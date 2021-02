Huijarit esittävät keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi – osa kerääjistä käyttäytynyt aggressiivisesti, tilanne koettu pelottavaksi

Kyse on julkisilla paikoilla tapahtuvasta rahankeräyksestä, jossa kerääjät esittelevät itsensä kuuroiksi tai kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Kuvituskuva.

Kuurojen nimissä tehtävät rahankeräyshuijaukset näyttävät olevan taas kasvussa, kertoo Kuurojen liitto (siirryt toiseen palveluun). Kyse on julkisilla paikoilla tapahtuvasta rahankeräyksestä, jossa kerääjät esittelevät itsensä kuuroiksi tai kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Kyse ei kuitenkaan ole Kuurojen liiton toiminnasta, vaan huijauksesta.

Kuurojen nimisssä tehtävät rahankeräyshuijaukset eivät ole uusi ilmiö. Kuurojen liiton mukaan toiminta vaikuttaa ympärivuotiselta. Se saa aina tasaisin väliajoin yhteydenottojo, joissa kerrotaan rahankeräyksistä.

Viime viikkoina liitto on saanut aiempaa enemmän yhteydenottoja, mikä kertoo siitä, että huijaustoiminta on taas aktivoitunut.

– Selvästi siis näkyy aktivoitumista siinä määrässä, mitä meille tulee yhteydenottoja, kertoo Kuurojen liiton tiedottaja Tiina Vihra.

Vihra arvioi, että Kuurojen liitto olisi saanut viime viikkojen aikana noin muutamia kymmeniä yhteydenottoja, jotka koskevat rahankeräyshuijauksia. Hänen mukaansa kuurojen nimissä tehdään rahankeruuta ympäri maata.

– Periaatteessa sitä tapahtuu ihan kaikkialla Suomessa. Meille on tullut pieniltäkin paikkakunnilta yhteydenottoja. Toki sitten kun tämmösiä isompia piikkejä tulee, niin ne keskittyvät selvästi sellaisiin isompiin marketteihin tai kauppakeskuksiin, Vihra kertoo.

Kuurohuijaukset ovat tuttu ilmiö myös poliisille. Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan Ylelle, että kuurojen nimissä on tehty viime vuodesta alkaen kymmeniä huijauksia ympäri maata.

Osa kerääjistä käyttäytynyt aggressiivisesti tai painostavasti

Vihra kertoo, että rahankeräyshuijareiden tyypillinen toimintamalli vaikuttaa nykyään olevan se, että he lähestyvät ihmisiä kauppakeskusten, ostoskeskusten ja markettien parkkipaikoilla.

– Osa näistä kerääjistä on ilmeisesti hyvin aggressiivisia ja painostavia, Vihra sanoo.

Viimeisen vuoden aikana tulleissa yhteydenotoissa on käynyt ilmi tilanteita, joissa ihmiset ovat aidosti pelästyneet tai säikähtäneet kerääjien toimintaa. Jotkut ovat kokeneet, että kerääjät seuraavat heitä parkkipaikalla autolle asti.

– Vanhat ihmiset ovat antaneet peloissaan rahaa, koska he ovat kokeneet tilanteen uhkaavaksi. Yksi soittaja kerran sanoi, että vanhuksia melkein pakotettiin automaatille, ja sitten vahditaan vieressä että annetaan rahaa.

Kuurojen liitto pitää vaarana, että rahankeräyshuijaukset sekoitetaan liiton viralliseen toimintaan.

– Me olemme hirveän pahoillamme siitä, että ihmisillä on hyvää tahtoa ja he selvästi haluavat tukea esimerkiksi Kuurojen liiton toimintaa, mutta heidän hyväntahtoisuuttaan käytetään hyväksi ja rahat päätyvät vääriin käsiin.

Liitto tehnyt asiasta tutkintapyynnön

Kuurojen liiton on vaikea puuttua huijareiden toimintaan. Se ei varsinaisesti ole osapuoli asiassa, sillä huijarit eivät käytä liiton logoa tai nimeä kerätessään rahaa.

Vihra kuitenkin kertoo, että liitto on tehnyt asiasta tutkintapyynnön Helsingin poliisilaitokselle. Tutkintapyyntö tehtiin viime elokuussa.

Tutkintapyynnössä poliisia on pyydetty aloittamaan asiassa tutkinta. Lisäksi on pyydetty tiedottamaan poliisia asiasta sisäisesti ja tehostamaan tiedotusta kauppakeskuksille ja kauppaketjuille sekä muille julkisille tahoille, jotta keräyshuijauksiin voitaisiin puuttua aiempaa tehokkaampin.

Vihran mukaan tutkintapyyntö ei ole toistaiseksi edennyt millään tavalla.

