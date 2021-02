Infektioylilääkäri Lapista huolissaan koronan pahenemisesta hiihtolomien kynnyksellä: "Tilanne on veitsenterällä"

Vantaalla on jo ylitetty tartuntojen määrässä joulukuun alun tilanne ja Helsingissäkin tilanne on pahentunut.

Infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä on huolissaan koronatilanteen pahenemisesta pääkaupunkiseudulla juuri hiihtolomaviikkojen alla.

– Vantaalla on jo ylitetty joulukuun alun ilmaantuvuusluvut ja myös Helsingissä tilanne on pahentunut. Brittimuunnosta on löytynyt aiempaa enemmän, Broas kertoo.

Lapin hiihtokeskuksiin odotetaan runsaasti lomalaisia muualta maasta lähiviikkoina. Hiihtolomia vietetään viikoilla 8-10.

Infektioylilääkäri toistaa, että sairaana ei ole syytä tulla lomalle ja sairastuessa on mentävä lievissäkin oireissa koronatestiin. Testin tulosta on odotettava kotona tai majapaikassa. Myöskään maskien käyttöä, turvavälien pitämistä ja käsihygieniasta huolehtimista ei pidä unohtaa, Broas muistuttaa.

– Tilanne on veitsenterällä. Jos ohjeista ei pidetä kiinni, epidemia voi lehahtaa.

Liki 400 uutta tartuntaa, joista 10 Lapista

Lapissa on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa tiistaina. Tapauksista viisi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ja yksittäiset tapaukset on todettu Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Pellossa ja Pelkosenniemellä. Osassa tapauksista tartunnan alkuperää ei ole vielä jäljitetty.

– Epidemia Lapin sairaanhoitopiirissä on edelleen perustasolla, vaikka tartuntoja on runsaan viikon aikana todettu enemmän kuin keskimääräisinä viikkoina kolmen kuukauden aikana. Rovaniemellä ja Pellossa on tartuntoja, joiden alkuperää ei ole vielä saatu selville, Broas sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirin naapurissa Länsi-Pohjassa epidemia on kiihtymisvaiheessa.

Koko maassa uusia koronatapauksia raportoitiin tiistaina 385. Luku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.