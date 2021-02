Dubain vangitun prinsessa Latifan piinasta on tullut uusia tietoja – katso mitä Latifa kertoo salaa kuvaamallaan kännykkävideolla: "Poliisi uhkaa, etten näe aurinkoa enää koskaan"

Dubain hallitsijan ja Arabiemiraattien varapresidentin, Rashid al Maktoumin tytär, prinsessa Latifa (35 vuotta) on rohkea nainen. Hän on isänsä määräämässä vankeudessa Dubaissa, mutta on silti onnistunut kuvaamaan salaa videoita (siirryt toiseen palveluun).

– Joka päivä pelkään turvallisuuteni ja elämäni puolesta, kertoo prinsessa Latifa kännykkävideolla.

Mutta lähdetään tarinaan vähän kauempaa, suuresta pakoyrityksestä.

Prinsessa Latifa yritti ensimmäisen kerran paeta itsevaltaisen isänsä kynsistä jo 16-vuotiaana, mutta epäonnistui.

Vuonna 2018 hän yritti uudelleen, ystävänsä ja capoeira-valmentajansa Tiina Jauhiaisen kanssa. Naiset saivat apua ranskalaisamerikkalaiselta Hervé Jaubertilta.

Pako Jaubertin jahdilla yli Intian valtameren kesti kahdeksan päivää. 4. maaliskuuta 2018, lähellä Intian rannikkoa, karkulaisia takaa ajaneet Arabiemiraattien erikoisjoukot valtasivat aluksen. Latifa kiidätettiin Dubaihin, Jauhiainen ja Jaubert pidätettiin pariksi viikoksi.

Latifa hävisi tuntemattomaan paikkaan, ystävien tavoittamattomiin.

Huoli Latifan tilanteesta on piinannut Jauhiaista ja muita Latifan tukijoukkoihin kuuluneita siitä lähtien.

Saman vuoden joulukuussa luultiin jo hetken, että Latifan voinnista ja olinpaikasta saataisiin selvyys.

Arabiemiraattien tietotoimiston julkaisema kuva Latifan ja Mary Robinsonin tapaamisesta jouluaattona 2019. AFP

Entinen YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja Irlannin entinen presidentti Mary Robinson pääsi tapaamaan Latifaa. Tapaamisen lopputulos oli kuitenkin pöyristyttävä: Robinson kuvaili lyhyen tapaamisen perusteella Latifaa muun muassa "ongelmaiseksi nuoreksi naiseksi, joka tarvitsee lääketieteellistä hoitoa".

Myöhemmin Robinson kertoo itsekin järkyttyneensä, että Arabiemiraatit olivat huijanneet häntä muun muassa uskottelemalla, että Latifa kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Sheikki al Maktoumi on kohdellut samoin muitakin vastaan pullikoineita perheensä naisia. Vuonna 2000 hän määräsi Latifan Britanniaan paenneen isosiskon, Shamsan siepattavaksi takaisin. Vuonna 2019 yksi sheikki al Maktoumin vaimoista, prinsessa Haya pakeni Britanniaan kahden lapsensa kanssa ja haki oikeudelta lähestymiskieltoa.

Latifa sai kännykän ja alkoi kuvata

Dubaissa Latifa sai käsiinsä kännykän oltuaan isänsä vankina noin vuoden. Hän kuvasi sillä salaa videoita kylpyhuoneessaan – ainoassa huoneessa, jossa hän sai oven lukkoon ja oltua rauhassa vartijoiltaan.

Useamman kuukauden aikana kuvaamillaan videoilla hän kertoo, miten hän pyristeli kaikin tavoin vastaan, kun Arabiemiraattien erikoisjoukot vuonna 2018 sieppasivat hänet kiinni Jaubertin jahdilla. Hän jopa puri yhtä sotilasta käteen niin, että tämä huusi kivusta.

Hän yritti myös selittää olevansa kansainvälisillä vesillä ja haluavansa turvapaikan Intiasta.

Hänet huumattiin lääkkeillä tajuttomaksi ja kannettiin yksityiskoneeseen. Tajunta palasi vasta, kun hänet oli jo tuotu takaisin Dubaihin.

Vankina kenties loppuelämän ajan

Latifa kertoo videolla olevansa panttivanki. Häntä pidetään poliisin vartioimassa huvilassa, jossa ikkunat ja ovet on teljetty kiinni.

Häntä pidetään huvilassa yksin. Hänellä ei ole pääsyä lääkärin tai asianajajan puheille.

– En tiedä selviänkö tästä tilanteesta hengissä. Poliisi uhkaa minua, että pysyn vangittuna loppuelämäni, enkä koskaan enää näe aurinkoa, sanoo Latifa kuvaamallaan kännykkävideolla.

Nyttemmin Latifa ei ole enää saanut lähetettyä videoita, ja se tietysti on ystäville huono merkki. Ystävät toivovat YK:n puuttuvan asiaan.

Prinsessa Latifa ja Tiina Jauhiainen ennen pakoyritystä Arabiemiraateista. Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Dubain ja Arabiemiraattien mukaan Latifa on turvassa perheensä huomassa.

BBC:n Panorama-ohjelma sai Latifan salaa kuvaamat videot Tiina Jauhiaiselta ja kahdelta muulta Free Latifa -kampanjan jäseneltä. Panorama-ohjelma esitetään tänä iltana Suomen aikaa klo 22.30 BBC-1-kanavalla (siirryt toiseen palveluun).

– Uskon, että hän haluaa meidän taistelevan puolestaan, eikä antavan periksi, sanoo Jauhiainen BBC:n haastattelussa.