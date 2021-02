Sairaanhoitaja kehottaa välttämään koronarokotetta ja kauppaa omaa kurssiaan – Yle selvitti: Näin vaihtoehtohoitoja mainostetaan rokotevastaisuudella

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kymmenet vaihtoehtohoitojen ja hyvinvointialan yrittäjät pyrkivät hyötymään rokotevastaisuudesta taloudellisesti. Tämä käy ilmi Ylen laajasta selvityksestä.

Yle uutisoi aiemmin, että Suomessa on tahoja, jotka keräävät rahaa rokotevastaisen tiedon levittämiseen. Kaikkien rokotevastaista materiaalia levittävien tahojen rahankeräystavat eivät ole lain määräysten mukaisia.

Laajasta aineistosta nousi esille myös vaihtoehtohoitojen ja hyvinvointialan toimijoiden aktiivisuus ja suuri määrä rokotekriittisissä ryhmissä.

Tässä jutussa käsitellään sitä, miten rokotekriittisyyden avulla yritetään myydä hyvinvointipalveluja.

Selvityksessä analysoitiin tietoja noin kahdestasadasta henkilöstä ja ryhmästä, jotka levittävät aktiivisesti rokotevastaista tietoa. Yle selvitti, että jopa kolmasosa heistä tarjoaa vaihtoehtohoitoja tai hyvinvointipalveluja. Kaikilla vaihtoehtohoitoja tai tuotteita tarjoavista ei kuitenkaan ole ammattimaiseen yritystoimintaan vaadittavaa y-tunnusta.

Vain harvalla vaihtoehtohoitoja tarjoavista on oikeus toimia terveydenhuollon ammattilaisena.

Ylen selvityksessä paljastuu myös, että rokotekriittiseen keskusteluun osallistuvien omien palveluiden ja tuotteiden mainostaminen lisääntyi Youtubessa ja Instagramissa koronapandemian myötä.

Rokotekriittisten tahojen videoille löytyy myös katsojia. Jo pienen rokotekriittisen joukon tekemillä videoilla on yli 2 miljoonaa käynnistyskertaa.

Youtubessa rokote- ja rajoitusvastaiset sisällöt ovat usein piilotettuja. Tubettajat puhuvatkin kiertoilmauksin, jotta somejätin algoritmit eivät löytäisi perätöntä tietoa ja poistaisi tiliä.

R****E, C****-**

Siniseen paitaan pukeutunut muutosvalmentaja Jarkko Haverinen kiertelee puhumalla c-kirjamella alkavasta, viisikirjaimisesta sanasta, jonka lopussa on numeroyhdistelmä.

R:llä alkava sana, jossa on kuusi kirjainta perusmuodossaan, loppuu e-kirjaimeen.

Hän kehottaa katselijoita harkitsemaan tarkkaan, ottavatko he rokotetta.

Youtubessa omien tuotteiden ja palveluiden markkinointi noudattaa usein samaa kaavaa, jota Jarkko Haverinenkin käyttää.

Ensin vastustetaan auktoriteetteja, sanotaan suuria medioita epäluotettaviksi ja sen jälkeen korostetaan hyvinvoinnin tärkeyttä. Sitten on aika mainostaa tuotetta tai palvelua. Haverinen markkinoi omaa yritystään, joka on uskomushoitola.

Haverinen on sairaanhoitaja ja ensihoitaja. Hän perustelee rokotekriittisyyttään tietämyksellään terveydestä ja terveyshaitoista.

Ylen selvityksestä käy ilmi, että 200:sta aktiivisesta rokotekriittisestä toimijasta 26:lla on oikeus toimia terveydenhoitoalalla.

On mahdollista, että terveydenhoitoalan ammattilaisia on mukana enemmänkin rokotekriittisessä keskustelussa. Verkossa toimiva ryhmä nimeltä Koronarealistit väittää kokoavansa yhteen terveydenhoidon ammattilaisia.

Verkkosivustollaan ryhmä kertoo tarjoavansa tietoa. Koronarealistit sanovat tarjoavansa myös lainopillista apua terveydenhuollon henkilöstölle “paikallisissa väännöissä”.

Tammikuussa ryhmä kertoi uutiskirjeessään, että se on koonnut yhteen 2 800 henkilöä. Väitteitä ei ole voitu tarkastaa.

Vaikka rokotekriittisessä keskustelussa on verrattain vähän terveydenhoidon ammattilaisia, erilaisia vaihtoehto- ja hyvinvointipalveluiden tarjoajia on laajasti.

Mainostaminen lisääntyi pandemian myötä Youtubessa

Ylen selvityksestä käy ilmi, että pienen tubettajamäärän videoilla on suuri kosketuspinta. 21 tubettajan Youtube-videoilla on kaikkiaan yhteensä noin 2,2 miljoonaa käynnistyskertaa.

Pelkästään kanavien koronaskeptisillä ja rajoitusvastaisilla videoilla on yli 400 000 käynnistyskertaa.

Käynnistyskerta ei suoraan tarkoita katsojamäärää vaan sitä, kuinka monta kertaa video on käynnistetty.

Ylen analyysissä paljastuu, että rokotekriittiset henkilöt mainostivat Youtubessa ennen koronapandemiaa harvakseltaan omia hyvinvointipalvelujaan ja vaihtoehtohoitojaan. Kun pandemia alkoi maaliskuussa, lisääntyi myös mainostaminen.

Loppuvuotta kohti mainosten määrä kasvoi. Tammikuussa joka kolmannen videon otsikko tai kuvateksti sisälsi oman palvelun mainoksen.

Ylen selvityksen perusteella näyttää siltä, että analyysissä olleista videoista juuri koronaskeptiset ja rajoitusvastaiset videot ovat suositumpia, kuin kyseisten henkilöiden muut sisällöt Youtubessa. Ne keräävät käynnistyskertoja keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin videot, joissa on muunlaista sisältöä.

Yhdellä koronaskeptisellä ja rajoitevastaisella videolla on keskimäärin 8 785 käynnistyskertaa. Muilla videoilla käynnistyskertoja on keskimäärin 4 095.

Entinen huippu-urheilija myy taianomaista elämää

Youtube-analyysin perusteella suosituin rokotevastaista materiaalia tuottava ja levittävä henkilö on Samuli Perälä. Tarkastellulla ajanjaksolla hänen julkaisemillaan videoilla on noin 736 000 käynnistyskertaa. Tilaajia hänellä on yli 8 500.

Perälä kertoo useilla videoillaan hyvinvoinnista. Hän myy kurssia, joka opastaa luonnonmukaiseen ja taianomaiseen elämään.

Perälä on entinen huippu-urheilija. Hän on voittanut voimanoston nuorten maailmanmestaruuden ja kaksi Euroopan mestaruutta. Nykyisin hän tekee ravinto- ja hyvinvointivalmennusta. Täysii -seminaari, (siirryt toiseen palveluun) jossa Perälä on puhumassa, mainostaa hänen valmentaneen NHL-, KHL- ja SM-liiga-kiekkoilijoita.

Perälä puhuu videoillaan muun muassa enkeleistä, näkymättömästä todellisuudesta ja yhteiskunnasta. Yksi aineiston suosituimmista videoista on kerännyt noin 36 000 käynnistyskertaa. Sillä tubettaja puhuu suoraan rokotteista.

Rokotteet tulee olemaan yksi iso ja massiivinen eliitin hallinta- ja valtaväline. Me ollaan jo pitkän aikaa oltu menossa erilaisiin pakkorokotuslakeihin, pakkorokotuksiin. Mä sanon sulle tän videon kautta: vaikka mikä tulisi, vaikka mikä olisi, älä ota sitä rokotetta. Älä missään tapauksessa ota sitä. Se tulee olemaan ennen näkemätöntä, mitä sen kautta halutaan injektoida ihmiseen.

Useamman muun tubettajan tavoin myös Perälä on siirtymässä hiljalleen videopalvelu Tokentubeen, joka ei valvo käyttäjien julkaisuja. Youtube nimittäin poistaa tilejä, joilla levitetään perätöntä tietoa koronapandemista tai -rokotteesta.

Perälä vastasi sähköpostitse Ylen kommentointipyyntöön. Sähköpostissa hän kertoo näkemyksenään, että rokotuskulttuurin perusta lepää valheen päällä.

Perälän mukaan rokotusvideot ovat kuitenkin vain yksi aihe muiden joukossa hänen Youtube-kanavallaan. Suosituimpia videoita hän pitää yleisvideoina maailman tilanteesta.

Perälä kieltää, että hänen Youtube-kanavallaan esiintuomansa yhteiskunnalliset aiheet liittyisivät hänen työhönsä hyvinvointialalla.

Instagramissa tarjotaan luonnonmukaisuutta

Useat rokotevastaisessa keskustelussa aktiivisesti mukana olevat henkilöt myyvät muun muassa energiahoitoja, selvännäkijän palveluita, joogaa, retriittejä, hyvinvointivalmennusta, elämänhallintakursseja ja äänimaljahoitoja.

Tuotteiden ja palveluiden myyminen rokotekriittisen keskustelun seassa noudattaa melko selkeää kaavaa.

Rokotekriittisyys verhotaan esimerkiksi hyvinvoinnin lisäämiseksi, luonnonmukaisuudeksi tai itsenäiseksi ajatteluksi. Tämä korostuu erityisesti Instagramissa.

Henkilöt, jotka osallistuvat rokotekriittiseen ja rajoitevastaiseen keskusteluun, eivät usein sano olevansa rokotevastaisia.

Ylen selvityksestä käy ilmi, että ennen koronapandemiaa rokotekriittiset henkilöt mainostivat Instagramissa noin joka viidennessä julkaisussa omia vaihtoehtohoitojaan tai hyvinvointipalvelujaan.

Kun koronapandemia alkoi maaliskuussa ja Suomessa rajoitukset otettiin käyttöön, mainosten määrä kasvoi. Kasvu jatkui joulukuussa ja tammikuussa rokotekriittisten henkilöiden julkaisuista jo yli 40 prosenttia oli omien palvelujen mainoksia.

Aineistosta selviää, että rokotekriittiseen keskusteluun osallistuvat henkilöt mainostavat hyvinvointipalveluitaan paitsi omassa Instagram-profiilissaan myös suoraan rokotekeskusteluiden seassa muun muassa Telegram- ja Mewe-sovelluksissa.

Vaihtoehtohoitojen ja -palveluiden hinnat ovat avoimesti näkyvillä rokotevastaisissa ryhmissä ja Instagram-julkaisuissa.

Osa vaihtoehtohoitojen tarjoajista käyttää Instagramia lähes ainoastaan ohjatakseen ihmisiä Youtuben puolelle. Niin tekee myös Jarkko Haverinen.

Järjestöt eivät ota kantaa rokotteisiin

Luontaishoitoalan kouluttaja Marja Jokela painottaa, että alan ammattilaisia on ohjeistettu olemaan ottamatta kantaa rokotteisiin. Hänen mukaansa luontaishoitoalalla toimii alan järjestöihin kuuluvia koulutettuja terapeutteja, jotka noudattavat alan eettisiä sääntöjä.

– Alalla on tiukka omavalvonta. Toivon, ettei marginaalisia vaihtoehtohoitojen tarjoajia liitettäisi vastuullisesti työtä tekeviin luontaisalan ammattilaisiin.

Jokela on myös Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Keskusliiton toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinna on samaa mieltä Jokelan kanssa.

– Koulutetut ammattilaiset eivät ota kantaa lääkkeisiin eivätkä rokotteisiin.

Suomen suurin luontaishoitoalan järjestö on Luontaishoitoalan Foorumi ry. Sen puheenjohtaja Ilkka Westman on lyhytpuheinen.

– Emme ota kantaa rokotuksiin emmekä niihin liittyvään keskusteluun, koska emme ole sen alan asiantuntijoita.

Mainostaja uskoo pandemian olevan juoni

Se, ovatko rokotekeskusteluun aktiivisesti osallistuvat vaihtoehtohoito- ja hyvinvointialan yrittäjät rokotevastaisia vai ovatko he löytäneet rokotevastaisista keskustelukanavista kauppapaikan, on tapauskohtaista.

Rokotevastaista materiaalia levitetään useista syistä. Osa uskoo luonnonmukaisen elämän ilman länsimaista lääketiedettä olevan parhaaksi ihmiselle. Osa haluaa vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jotkut puolestaan näyttävät osallistuvan rokotekriittiseen keskusteluun saadakseen huomiota ja mainosta yritykselleen.

Yksikään ei sano levittävänsä perätöntä tietoa kasvattaakseen liikevaihtoaan.

Sähköpostitse Haverinen kertoo Ylelle neuvovansa ihmisiä, koska uskoo itse koronapandemian olevan salajuoni.

– Koko maapallolle tuodaan vanha kunnon temppu: 1. esittele ongelma, 2. odota kansan reaktiota, 3. tarjoa valmiina oleva ratkaisu. Kun katsoo kokonaisuutta, on se niin epäilyttävää ja luottamuksen puutteessa olevaa, että ihmettelen kenellä ei heräisi skeptisyys rokotetta kohtaan.

Maailmalla rokotevastaisuusilmiö on huomattavasti isompi kuin Suomessa. Yhdysvalloissa rokotevastaisuus on miljardibisnes. Vuonna 2019 uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun)merkittävän rokotevastaisen kampanjan rahoittajan tienanneen miljoonia terveystuotteiden myynnillä.

On vaikea arvioida, paljonko Suomessa rokotevastaisuudessa liikkuu rahaa, koska sitä ei ole tutkittu. Eikä tietoa myöskään saa pankkisalaisuuden vuoksi.

Haverinen itse kertoo Ylelle sähköpostitse, että rokotevastainen puheen seassa mainostaminen ei ole taloudellisesti tuottavaa.

– Jos verrataan maskien, käsidesin, pleksien ja kotikuntoilulaitteiden myyntiin, niin ei ollenkaan. Jos verrataan peruspäivärahaan, niin ei ollenkaan. Jos verrataan verkkokaupan perustamiskuluihin, niin olen miinuksella.

Kuuntele alta myös Takaisin Pasilaan -podcast: millaiset ihmiset lähtevät mukaan rokotevastaisiin salaliittoteorioihin?

