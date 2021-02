Samuli Putro teki levyn luopumisesta ja kuolemasta: "Kuolema on kiinnostava, se on mysteeri, mutta jollakin tavalla se tuntuu oikealta"

Samuli Putron perjantaina julkaistava seitsemäs albumi Keskellä kesää käsittelee luopumista ja kuolemaa. Vanhuus ja luopuminen ovat aiheita, jotka ovat kiinnostaneet Putroa aina.

– Minua ei ole sillä tavalla kiinnostanut nuoruus edes silloin kun olin nuori. Minua on kiinnostanut se kohta, kun elämä on puolivälissä tai kun se on menossa kohti loppuaan. Jossain vaiheessa tuon aiheen käsittely täytyy lopettaa, mutta tässä kohtaa minulla oli sellainen olo, että käyn sen läpi nyt.

Putro kertoo, että ei hänkään ole aina sinut kuoleman kanssa, mutta sen selittämättömyys tekee siitä kiehtovan ja kiinnostavan.

– On minulla ollut kohtia, joissa en ole ollut sinut asian kanssa, sen kuinka olla olematta olemassa, koska se on mahdoton ymmärtää. Mutta jo useamman vuoden ajan kuolema on ollut asia, joka on kiinnostanut. Sitä ei pysty selvittämään, koska se on mysteeri, mutta jollakin tavalla se kuitenkin tuntuu oikealta.

Putron mielestä laulunkirjoittaminen on parhaimmillaan silloin, kun sillä on jokin motiivi tekijälleen.

– Sen motiivin ei aina tarvitse olla se, että kaikki pitävät laulusta, saati että siitä saisi palkkaa. Se voi olla myös itsetutkiskelua, omien ajatusten konkretisoimista paperille, niin että ymmärtää ne itse.

Puoli seitsemän -ohjelmassa kysyttiin, mitä uudet laulut opettivat tekijälleen kuolemasta?

– Minä ajattelen, että se on vääjäämätön, mutta oikeudenmukainen. Ajattelen, että elämä on oikeudenmukainen, ja elämän päättyminen on myös oikeudenmukainen. Ja mikä tahansa sen jonkin suurimman nimi onkaan, niin ajattelen, että kyllä me jonkun sylissä ollaan.

Putron muusikon ura on ollut pitkä ja suosiota on riittänyt. Zen Cafe julkaisi seitsemän albumia, ja nyt Putrolta tulee seitsemäs sooloalbumi.

– Jos haluaa koskettaa ihmisiä, niin kannattaa ensin kuunnella, mitkä ovat heille tärkeitä asioita. Ainoa tapa olla oppimatta mitään on olla koko ajan itse äänessä. Muilta ihmisiltä oppiminen on minusta ainoa tapa, millä oppia voi.

Katso Samuli Putron koko haastattelu Yle Areenasta: