun, luopumaan protestoinnista armeijaa vastaan ja palaamaan takaisin työpaikoilleen”, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan vaikuttaa siltä, etteivät patistelut juurikaan vaikuta vihaiseen kansaan.

– Emme missään tapauksessa työskentele diktatuurin alaisena, sanoo kirurgi Kyaw Zin. Hän on työskennellyt valtion pyörittämässä sairaalassa Mandalayn kaupungissa.

Vallankaappauksen johtaja, armeijan kenraali Min Aung Hlaing vaati viime viikolla valtion työntekijöitä lopettamaan työnseisaukset. Hänen mukaansa työskentelystä kieltäytyvät ovat joutuneet ”häikäilemättömien ihmisten yllytysten kohteeksi”.

Maan armeijan päällikkö Min Aung Hlaing ei ole kovassa huudossa kansalaisten keskuudessa. Maung Lonlan / EPA

Kirurgi Kyaw Zin tyrmää väitteet ja korostaa, että töihin ei palata, ennen kuin kenraali luopuu vallasta.

– Hänellä ei ole mitään oikeuksia määrätä meitä töihin, koska kukaan ei tunnusta häntä Myanmarin johtajaksi.

Kyaw Zin kertoo ottavansa nyt vastaan potilaita maksutta yksityisellä klinikalla.

"Lopettakaa sähkölaskujen maksaminen"

Sähkönjakelusta vastaavan ministeriön leivissä työskennellyt asentaja U Pyae Sone Ko Ko arvioi The New York Timesin haastattelussa, että noin 60 prosenttia työläisistä on jäänyt kotiin. Heistä suuri osa on mittarinlukijoita. Tämä puolestaan johtaa hänen mukaansa siihen, ettei ministeriö pysty lähettämään laskuja kuluttajille.

Osa energiaministeriön junttaa vastustavista työntekijöitä on kehottanut ihmisiä jättämään sähkölaskut kokonaan maksamatta. He huomauttavat, ettei ministeriö voi lain mukaan katkaista sähköjä talouksilta kuin vasta kolmen kuukauden maksurästien jälkeen.

Ihmiset kuvasivat panssariajoneuvoa Yangonissa sunnuntai-iltana. Sai Aung Main / AFP

Myös yksityisellä pankkisektorilla lakkoillaan laajalti. Kun rahansiirrot eivät rullaa, on sillä suora vaikutus myös maan talouteen.

– Talous on tärkeä asia kenraali Min Aung Hlaingille ja muille armeijadiktaattoreille, koska he rakastavat rahaa, sanoo töistä pois jäänyt pankkityöntekijä Daw Thandar Kyaw.

Hän uskoo vahvasti, että sotilasdiktatuuri saadaan polvilleen, jos kaikkien pankkien työntekijät osallistuvat kansalaistottelemattomuuskampanjaan.

Kampanjassa kuluttajia on kehotettu lisäksi boikotoimaan kaikkia armeijan johdon omistuksissa olevia liiketoimintoja ja niiden myymiä tuotteita.

