KRP:n poliisien virkarikossyytteet kaatuivat rytinällä: "Olen helpottunut" – Oikeus: Rikollisryhmän jäsenyys ei ole salassa pidettävä tieto

Kuvituskuva. Syyttäjä katsoo, että rikollisryhmään kuuluminen on salassa pidettävä tieto. EPA

Poliiseille vaadittiin sakkoja, kun he olivat kertoneet rikollisryhmän jäsenistä toiselle viranomaiselle.

Helsingin käräjäoikeus on antanut ratkaisunsa harvinaisessa oikeudenkäynnissä.

Käräjäoikeus on hylännyt kahden poliisin syytteet virkarikosjutussa.

Oikeus katsoo tiistaina antamassa ratkaisussaan, että jäsenyys tai osallisuus rikoksia harjoittavassa yhteisössä ei ole yksityiselämään kuuluva asia, joka olisi pidettävä salassa.

Virkarikoksista olivat syytettyinä keskusrikospoliisin (RKP) rikosylikomisario Rabbe von Hertzen ja hänen alaisenaan työskennellyt naispoliisi.

He olivat kertoneet tietoja Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle yhtiöistä, jotka olivat vuokraamassa kaupungin tonttia.

– Olen helpottunut, sanoi Ylelle tiistaina iltapäivällä rikosylikomisario Rabbe von Hertzen.

Hänen mukaansa oikeuden ratkaisu on voitto poliisille järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

– Tämä tuntuu hyvältä, kun on kokenut tekevänsä ennalta estävää järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatyötä. Jos päätös olisi ollut toisensuuntainen, se olisi aika lailla ollut meidän mahdollisuuksiamme kuristava.

Oikeus lyttäsi täysin syyttäjän näkemyksen

Helsingin käräjäoikeus katsoo ratkaisussaan, että poliisien Helsingin kaupungille antamassa lausunnossa oli maininta asianomistajien yhteydestä Bandidos MC:hen. Lausunnossa ei kuitenkaan mainittu oikeuden mielestä sellaista tietoa, joka olisi katsottava yksityiselämään kuuluvan suojan piiriin.

Käräjäoikeuden mukaan oikeudenkäynnissä ei saatu selkoa siitä, kuinka yleisesti on ollut tiedossa lausunnossa mainittujen henkilöiden kuuluminen Bandidosiin.

Puolustus vetosi oikeudessa siihen, että julkisuuslaki on tällä hetkellä moniselitteinen. Käräjäoikeus on puolustuksen kanssa samaa mieltä ainakin osittain.

– Oikeustilaa voidaan pitää jossain määrin epäselvänä, Helsingin käräjäoikeus toteaa päätöksessään.

Syyttäjä katsoi, että poliisit olivat syyllistyneet tuottamukselliseen tekoon. Syyttäjän näkemyksen mukaan poliisit eivät siis toimineet tahallaan, vaan ikään kuin vahingossa tulivat kertoneeksi salassa pidettävää tietoa Helsingin kaupungille.

Helsingin käräjäoikeus lyttää syyttäjän näkemyksen.

Oikeuden mukaan poliisit eivät syyllistyneet edes tuottamukselliseen tekoon.

– Heille ei voi lukea syyksi edes tuottamusta, koska he (syytetyt) nimenomaan ovat arvioineet ja punninneet asiaa. He ovat katsoneet, että he voivat kyseiset tiedot luovuttaa, todetaan oikeuden ratkaisussa.

Poliisin ei tarvitse maksaa Bandidoksen jäsenille

Bandidokseen tai sen lähipiiriin kuuluvat henkilöä vaativat oikeudenkäynnissä vahingonkorvauksia poliisilta.

Viisi henkilöä vaati kukin itselleen 1000 euroa vahingonkorvausta. Korvausvaatimus perustui siihen, että sen vaatijoiden mukaan poliisin lausunto oli loukannut heidän kunniaansa ja elinkeinovapauttaan.

Koska syytteet kaatuivat, poliisien ei tarvitse maksaa vahingonkorvauksia kenellekään.

Lausunto kirjoitettiin vuonna 2017

Virkarikossyytteiden taustalla ovat vuoden 2017 tapahtumat.

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto tiedusteli tuolloin poliisilta tietoja kolmesta yhtiöstä, joiden taustalla epäiltiin olevan Bandidoksen jäseniä.

Rikosylikomisario Rabbe von Hertzen ja rikosylikonstaapeli antoivat lausunnon Helsingin kaupungille. Lausunnon mukaan yhden yhtiön hallituksessa oli kaksi Bandidoksen jäsentä ja muillakin hallituksen jäsenillä oli kytköksiä Bandidokseen.

Lausunnossa kerrottiin myös aiemmista tuomioista, joissa Bandidoksen oli todettu olevan vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytynyt ryhmä.

Syyttäjä ja poliisit kiistelivät oikeudessa

Poliisit kiistivät jyrkästi virkarikossyytteet käräjäoikeudessa helmikuun alussa.

– Ei tätä (syytettä) voi maalaisjärjellä ymmärtää. Jos olet kertonut olevasi järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen, niin se tieto täytyy pitää salassa. Se sotii ajatteluani vastaan, Rabbe von Hertzen kommentoi syytteitä Ylelle oikeudenkäynnin alla.

Syyttäjä on täysin eri mieltä kuin poliisit.

Syyttäjän mukaan rikollisryhmään kuuluminen on sellainen yksityiselämään kuuluva tieto, joka on pidettävä salassa.

– Salassapito koskee henkilön elintapoja, vapaa-aikaa ja osallistumista yhdistystoimintaan. Sillä ei ole merkitystä, millainen kerho on kyseessä, sanoi pääkäsittelyssä syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen.

