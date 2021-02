Pysäköinnintarkastajana Emmi Valli-Forsback saattoi juosta kilpaa asiakkaan kanssa – nyt hän pyörittää Lahdessa käytettyjen vaatteiden putiikkia

Orimattilasta kotoisin oleva Emmi Valli-Forsback, 32, on työskennellyt muun muassa kokkina ja pysäköinnintarkastajana, mutta nyt hän on second hand -yrittäjä. Hän avasi ystävänsä Taru Grönholmin kanssa helmikuun alussa käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden putiikin Lahteen.

Koronavuoden aikana käytettyjen tavaroiden vähittäismyyntiin keskittyneitä yrityksiä on perustettu aiempaa ahkerammin. Yritysrekisteristä selviää, että uusia alan yrityksiä perustettiin viime vuonna liki tuplasti enemmän kuin edellisenä. Tänä vuonna tulokkaita on tähän mennessä jo kymmenen.

Mahdollinen kaupan siirtyminen kivijalasta nettiin ei pelottanut myöskään Valli-Forsbackia. Hän uskoo, että korona-aika on juuri sopiva tämän kaltaiselle yritykselle.

– Ihmiset ovat olleet paljon kotona ja on aikaa käydä läpi tavaroita. Moni on huomannut, että kaappeihin on kertynyt paljon kaikenlaista, josta voisi hankkiutua eroon.

Ja kun kestävästä kulutuksesta puhutaan yhä enemmän, ei enää haluta ostaa kaikkea uutena.

– Lisäksi tavaraa yritetään hankkia halvemmalla, jos esimerkiksi lomautuksen takia perheellä on vähemmän rahaa käytettävissä.

Tuore yrittäjä Emmi Valli-Forsback uskoo, että ihmiset arvostavat jätteettömyyttä ja pyrkivät kestävämpään kehitykseen. Kiertotalouden iskostuminen mieleen vähentää halua kuluttaa. Elina Rantalainen / Yle

Liikkeessä myydään ehjiä ja puhtaita aikuisten vaatteita sekä asusteita. Tarjolla on jonkin verran myös pienempiä kodintarvikkeita, lähinnä sisustustavaraa.

Pysäköinnintarkastaja, joka vei Lahden pysäköinninvalvonnan someen

Tuore yrittäjä on alkuperäiseltä on koulutukseltaan suurtalouskokki ja välinehuoltaja. Edelliset kolme vuotta hän kiersi Lahden katuja ja parkkipaikkoja yllään siniset pysäköinnintarkastajan vaatteet. Parkkipirkot eivät ole kaikkien autoilijoiden suosiossa, mutta Valli-Forsbackin asenne työhön oli rento. Hän halusi kumota myyttiä tiukkapipoisista lappuliisoista.

– Oi, tykkäsin siitä työstä! Rakastin olla parkkipirkkona. En olisi ikinä siirtynyt sieltä mihinkään muualle, paitsi omaan yritykseen. Monet ajattelevat, että se on hirveää ja epäkiitollista työtä, mutta meillä oli sairaan kiva työporukka.

Kireät kohtaamiset vihaisten autoilijoiden kanssa olivat työn varjopuoli. Nyt hän myöntää, että rankat asiakastilanteet olivat lopulta yksi syy siihen, että hän halusi kokeilla jotain muuta.

– Sain muutaman kerran paniikkikohtauksen, kun piti vääntää jostain asiasta hankalan asiakkaan kanssa. On ammatti mikä tahansa, kenenkään ei tarvitse sietää tai hyväksyä huorittelua tai kusipääksi nimittelyä.

Rennolla asenteella räväkkä nainen onnistui omalta osaltaan hälventämään kliseistä käsitystä tiukkapipoisista pysäköinnintarkastajista. Sinisessä työasussaan hän saattoi nauraen muka juosta kilpaa auton omistajan kanssa tämän autolle, kun omistaja hätäpäissään kiikutti uutta pysäköintilappua tuulilasiin.

Emmi Valli-Forsback vei Lahden kaupungin pysäköinninvalvonnan sosiaaliseen mediaan. Oltuaan vuoden töissä hän ehdotti Instagram-tiliä, jossa kerrottaisiin tarkastajien työstä ja opastettaisiin ihmisiä pysäköimään oikein.

Puolentoista vuoden ajan hänellä on ollut henkilökohtainen Instagram-tili nimeltään Second Hand Lahti, jossa hän ahkerana kirppareilla kävijänä on vinkannut löydöistä muille kirppisten ystäville.

– Sain yllättävä paljon seuraajia ja ihmiset jopa seurasivat antamiani vinkkejä.

Totta kai myös uusi putiikki on saanut omat tilinsä Instagramiin ja Facebookiin.

Putiikin juuret juontavat Hollannin au pair vuosiin

Second Hand Shop Lahden tarina alkoi tavallaan jo vuonna 2007 Hollannissa. Emmi Valli-Forsback oli au pairina Haarlemissa ja tapasi Taru Grönholmin, jonka au pair perhe asui Amsterdamissa. Hollanti on kirpputorien ja vintageliikkeiden paratiisi, joten he viettivät paljon vapaa-aikaa kierrellen vanhojen tavaroiden liikkeitä.

Oltuaan vuoden Suomessa molemmat muuttivat tahoillaan Lahteen. Ystävyys jatkui ja kaverukset kävivät muun muassa lenkillä yhdessä.

Viime keväänä Valli-Forsback kävi yrittäjyyskurssin. Elokuussa Taru Grönholm ehdotti ystävälleen putiikin perustamista, ja jo viikon kuluttua tästä naiset kävivät tutustumassa tulevaan liiketilaansa.

– Olen vähän suuruudenhullu ja halusin viiden rekin sijaan heti viisikymmentä rekkiä tavaraa, nauraa Valli-Forsback.

Emmi Forsback-Valli on parikymppisestä asti ostanut omat vaatteensa lähinnä kirppareilta. Myös perheen huonekalut on valtaosin hankittu käytettyinä. Elina Rantalainen / Yle

Entisen diskon tiloissa sijaitsevassa suuressa liiketilassa on kirpparin lisäksi alivuokralaisena muutama pienyrittäjä, muun muassa ompelija ja graafikko. Kauppias on onnellinen siitä, että kirpparin ympärille on alivuokralaisten ansiosta kutoutunut työyhteisö.

– Olen joukkuepelaaja. On ihanaa, että on ihmisiä ympärillä ja kahvihuoneessa on porukkaa. Mulla on työyhteisö.

Kesämekot alkavat käydä kaupaksi auringon pilkistäessä

Putiikissa on DIY-rekkejä, joiden täyttäminen ja hoitaminen on täysin asiakkaan omalla vastuulla. Yrittäjät ottavat 10 prosenttia rekin tuotosta myyntiajan päätyttyä. Drop-rekissä asiakas tuo tavarat ja kauppiaat hoitavat tavaroiden hinnoittelun, esille laittamisen ja järjestävät rekin kuntoon joka päivä. Kuuden päivän myyntiajan jälkeen yrittäjät saavat puolet rekin tuotosta.

Kaupaksi menee tavaraa laidasta laitaan. Kirpparihaiden ikisuosikkeja ovat Marimekon ja Arabian astiat. Valli-Forsbäckin mukaan juuri nyt on myyty ahkerasti villakangastakkeja, farkkuja, huiveja ja pipoja.

Heti auringon pilkistäessä ihmiset tarttuvat hanakasti myös kesämekkoihin ja -hattuihin.

– Ilmeisesti moni pystyy jo kuvittelemaan itsensä sinne laiturin nokkaan kirja kädessä.

Kenkäkaupassa työskentelevä Taru Grönholm (oik.) on unelmoinut putiikista ja Emmi Valli-Forsbackin juttu on second hand. Nämä yhdistämällä syntyi kirppariputiikki. Elina Rantalainen / Yle

Valli-Forsback kiinnittää hinnoittelussa huomiota merkin lisäksi tavaran kuntoon ja materiaaliin. Sekä siihen, onko tuote nykypäivän muodin mukainen. Luonnonmateriaaleista ollaan valmiita maksamaan enemmän.

Tuotteelle täytyy keksiä nimi, kun sen kirjaa hinnoittelujärjestelmään.

– Nimien keksiminen on kivaa. Nämä sai nimen roosanväriset huitulat, sanoo hän ja esittelee kevyesti liehuvia kesähousuja.

Kirppariyrittäjän mielestä nykyään pukeudutaan monimuotoisesti. Seitsemänkymmentä- ja kahdeksankymmentä luvun vaatteet osuvat rekistä yhä monen ostajan silmiin.

Välillä joku tulee kassalle sellaisen vaatteen kanssa, että kauppias miettii, aikooko asiakas oikeasti pukeutua tuohon.

– Sitten tajuan, että sehän näyttää hänen päällään tosi hyvältä. Sopii juuri hänen tyyliinsä.

Hän kertoo vieneensä joskus nuorempana kirppuritoripöydälleen myyntiin vanhempiensa vaatteita, joita on pitänyt melko kamalina.

– Ajattelin, että voi ei, äidin ja iskän vaatteet pilaa mun pöydän. Sitten ne myytiinkin ensimmäisenä.

"Minun kuuluu olla täällä ja tehdä juuri tätä"

Sekä Emmi Valli-Forsbackin aviomies että molemmat vanhemmat ovat yrittäjiä, joten hän tietää millaista rääkkiä yrittäminen on. Työpäivät putiikissa ovat nyt alkuun olleet lähes aina kymmenen tai kaksitoista tuntia pitkiä.

Eräs asiakas kysyi taannoin kaupassa häneltä kuka putiikin omistaa.

– Vastasin, että minä. Rouva katsoi minua päästä varpaisiin ja kysyi "ai, sinä?" Ajattelin, että apua, enkö näytä yhtään yrittäjältä.

Sillä hetkellä tuoreelle yrittäjälle valkeni, että hän tekee juuri nyt sitä, mitä rakastaa.

– Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on olo, että olen oikeassa paikassa. Minun kuuluu olla täällä ja tehdä juuri tätä.