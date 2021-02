Suomalaisillakin mahdollisuuksia päästä nyt astronautiksi, Esan neuvoston suomalaisjäsen: "Meillä on osaamista tällaiseen"

Euroopan avaruusjärjestö (Esa) hakee astronautteja sekä vakituiseen työhön että reserviin. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli kymmeneen vuoteen, kun Esa avaa haun uusille astronauteille.

Esa kertoi tiistaina hakevansa neljästä kuuteen ura-astronauttia, jotka palkataan Esan henkilöstöön. Ura-astronautit osallistuvat pitkille lennoille Kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle ja tuleville kuulennoille.

Lisäksi Esa hakee noin 20:tä henkilöä reserviin niin sanotuiksi projektiastronauteiksi. Tästä joukosta Esa voi myöhemmin palkata ihmisiä tiettyyn tehtävään määräaikaisella sopimuksella.

Esan tavoitteena on koota astronauttireserviin mahdollisimman laaja edustus eri jäsenmaista. Suomi on ollut Esan täysjäsen vuodesta 1995.

Etenkin naisia toivotaan hakijoiksi

Avaruushallinnosta Suomessa vastaava työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kannustaa suomalaisia hakemaan astronauttikoulutukseen.

– Meillä on potentiaalia ja osaamista tällaiseen tehtävään. Edellisessä haussa suomalainen pääsi aivan kärkeen. Jo hakuprosessiin osallistuminen on hieno mahdollisuus tutustua Euroopan avaruusjärjestöön ja sen mahdollisuuksiin, sanoi Esan neuvoston jäsen, TEMin johtava asiantuntija Maija Lönnqvist tiedotteessa.

Suomalaisen valinta ura-astronautiksi on kuitenkin epätodennäköistä, ministeriö kertoi. Syynä on se, ettei Suomi tällä hetkellä osallistu tarvittavaan rahoitusohjelmaan.

Esa kannustaa etenkin naisia hakemaan astronautiksi. Osana hakua toteutetaan myös maailman ensimmäinen haku para-astronautiksi.

Vaatimuksena hyvä paineensietokyky

Astronautiksi voivat hakea henkilöt, joilla on maisterin tutkinto luonnontieteissä, lääketieteessä, insinööritieteissä, matematiikassa tai tietotekniikassa sekä vähintään kolme vuotta oman alan työkokemusta.

Esan rekrytointiyksikön päällikkö Lucy van der Tas kertoi hakijoilta odotettavan, että he pysyvät rauhallisina paineen alla. Tulevien avaruuslentäjien pitää myös olla valmiita osallistumaan tieteellisiin kokeisiin.

– Heidän pitää olla erittäin motivoituneita ja pystyä sietämään epätavallisia työaikoja, säännöllistä matkustamista ja pitkiä aikoja poissa kotoa, van der Tas sanoi lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Astronauttien hakuaika alkaa 31. maaliskuuta ja päättyy 28. toukokuuta. Hakuajan jälkeen alkaa kuusivaiheinen valintaprosessi, jonka odotetaan valmistuvan lokakuussa 2022.

Esa toivoo tuhansien hakevan avaruuslentäjäksi

Esan italialaisen astronautin Samantha Cristoforettin mukaan hakijoita toivotaan tuhansia ja vain kourallinen heistä voidaan valita.

– Onnistumisen mahdollisuudet ovat pienet. Mutta mielestäni se on upea mahdollisuus riippumatta siitä, tuletko valituksi vai et. Se on mahdollisuus oppia paljon itsestäsi: vahvuuksistasi, heikkouksistasi, siitä miten suoriudut tällaisessa prosessissa.

Cristoforetti kertoi, että astronautin ura oli ollut hänelle jo lapsuuden haave. Niinpä hän oli heti valmiina, kun Esan edellinen astronauttihaku alkoi runsaat kymmenen vuotta sitten.

Van der Tas muistutti, että Esalla on tarjolla muitakin uramahdollisuuksia. Seuraavien kymmenen vuoden aikana avaruusjärjestö palkkaa sata työntekijää vuodessa.