Israelilaisista 80 prosenttia saanut ainakin yhden rokoteannoksen – suomalaissyntyinen Anne sai jo toisen piikin ja haaveilee nyt lomamatkasta

Israel on Pfizerin ja Biontechin mallimaa, mutta tahraako palestiinalaisten sulkeminen rokotusten ulkopuolelle puhtoisen kuvan?

JAD HASHMONA/GIVAAT ZEEV/ HELSINKI Anne ja Tsuriel Bar David pyörittävät kuusilapsisen perheen korona-arkea. Koti on Jad Hashmonan kylässä Tel Avivin ja Jerusalemin välisen moottoritien varrella.

Kylä on vihreällä mäellä. Mäntyjen ja seetripuiden lomitse voi nähdä kahteen toisistaan poikkeavaan israelilaiseen todellisuuteen – Abu Ghoshin arabikaupunkiin ja ultraortodoksijuutalaisten Kiryat Yearimin kaupunkiin.

Suomalaiset kristityt perustivat Jad Hashmonaan kristillisen yhteisön 50 vuotta sitten.

Anne Bar David on lähtöisin Lahdesta. Hän syvästi uskova kristitty ja hänen miehensä on Jeesukseen uskova messiaaninen juutalainen.

– Olen asunut täällä nyt jo 20 vuotta eli yli puolet elämästäni. Täällä tapasin mieheni, hän sanoo.

Messiaanisessa kylässä asuu tätä nykyä 55 perhettä, joista useilla on puolen tusinaa lasta. Annen lisäksi Jad Hashmonassa on edelleen muutamia muitakin suomalaistaustaisia.

Etäkoulu on tullut lapsille tutuksi myös Israelissa. Ruutin ja Annen yhteiset etäkouluhetket jäävät pian taakse, sillä Israel höllentää rajoituksia ja muun muassa kouluja avataan jo ensi viikolla. Sami Sockol

Zoom tullut tutuksi myös israelilaislapsille

Lapsikatras, viisi tyttöä ja poika, on hajaantuneena eri puolille taloa läppäreineen ja iPadeineen. Muutama tyttö on omassa huoneessaan, yksi vanhempien makuuhuoneessa ja yksi on löytänyt opiskelurauhan pyykkihuoneesta.

Israelilainen koulu on suomalaisen koulun tavoin nyt etäopetuksessa – Zoom on tuttu myös Bar Davidien lapsille.

– Kyllähän korona on muuttanut meidän ja koko kyläyhteisön elämän. Kaupassa käydään, eipä paljon muuta. Lapset tapaavat kylällä muita lapsia, emme ole sitä rajoittaneet.

Tsuriel Bar David on kylällä sijaitsevan hotellin johtaja. Hotelli on ollut koronarajoitusten takia kiinni pian vuoden. Myös Anne Bar David on saanut elantonsa turismista – korona lopetti matkaoppaan työt kuin veitsellä leikaten.

Tsuriel ja Anne Bar David saavat molemmat elantonsa turismista. Koronavuosi on ollut alalle rankka myös Israelissa. Sami Sockol

Israelilaisten näkymä on nyt kuitenkin moniin muihin maihin verrattuna huomattavasti valoisampi. Israelin rokotustahti on hengästyttävä, niinpä hallitus suunnittelee jo rajoitusten purkua. Ensimmäiset koulut avaavat ovet ensi viikolla.

Tiheään asuttu maa ja tehokas terveydenhuolto

Israelin rokotusmenestys pohjautuu siihen, että se hankki heti kättelyssä viisi miljoonaa rokotetta – ja maksoi niistä Pfizerille ja Biontechille huomattavasti enemmän annosta kohden kuin esimerkiksi yhteishankinnan tehnyt EU.

Urakkaa helpottaa sekin, että Israelin noin yhdeksän miljoonainen kansa asuu pienellä alueella.

– Tiheä asutus merkitsee myös sitä, että tartuntataudit leviävät helposti, infektiolääkäri Ian Miskin sanoo Ylen haastattelussa Jerusalemissa.

Hän on ollut alusta lähtien mukana useissa erilaisissa hallituksen komiteoissa, jotka suunnittelevat koronatoimia.

Infektiolääkäri Ian Miskin sanoo, että kuka tahansa Israelin kansalainen saa rokotteen vaikka huomenna. Sami Sockol

Ian Miskin sanoo, että kaikki Israelin kansalaiset pääsevät terveyspalveluiden piiriin ja ne on hoidettu hyvin tehokkaasti. Samaa todistaa Anne Bar David.

– Saimme omalta klinikalta tekstiviestin, että rokoteannoksia on jäljellä ja tiettynä tuntina saa tulla ottamaan. Menimme mieheni kanssa, eikä tarvinnut edes jonottaa.

Rokotevalmistajien koelaboratorio

Piikittäminen aloitettiin jo ennen joulua ja pistoksia on annettu kuin liukuhihnalta. Infektiolääkäri Ian Miskin laskee, että kiivaimmillaan klinikoilla annettiin 230 000 rokotetta päivässä.

Niinpä Israel on nyt tilanteessa, jossa jo neljä viidestä yli 60-vuotiaasta on saanut molemmat rokotteet.

– Tällä hetkellä kuka tahansa, joka haluaa rokotuksen, voi saada sen vaikka huomenna, Ian Miskin lupaa.

Israel on Pfizerin ja Biontechin ihanneasiakas, sillä rokotteiden tehosta ja sivuvaikutuksista on saatu rivakasti kattavaa tietoa.

Tuoreimpien Israelissa kerättyjen tietojen mukaan rokotteen suoja on 95-prosenttinen viikko toisen annoksen ottamisen jälkeen. Tämä on tieto, jonka Pfizer ja Biontech ovat halunneet kuulla.

"Toiset kuuntelevat muita johtajia"

Anne Bar David sanoo, että Jad Hashmonan yhteisö on täysillä mukana koronatoimissa. Väki pitää maskeja ja etäisyyttä ja ottaa rokotukset, kuten poliittinen johto opastaa.

– On todella turhauttavaa nähdä, että kun osa yrittää mennä sääntöjen mukaan, niin toiset kuuntelevat muita johtajia ja toimivat yhteisten sääntöjen vastaisesti.

Anne Bar David viittaa siihen, että Israel on ollut koronan edessä myös jakautunut. Ilmassa on ollut suuttumusta ja turhautuneisuutta hallitusta kohtaan.

Lisäksi muun muassa ultraortodoksijuutalaiset ovat pitäneet koulujaan auki ja järjestäneet tapaamisiaan.

Turvaväleistä ei ollut tietoakaan rabbi Meshulam Dovid Soloveitchikin hautajaisissa Jerusalemissa tammikuun lopulla. Abir Sultan / EPA

Infektiolääkäri Ian Miskin näkee asennemuutoksen olevan tulossa.

– Ihmiset alkavat tajuta, ettei mitään muuta keinoa ulos ole – joko otat rokotteen tai sairastut. Sekä rabbit että imaamit sanovat yhteisöissään, ettei tapaamisiin pääse, ellei ota rokotusta.

Kilpajuoksua virusmuunnosten kanssa

Vaikka Israel on rokotuksissa johtava maa maailmassa, niin sekin käy kilpajuoksua ärhäkästi tarttuvien virusmuunnosten kanssa.

Anne Bar David vertaa tilannetta sotaan, jossa ihmiset ottavat rokotuksia vauhdilla, mutta mutaatiot lisääntyvät ja tautitapaukset välillä jatkavat kasvuaan.

– Rokotus on pieni asia, mitä minä voin tässä sodassa tehdä. Mutta se on korkeammassa kädessä, miten tämä oikeasti saadaan hallintaan.

Channa Golan opiskelee sairaanhoitajaksi ja koronarokotteiden antaminen Givaat Zeevin klinikalla käy hyvästä työharjoittelusta. Sami Sockol

Yle vieraili Bar Davidien luona juuri sinä päivänä, kun Anne ja Tsuriel kävivät ottamassa jo toisen piikkinsä.

Jännitystä ja vanhan elämän paluuta on vahvasti ilmassa.

– Meillä on isot odotukset. Sanoin aamulla miehelleni, että voisimme lähteä pienelle lomalle, kun saadaan rokotukset kuntoon.

Lommo kiiltävässä kilvessä

Koska omalla klinikalla ei ollut tällä kertaa tilaa, niin Bar Davidit kävivät pistoksella poliittisesti arassa paikassa. Vahvistusannos laitettiin Givaat Zeevin juutalaissiirtokunnan klinikalla. Siirtokunta on rakennettu Israelin miehittämälle Länsirannalle.

Niinpä myös rokotteiden jako linkittyy Israelissa väistämättä osaksi maan suhdetta palestiinalaisiin.

Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusedustajan toimiston kannanotossa (siirryt toiseen palveluun) muistutetaan, että Israelilla on miehittäjänä moraalinen ja oikeudellinen velvollisuus taata tasavertainen mahdollisuus koronarokotteisiin myös miehittämiensä alueiden ja saartamansa Gazan palestiinalaisille.

Harri Vähäkangas / Yle

Israel ei katso olevansa velvollinen palestiinalaisten rokottamiseen. Samaa mieltä on Anne Bar David.

– Minusta Israelilla on oikeus rokottaa omat kansalaisensa ensin. Täällä asuvat juutalaiset, arabit ja druusit saavat rokotuksen, jos ovat Israelin kansalaisia.

Hän uskoo, että Israel kyllä auttaa palestiinalaisia, jahka omat kansalaiset on ensin piikitetty.

– On tietenkin surullista, jos palestiinalaiset eivät ole saaneet omia rokotusasioitaan samalle tasolle kuin Israelissa, eikä palestiinalaisilla ole rokotuksia vielä saatavilla.

Myös infektiolääkäri Ian Miskin on sitä mieltä, että Israelilla ei ole velvollisuutta hankkia palestiinalaisille rokotteita.

Kun lääketiede jää politiikan jalkoihin

Ian Miskinin mukaan tässä vaiheessa on olennaista se, että Israelin alueella työssä käyvät Länsirannan palestiinalaiset saavat rokotteen. Virus ei tunnusta rajaa ja kulkeutuu kyllä työläisten mukana.

– Haluan ehdottomasti, että koko palestiinalaisväestö saa rokotteen. Me, israelilaiset ja palestiinalaiset, asutamme samaa aluetta. Haluan nähdä, että kaikki ihmiset Jordan-joen ja Välimeren väliseltä alueelta on rokotettu.

Jerusalemilaiseen rokotuskeskukseen jonotettiin tammikuussa hanakasti. Rokotukset palestiinalaisten puolella eivät ole vielä kunnolla alkaneetkaan. Abir Sultan / EPA

Minskin mielestä on selvää, että alueen satamia ja lentokenttiä hallitseva Israel auttaa palestiinalaisia rokotteiden kylmäkuljetuksissa ja muussa logistiikassa, vaikkei rokotteita heille tarjoakaan.

Ian Miskin haluaa katsoa asiaa "lääkintään liittyvänä, ei poliittisena asiana".

Taas yksiin vaaleihin valmistautuvassa Israelissa asia nähdään kyllä myös poliittisena.

Viimeksi eilen keskiviikkona Gazaan matkalla ollut muutaman tuhannen rokotteen erä jäi Israelin puolelle jumiin. Rokotteet on tarkoitus antaa kaistaleella toimiville sairaanhoidon työntekijöille.

Palestiinalaiset ovat valittaneet asiasta ja syyttäneet Israelia kansainvälisten lakien rikkomisesta.

Israelin viranomaiset sanovat tutkivansa valitusta.

Parlamentin turvallisuuskomitean puheenjohtaja Zvi Hauser vastustaa rokoteannosten päästämistä Gazaan, koska hänen näkemyksensä mukaan on vaara, että niillä rokotetaan islamistisen Hamasin sotilasjohtajia.

