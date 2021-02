Lunta on ollut paljon ympäri Suomea ja siksi rakentamiseen menee enemmän aikaa – lue 5 kysymystä ja vastausta talvirakentamisesta

Vuosi on alkanut kylmänä ja lunta on tullut paljon. Silti rakennustyöt jatkuvat Suomessa.

Esimerkiksi Oulussa on käynnissä jättiprojekti, jossa rakennetaan kokonaan uutta yliopistollista sairaalaa.

Pakkanen ja lumentulo ovat hieman hidastaneet sairaalan rakennustöitä. Lumen poistoa varten on jouduttu tekemään normaalia enemmän töitä. Kovat pakkaset ovat viivästyttäneet esimerkiksi elementtiasennuksia, ja joitakin betonivaluja on jäänyt tekemättä.

Suomessa vuorokauden keskilämpötila pysyttelee nollan alapuolella suuren osan vuodesta. Siksi talveen varautuminen on jopa olennaisin osa suunnittelua esimerkiksi OYSin työmaalla. Janne Körkkö / Yle

Rakentaminen etenee kuitenkin talven tuomista hankaluuksista huolimatta.

Mutta voiko talvi pilata rakenteilla olevia kohteita?

Kysyimme asiaa asiantuntijoilta. Kysymyksiin vastaavat rakennesuunnittelun ja teknillisen mekaniikan professori Antti H. Niemi Oulun yliopistosta ja rakennustekniikan laboratorion koulutusvastaava lehtori Maarit Järvinen Turun ammattikorkeakoulusta.

Millaisia haasteita kylmä sää ja lumentulo aiheuttavat yleisesti rakentamiselle?

AN: Työvaiheisiin käytetty aika ja rakennusmateriaalien kulutus lisääntyvät. Kustannuksiin ja lisäresurssien tarpeeseen varaudutaan suunnittelemalla talvirakentaminen hyvin ja varautumalla mahdollisiin häiriöihin. Rakennustöiden osalta esimerkiksi betonin kuivuminen vaikeutuu ja sen jäätyminen ennen lujittumista voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin, esimerkiksi betonirakenteiden sortumisiin.

MJ: Suurin riski on materiaalien vaurioituminen jäätymällä. Esimerkiksi tuore betoni ei saa päästä jäätymään. Jäätyneen maan päälle ei saisi myöskään rakentaa eikä tiivistää maarakennekerroksia, koska maan sulaessa tiivistetty kerros löytyy ja myöhemmin taas painuu.

Talvi lisää myös työmaalla tapaturmariskiä pimeyden, lumisateen ja erityisesti liukkauden vuoksi.

Voiko lumisade pilata rakenteilla olevan kohteen? Entä miten kovat pakkaset vaikuttavat rakennuksiin?

AN: Lumisade itsessään ei liene sen haitallisempaa kuin vesisade. Kova pakkanen vaikuttaa luonnollisesti rakennusten ja rakennustyömaiden energiankulutukseen.

MJ: Ei lumisade voi kohdetta pilata. Lumi pitää poistaa mielellään mekaanisesti esimerkiksi puhaltamalla, eikä sitä saa missään nimessä päästää sulamaan ja kastelemaan rakennusta tai rakennusmateriaaleja.

Monet materiaalit eivät myöskään kestä pakkasta, joten työmaalla pitää olla lämpimiä varastoja. Pitää myös järjestää lämpimiä kuljetuksia ja huolehtia riittävistä lämmitystoimista.

Voiko kosteus olla ongelma talvella?

AN: Kyllä voi. Ilmastonmuutoksen seurauksena ilman suhteellisen kosteuden, myrskytuulien ja muiden sään ääri-ilmiöiden ennakoidaan lisääntyvän. Kosteuden siirtyminen rakenteissa on kuitenkin melko monimutkainen ilmiö, ja sen hallitsemiseksi kehitetään koko ajan parempia menetelmiä.

MJ: Lumesta tulee paljon vettä, kun se sulaa. Se voi aiheuttaa ongelmia ihan yhtä lailla kuin vesisade, mikäli vettä ei ohjata pois rakenteista ja estetä sen tunkeutumista materiaaleihin.

Onko meneillään oleva kylmä ja luminen talvi poikkeuksellinen rakentamisen näkökulmasta?

AN: Ei ole. Alkutalvi oli sen verran vähäluminen, että kokonaislumimäärät eivät koko valtakunnan tasolla välttämättä yllä poikkeuksellisiin lukemiin. Lähiviikot kuitenkin ratkaisevat asian.

MJ: Esimerkiksi Turun seudulla kunnon talvi on valitettavasti hiukan yllättänyt rakentajat eli kaikilla työmailla ei ole ihan osattu varautua asiaan. Joissakin kohteissa betoni tai elementtien saumavalu on päässyt hieman jäätymään.

Onko talvirakentaminen muuttunut viime vuosina?

AN: Rakentamisen aikataulut ovat nykyään pitkiä. Itse rakentaminen on vain pieni osa kiinteistön elinkaarta. Rakennusten koko elinkaaren mittainen ajattelu on lisääntynyt. Kansainväliset ilmastotavoitteet myös ohjaavat tähän.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa Oulun rakennusvalvonnan ja ympäristöministeriön kehittämä Kuivaketju10-toimintamalli. Sillä pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään kosteusvaurioita rakennuksissa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

MJ: Lisääntyneet kovat ja jopa myrskyisät tuulet vaikuttavat muun muassa suojausten kiinnitystarpeisiin. Edestakaisin sahaavissa olosuhteissa rakennukseen tarvittavia osia tehdään yhä enemmän etukäteen ja ne tuodaan valmiina työmaille.

