Nyt puhuu Helsingin lastensuojelun johtaja: "Tehtävä ei ole helppo, mutta yritämme aina parhaamme" – Tässä 6 kysymystä ja vastausta Koskelan veriteosta

16-vuotiaan pojan epäilty murha Helsingin Koskelassa viime joulukuun alussa on herättänyt kriittistä keskustelua lastensuojelun ja koulun toiminnasta. Poliisi tekee parhaillaan esiselvitystä siitä, onko viranomaisten toiminnassa syytä epäillä rikosta.

Poliisi on kertonut uhrin vanhempien luvalla tämän asuneen kotinsa ulkopuolelle sijoitettuna.

Uhria oli pahoinpidelty useita kertoja ennen lopullista epäiltyä murhaa perjantaina 4. joulukuuta 2020. Lisäksi häntä oli kiusattu jo pitkään myös koulussa. Teinipojan murhasta syytetään kolmea teon aikaan 16-vuotiasta poikaa, joita uhri piti jonkinlaisina kavereinaan.

Uhrin ruumis löytyi vasta tekoa seuranneena maanantaina ohi kulkeneen rakennusmiehen ansiosta. Lastensuojelun laitoksesta kukaan ei ollut aktiivisesti etsinyt takaisin palaamatta jättänyttä lasta, vaikka uhrin vanhemmat olivat sitä pyytäneet. Katoamisesta oli tehty poliisille virka-apupyyntö viikonlopun aikana.

Lastensuojelun viranomaiset eivät voi yksityisyyden suojan vuoksi kommentoida yksittäistä tapausta. Helsingin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski vastasi sähköpostitse tapauksesta heränneisiin kysymyksiin yleisellä tasolla.

Miten on mahdollista, että pitkäaikaista kiusaamista ja pahoinpitelyä ei lastensuojelun laitoksessa välttämättä huomata?

Kyllä laitoksissa pääsääntöisesti huomataan, jos lasta tai nuorta kiusataan. Lastensuojelu saa tietonsa mahdollisesta lapseen kohdistuvasta kiusaamisesta lapselta, vanhemmilta, lapsen muilta läheisiltä tai koulun aikuisilta. Jos lastensuojelu saa tietoonsa, että asiakkaana olevaa lasta kiusataan, lastensuojelun tehtävä on puuttua kiusaamiseen viipymättä yhteistyössä koulun ja muiden toimijoiden kanssa.

Laitoksen henkilökunta vastaa lapsen jokapäiväisestä huolenpidosta. Jos henkilöstö havaitsee, että lapsella on mustelmia tai muita vammoja, asia selvitetään viipymättä. Keskeistä on keskustella lapsen kanssa ja selvittää lapselta tilannetta.

Jos lapsen haastattelun tai muiden selvittelyssä saatujen tietojen perusteella lastensuojelulle nousee epäily, että lapseen on mahdollisesti kohdistettu väkivaltaa, lastensuojelu tekee tästä ilmoituksen poliisille.

Mitkä ovat lastensuojelun näkökulmasta suurimmat haasteet väkivallan uhriksi joutuneen nuoren tilanteen havaitsemisessa?

Lastensuojelu työskentelee sen tiedon perusteella, jota lapsen tilanteesta on lapselta, perheeltä ja muilta tahoilta saatu ja mitä lastensuojelu on itse havainnut. Lastensuojelu toimii aktiivisessa vuoropuhelussa eri tahojen kanssa ja muodostaa niiden pohjalta tilannekuvan, jonka pohjalta päätetään toimenpiteistä.

Miksi laitokseen palaamatta jättävää lasta ei aktiivisesti etsitä?

Jos lapsi ei palaa sovittuna aikana lastensuojelulaitokseen, toimiin lapsen etsimiseksi ryhdytään aina viipymättä. Poliisille tehdään katoamisilmoitus ja tarvittaessa myös virka-apupyyntö.

Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä, jotta vastaavaa kuin Koskelassa ei enää tapahdu?

On tärkeää kyetä tunnistamaan kiusaaminen ja puuttumaan siihen siten, että kiusaaminen tosiasiallisesti loppuu. Keskeinen rooli kiusaamisen vastaisessa työssä on meillä kaikilla aikuisilla, vanhemmilla ja myös toisilla lapsilla ja nuorilla.

Lastensuojelulle jää edelleen vaativa tehtävä luoda luottamuksellista suhdetta ja samanaikaisesti kuitenkin säilyttää kyky epäillä. Lastensuojelulle asetettu tehtävä ei ole helppo, mutta yritämme aina parhaamme. _ _

Poliisi on aloittanut tapaukseen liittyen esiselvityksen koulun ja lastensuojelun toiminnasta. Myös Helsingin kaupunki on aloittanut sisäisen selvityksen Koskelan tapauksesta. Mitä siinä selvitetään?

Aina, kun on kyseessä vakava tapahtuma, Helsinki tekee oman sisäisen selvityksen ja varmistaa, että on toimittu määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Aiemmin vastaavaa kohua lastensuojeluun liittyen herätti isänsä ja äitipuolensa murhaamaksi joutuneen 8-vuotiaan Vilja-Eerikan tapaus. Mikä on muuttunut Vilja-Eerikan jälkeen?

Viimeisen kymmenen vuoden aikana lastensuojelussa on tehty useita merkittäviä toiminnan muutoksia. Suomessa muutettiin lainsäädäntöäkin siten, että kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tulee ilmoittaa mahdollisesta lapseen kohdistuvan väkivallan epäilystä suoraan poliisille ja tehdä asiasta myös lastensuojeluilmoitus.

Nykyään kaikki lapset tavataan henkilökohtaisesti ja pyritään kaikin tavoin varmistamaan, että lapsella on joku turvallinen aikuinen, johon lapsi luottaa, ja jolle on mahdollista kertoa omista asioista. On tärkeätä, että lasta itseään kuullaan.

Lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on merkittävästi vähemmän lapsia asiakkaina kuin kymmenen vuotta sitten. Tiedonkulkua eri viranomaisten välillä on parannettu ja henkilöstöä on koulutettu monialaiseen yhteistyöhön.

Koskelan tapauksen käsittely alkaa keskiviikkona 17. helmikuuta kello 9 Helsingin käräjäoikeudessa. Yle seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.

Lisää aiheesta:

Koskelan murhatutkinta valmistui: 16-vuotiaat epäillyt pitivät sadistisesti hauskaa uhrin kustannuksella – uhria pahoinpideltiin samassa paikassa useana perjantaina

Koskelan henkirikoksen uhri oli lastensuojelun asiakas ja se toi esiin alan kipupisteet – asiantuntija: Hatkassa olevia nuoria ei välttämättä etsi kukaan

Poliisi on aloittanut esiselvityksen Koskelan henkirikoksen taustoihin liittyen – selvityksen alla on lastensuojelun ja koulun toiminta