Katso suorana klo 14: Hallitus vastaa välikysymykseen EU:n elpymispaketista

Tiistaina eduskunnassa nähdään, millä kärjellä oppositio hyökkää tällä kertaa hallitusta vastaan EU-elvytysrahojen takia.

Eduskunta on väitellyt EU:n elvytyspaketista useaan otteeseen, ja kello 14 alkaen on vuorossa hallituksen vastaus kolmen oppositiopuolueen välikysymykseen paketista.

Voit katsoa eduskuntakeskustelua suorana klikkaamalla tämän jutun pääkuvaa. Keskustelu näytetään myös Yle TV1:ssä.

Voit lukea keskustelussa esiin nousevista asioista tästä artikkelista, jossa seuraamme väittelyn kulkua.

EU-maat sopivat heinäkuussa jättimäisestä paketista, jolla tuetaan jäsenmaiden taloutta koronakriisin takia. EU ottaa yhdessä 750 miljardin lainan markkinoilta, jakaa sen avustuksina ja lainoina jäsenmaille ja vastaa yhdessä, että velka maksetaan takaisin.

Välikysymyksen ovat tehneet perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja nyt-liike. Puolueet katsovat, että 750 miljardin euron tukipaketti ei ole Suomen etujen mukainen. Ne pelkäävät myös, että miljardipaketti ei jää kertaluonteiseksi.

Kokoomus ei ole mukana kolmen puolueen välikysymyksessä, mutta sen on määrä jättää asiasta tänään oma epäluottamuslause-esityksensä eduskuntakeskustelun yhteydessä.

Suomen EU:n elpymispaketista saama summa on pienentymässä, koska Suomi on selvinnyt koronakriisistä muita EU-maita paremmin. Suomi on paketissa nettomaksaja.

