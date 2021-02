Herätys: Itsemurhia ehkäistään nyt etenkin muutamilla alueilla, Koskelan murhan oikeuskäsittely alkaa, virusmuunnos riehuu Brasiliassa

Itsemurhien määrissä on suurta alueellista vaihtelua. Rahaa suunnataan nyt neljälle alueelle, joilla itsemurhien määrä on erityisen korkea. Kuvituskuva.

Itsemurhien määrissä on suurta alueellista vaihtelua. Rahaa suunnataan nyt neljälle alueelle, joilla itsemurhien määrä on erityisen korkea. Kuvituskuva. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Sadat suomalaiset kuolevat vuosittain oman käden kautta – itsemurhien ehkäisyyn satsauksia

Itsemurhien määrä on vähentynyt Suomessa 1990-luvulta saakka. Silti Suomessa kuoli viime vuonna lähes 700 ihmistä epäillysti oman käden kautta. Alueittainen vaihtelu on huomattavaa, ja valtio onkin nyt rahoittanut neljää alueellista itsemurhien ehkäisyyn tähtäävää hanketta. Hankkeille on yhteistä muun muassa pyrkimys itsemurhan riskin varhaiseen tunnistamiseen sekä kolmannen sektorin vahva rooli.

Kolmea alaikäistä syytetään 16-vuotiaan murhasta – Yle seuraa oikeudenkäyntiä

Koskelan murha on järkyttänyt ihmisiä laajalti. Matti Myller / Yle

Teinipoikia syytetään 16-vuotiaan pojan murhasta Helsingin Koskelan sairaala-alueella viime joulukuussa. Yle seuraa aamulla alkavaa oikeudenkäyntiä paikan päällä. Murhan lisäksi syyttäjä on nostanut tapaukseen liittyen syytteet yhteensä yhdeksästä pahoinpitelystä, ryöstöstä ja yllytyksestä ryöstöön. Kaksi epäillyistä on poliisin esitutkinnan aikana täyttänyt 17 vuotta.

Opettaja saattaa joutua antamaan lähi- ja etäopetusta samaan aikaan

– Jos keskityn läppäriin, tulee oppilaille tunne, että sielläpä se opettaja vaan tietokonetta selailee, ja tilanne luokassa alkaa hiljalleen levitä. Jos taas keskityn liikaa luokkaan, striimin päässä ei välttämättä tapahdukaan mitään, opettaja Arto Alho sanoo. Markku Pitkänen / Yle

Kun puolet luokasta on koulussa ja puolet karanteenissa kotona, opettaja on tiukilla. Äidinkieltä ja ilmaisutaitoa 7.-9.–luokkalaisille opettava Arto Alho pitää vaikeana sitä, että opettajan on jaettava huomionsa samaan aikaan kahteen eri kohteeseen.

– Tietenkin yritän saada sekä luokkaan että videopuhelun päähän sellasta fiilistä, että olen oikeasti läsnä, mutta väkisinkin on valittava keskittyminen jompaankumpaan ryhmään, Alho sanoo.

Illuusio laumasuojasta petti – virusmuunnos jyllää Brasiliassa

Kaikkiaan Brasiliassa on kuollut koronan seurauksena vajaat 240 000 ihmistä, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen. Antonio Lacerda / EPA

Kuvitelma laumasuojasta paljastui petolliseksi illuusioksi Amazonian alueella Brasiliassa, jossa riehuu virusmuunnos. Osavaltiossa koronan kuolinluvut ovat maailman kärkeä asukaslukua kohti. Osasyynä pidetään aiempaa tarttuvampaa virusmuunnosta, jota kutsutaan Amazonian variantiksi tai P.1:ksi.

Luvassa aurinkoa ja pakkasta

Keskiviikosta on odotettavissa aurinkoinen pakkaspäivä. Pakkanen kiristyy, ja aamu on melko kylmä. Iltapäivällä aurinko lämmittää hieman ja kireimmät pakkaset hellittävät hetkeksi. Lapissa on pilvisempää. Lämpötilat ovat etelän -10:n ja pohjoisen -20:n välillä.

Anniina Valtonen / Yle

