Oletko peitellyt lieviä flunssaoireitasi korona-aikana? Teemme aihepiiristä juttua, kerro kokemuksistasi

Virallinen suositus kouluikäisille lapsille ja nuorille sekä aikuisille on selvä: lievistäkin koronavirustartuntaan sopivista flunssaoireista tulisi hakeutua koronatestiin, ja testin tulosta on syytä odottaa pysymällä kotona sekä välttämällä lähikontaktia muihin ihmisiin. Alle kouluikäisten lasten kohdalla lieviä oireita voi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan seurata tietyin reunaehdoin kotona pari päivää ilman testaamista, mutta oireisena ei tule mennä hoitoon (siirryt toiseen palveluun).

Noudatetaanko näitä suosituksia?

Ainakin testeissä on käyty: niitä on tehty Suomessa tähän mennessä lähes 3 100 000 kappaletta. Yhdessä vaiheessa testausmäärät notkahtivat mutta ovat THL:n koronakartan tietojen perusteella sittemmin siitä nousseet. Tartuntoja on todettu nyt kaikkiaan 51 047 kappaletta.

Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, moniko on jättänyt koronatestin välistä, vaikka esimerkiksi nenä on hiukan vuotanut tai kurkkua kivistänyt.

Oletko sinä tehnyt niin?

Tai oletko jostakin syystä peitellyt lieviä, ulos päin näkymättömiä flunssaoireitasi tuttaviltasi, julkisilla paikoilla liikkuessasi tai töissä?

Teemme aihepiiristä juttua, ja haluaisimme kuulla, miten koronapandemian aikana omiin flunssaoireisiin on suhtauduttu ja miten suosituksia esimerkiksi testiin menemisestä on noudatettu.

Voit kertoa omista kokemuksistasi meille oheisen lomakkeen kautta. Käytämme vastauksia myöhemmin julkaistavassa jutussamme. Joukkoistukseemme voi vastata luottamuksellisesti, sillä emme julkaise vastaajien nimiä.

Voit vastata kysymyksiin perjantaihin 19.2. klo 9.00 asti

