Katso suorana klo 11.15: Mikkelissä todettu 16 uutta koronatartuntaa – kaksi ketjua paikannettu keskussairaalaan ja keskustassa sijaitsevaan baariin

Essote on massatestannut väkeä eilisen illan ja yön aikana havaittuaan viisi uutta koronatartuntaa, joista osa oli todettu Mikkelin keskussairaalan työntekijöillä.

Kuntayhtymä-sairaanhoitopiiri Essoten alueelta on todettu eilisen illan ja yön aikana kaksi uutta koronavirusketjua. Molemmat tartuntaketjut ovat levinneet Mikkelissä.

Illan ja yön aikana on tehty tapauksiin liittyen Essoten alueella testauksia ja uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä 16.

Terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälän mukaan toinen tartuntaketjuista koskee Mikkelin keskussairaalan yksiköiden henkilökuntaa ja asiakkaita.

– Sen osalta tilanne on kohtalaisen hyvä, että kaikki altistuneet on saatu karanteeniin ja eristettyä. Siinä mielessä ei aiheuta suurempaa laajamittaista väestön leviämisen riskiä.

Toinen tapaus koskee Mikkelin keskustassa sijaitsevaa Keskusbaari KB:ta. Jälkimmäisen ketjun suhteen Seppälä on huolissaan, koska kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole toistaiseksi tavoitettu.

– Sieltä on todettu kuusi tartuntaa. Siellä on todella laajasti altistuneita, monena päivänä. Kaikkia baarissa käyneitä pyydetään käymään koronatestauksessa ja neuvotaan välttämään kontakteja seuraavan kymmenen päivän ajan.

Baarissa on Seppälän mukaan voinut altistua koronavirukselle viime viikon perjantaina, lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina.

- Keskusbaarissa altistumisia on voinut tulla huomattavasti laajemminkin. Kumpaankin ketjuun liittyy aika paljon oireettomia. Sen takia kaikki jotka ovat käyneet baarissa noina päivinä, on hyvin tärkeää saada testaukseen nopeasti. Heidän on myös tärkeää välttää kontakteja.

Vielä Essoten alueella ei olla siirtymässä koronan leviämisen suhteen kiihtymisvaiheeseen.

– Jos rupeaa tulemaan lisää altistumispaikkoja, niin pitää miettiä, että siirrytäänkö kiihtymisvaiheeseen.

Seppälä pitää myös mahdollisena, että uusia tartuntoja ja altistuneita paljastuu illan ja huomisen mittaan.

Lue myös:

Viisi uutta koronatartuntaa Essoten alueella – osa tartunnoista todettu Mikkelin keskussairaalan työntekijöillä