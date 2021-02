Rauman telakan tartuntarypäs kasvaa: 23 uutta sairastunutta

Rauman telakalla on todettu useita kymmeniä koronatartuntoja.

Rauman telakalla on todettu useita kymmeniä koronatartuntoja. Juuso Kuusisto / Yle

Rauman telakka on tiedottanut useista uusista koronatartunnoista viikonlopun ja alkuviikon aikana. Telakalla on todettu muutamassa päivässä jo 47 tartuntaa. Maanantaina tehtyjen testien perusteella uusia positiivisia tuloksia on löytynyt 23.

Telakkayhtiö Rauma marine constructions tiedottaa, että sen omilla työntekijöillä ei ole todettu tartuntoja. Sairastuneet ovat alihankintayrityksistä. Koska tartuntoja on todettu niin runsaasti, testataan kaikki alihankkijoiden työntekijät, jotka eivät ole altistuneet tartunnalle. Altistuneet asetetaan karanteeniin.

Keskiviikon aikana testi aiotaan ottaa noin 200 henkilöltä. Näytteenottoa jatketaan koko loppuviikon ajan.

Näytteenoton jälkeen testatut henkilöt lähetetään koteihinsa ja heidät asetetaan omaehtoiseen karanteeniin tulosten valmistumiseen asti.

RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa kertoo, että telakalla on voimassa maskipakko kaikissa niissä tilanteissa, joissa se on työturvallisuusnäkökulmasta mahdollista. Hän vakuuttaa, että yhtiö pyrkii tekemään kaikkensa epidemian saamiseksi kuriin, ja muistuttaa, että suosituksia ja rajoituksia tulisi noudattaa myös vapaa-ajalla.

Rauman koronatilanne on pahentunut viimeisen viikon aikana merkittävästi. Kaupungissa todettiin viikonloppuna peräti 40 koronatartuntaa ja altistumisia oli noin 200. Satasairaala tiedottikin maanantaina, että tilanne on huolestuttava.

Lue myös:

Raumalla viikonloppuna 40 koronatartuntaa – kaupunginjohtaja perää asennemuutosta

Rauman telakalla taas kymmenen uutta koronatartuntaa

Rauman telakalla uusia koronatartuntoja