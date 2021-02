Risteilylaivoilla tulossa hiljaiset hiihtolomaviikot – suositukset hämmentävät matkustajia

Kaksi suurinta varustamoa arvioi, että liikkeellä on vain joitakin satoja matkustajia.

Matkustaja-alukset risteilevät koululaisten talvilomaviikoilla melko tyhjinä, mutta kahdella suurella varustamolla on kuitenkin muutamia satoja risteilymatkustajia Turun ja Tukholman välillä.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että asiakkaat kyselevät jonkun verran rajoituksista, karanteeneista ja maahantulon edellytyksistä.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström puolestaan sanoo, että matkustajien on vaikeaa ymmärtää ja tulkita suosituksia. Viking Linella odotetaan yhä varauksia hiihtolomaviikoille, sillä matkoja ostetaan melko myöhään.

Suomessa operoivat varustamot edellyttävät ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta negatiivista koronatestitulosta ensi tiistaista alkaen. Linjauksen on tehnyt Suomen varustamot -yhdistys.

Ruotsista tulevat erotetaan muista

Viking Linen Turun terminaalissa on risteilymatkustajille ja muille matkustajille omat kaistansa.

Tallink Siljalla risteilymatkustajille ja Ahvenanmaan piknik-risteilijöille annetaan Å-tarra joka kertoo rajaviranomaiselle, että he eivät ole käyneet Ruotsissa. Lisäksi Ruotsista tulevat reittimatkustajat hytitetään eri käytävälle.

– Tallinnan reitillä matkustajia on muutamista kymmenistä noin sataan, viikonpäivästä ja kellonajasta riippuen. Laivoillehan mahtuu noin 2 800–3 000 matkustajaa, eli jos siellä olisi vaikka tuo 200 matkustajaa, niin laiva on todella tyhjä ja turvavälejä on hyvin helppo pitää, pohtii Nöjd.

Tallink Siljan laivoilla ravintolat ja muut palvelut on auki supistetusti ja viihdettä ei juuri ole. Tanssiminen on kielletty ja lasten leikkipaikat hyvinkin tyhjinä.

– Noudatamme THL:n uusia suosituksia, kertoo Boijer-Svahnström Viking Linelta.

