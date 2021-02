Afrikkalaiset tutkijat haastavat ”valkoisen miehen taloustieteen” – tutkija kuvaa uutta lähestymistapaa Afrikan lahjaksi tieteelle

Afrikkaa koskevassa tutkimuksessa on meneillään historiallinen murros. Kun aiemmin maanosaa on tarkasteltu pääosin länsimaisin, valkoisen miehen silmin, afrikkalaiset ja afrikkalaistaustaiset tutkijat kirjoittavat siitä nyt itse.

Yksi näistä Afrikkaa tutkivista uusista tieteilijöistä, ghanalainen Franklin Obeng-Odoom, työskentelee Helsingin yliopistossa, jossa hän on apulaisprofessorina globaalin kehitystutkimuksen tieteenalalla. Sen tarkoituksena on tarkastella köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden syitä.

Obeng-Odoom on pysyvä jäsen yliopiston arvostetuimpien luennoitsijoiden akatemiassa. Hän antoi Ylelle haastattelun koronakriisistä toipumiseen tarkoitetuista elvytyspaketeista, joita hän pitää vääränä lääkkeenä.

"Afrikan lahja maailmalle"

Obeng-Odoom on opettanut myös useissa australialaisissa yliopistoissa, kirjoittanut kuusi kirjaa, lukuisia artikkeleita ja saanut töistään monia tunnustuksia. Muutama vuosi sitten hänestä tuli nuorin Ghanan tiedeakatemiaan valittu tutkija. Parhaillaan hän työstää globaalia siirtolaisuutta käsittelevää kirjaa Oxford University Pressille.

Obeng-Odoom edustaa sosiologiaa ja taloustiedettä yhdistelevää uutta tieteenalaa, stratification economicsia. Hän pitää tutkimusalaansa Afrikan lahjana maailmalle.

– Siinä missä valkoiset tutkijat, historioitsijat, oikeusoppineet, maantieteilijät, politiikan tutkijat ja muut ovat jättäneet monumentaalisen jäljen mustien traditioon, mustilla taloustieteilijöillä on ollut suhteellisen vähän vaikutusta. Tämä ala voidaankin nähdä mustien taloustieteilijöiden mahtavana vastineena, Obeng-Odoom kirjoitti viime vuoden lopulla arvostetun London School of Economicsin Review of Booksissa (siirryt toiseen palveluun).

Hänen edellistä kirjaansa arvioineen kollegan (siirryt toiseen palveluun) mukaan Obeng-Odoom on onnistunut luomaan kattavan selvityksen eriarvoisuudesta Afrikan ja muun maailman välillä, sekä tuomaan esiin vakuuttavalla tavalla valtavirtatutkimuksessa olevia puutteita.

Tämä ala voidaankin nähdä mustien taloustieteilijöiden mahtavana vastineena. Franklin Obeng-Odoom

Helsingin Senaatintorilla järjestettiin viime kesänä Black Lives Matter -mielenosoitus. Mukana oli tuhansia ihmisiä. Silja Viitala / Yle

Afrikkalainen tiede jää sivuun

Tiedettä Afrikasta afrikkalaisin silmin on melko uusi ilmiö. Jotkut saattavat vielä muistaa, kuinka muutama vuosikymmen sitten korkeaa arvostusta nauttinut Oxfordin historioitsija Hugh Trevor-Roper tokaisi, ettei Afrikalla ollut omaa historiaa, ennen kuin eurooppalaiset siirtomaaisännät veivät sen sinne. Kaikki muu oli hänen mukaansa barbaaristen heimojen asuttamaa pimeyttä.

Obeng-Odoom kertoo kirjoittaneensa ensimmäisen vain Afrikkaa käsittelevän kirjan tieteenhaaransa saralla. Hänen mukaansa koulukunnalla voisi olla paljon annettavaa eriarvoisuuden, ilmastonmuutoksen ja siirtolaisuusongelmien parissa kamppailevalle maailmalle. Afrikkalainen tiede jää hänen mukaansa useimmiten sivuun vakavasti otettavien tieteenalojen keskuudessa, vaikka maanosalla on ollut jonkinlainen rooli useimpien maiden historiassa.

Eikä Obeng-Odoom ole näkemyksineen yksin. Brittiläisen Oxfordin yliopiston Afrikka-tutkimuksen apulaisprofessori Simukai Chigudu huomautti hiljattain, että lähes kaikki Britanniassa Afrikka-tutkimuksesta vastaavat ovat edelleen valkoisia. Maan yliopistojen henkilökunnasta joka kolmas on ulkomaalainen, mutta yli kahdestakymmenestä tuhannesta professorista vain noin 140 - eli alle prosentti - mustia.

– Valkoinen ylivalta ei ollut vain siirtomaissa tapahtunut ilmiö. Kolonialismi on muovannut ajattelua koko britti-imperiumissa, hän kirjoitti The Guardianissa (siirryt toiseen palveluun).

Valkoinen ylivalta ei ollut vain siirtomaissa tapahtunut ilmiö. Simukai Chigudu

The New York Times puolestaan selvitti hiljattain (siirryt toiseen palveluun) mustien vaikutusvaltaa Yhdysvaltain talouselämässä. Lehden mukaan Yhdysvaltain mahtavan keskuspankin palkkalistoilla olevasta yli neljästäsadasta ekonomistista vain kaksi on mustia. Se on puoli prosenttia pankin työntekijöistä. Määrällä on väliä, sillä esimerkiksi keskuspankin työllisyyslinjauksilla on erityisen voimakas vaikutus maan afroamerikkalaiseen väestöön, jonka osuus maan koko väestöstä on noin kolmetoista prosenttia.

Lääkealan tutkijat kehittävät malarialääkettä Etelä-Afrikan Kapkaupungissa sijaitsevassa laboratoriossa. Nic Bothma /EPA

EU-vaikuttaja vaatii Eurooppaa tasaamaan tilit Afrikan kanssa

Afrikkalaisten tutkijoiden esiinmarssissa on kyse nykyaikaisesta dekolonisaatiosta, siirtomaavallan purkamisesta. Se on pyrkimystä ottaa haltuun oma historia ja murskata rasismiin pohjautuvat menneiden vuosikymmenten ideologiat.

– Britannia ja koko länsi on dekolonisoitava. Se edellyttää aiempaa monimuotoisemman kuvan luomista menneisyydestä ja sen vaikutuksesta tähän päivään, Oxfordin Simukai Chigudu sanoo.

Brysselissä toimiva vaikutusvaltainen Afrikka-asiantuntija Shada Islam puolestaan vaatii Eurooppaa tasaamaan tilit Afrikan maiden kanssa. Hänen mielestään maanosien suhdetta vaivaa yhä eurooppalaisten isällinen suhtautuminen afrikkalaisiin kumppaneihinsa.

– EU:n on muutettava myrkyllistä siirtolaiskeskustelua ja kehitettävä suhteita, eikä enää jatkettava avunantopolitiikkaansa, joka perustuu tarinoihin valkoisista pelastajista, Islam kirjoitti hiljattain (siirryt toiseen palveluun).

Oxfordin apulaisprofessori Simukai Chigudu sanoo, että Euroopan entiset siirtomaat - kuten vaikkapa hänen syntymämaansa Rhodesia - eivät ole enää vain osa entisten isäntämaidensa menneisyyttä, vaan peilejä, joista katsovat kolonialismin ajan haamut.

– Kolonialismi ei koskaan oikeastaan päättynyt. Se ei ole jakso, joka on ohi, vaan historiallinen massa, joka taivuttaa kaiken ympärilleen, hän sanoo.

Kolonialismi ei koskaan oikeastaan päättynyt. Simukai Chigudu

Chigudu on ollut aktiivinen Etelä-Afrikasta alkaneessa Rhodes Must Fall -liikkeessä, jonka tavoitteeena on poistaa rotuoppien kannattajana tunnetun brittikolonialistin Cecil Rhodesin patsas Oxfordin yliopiston kampukselta. Vuosia kestäneen väännön jälkeen patsas päätettiin viime vuonna kaataa.

– Edistys on hidasta, eikä se ole koskaan vääjäämätöntä, mutta joskus se voi vierailla jopa Oxfordissa, Chigudu näpäytti päätöksen jälkeen.

Historiallisten harhaluulojen korjausliike

Historiallisten symbolien tuhoaminen on merkki hitaasti etenevästä muutoksesta. Näkyvimmin sitä on ilmentänyt viime vuosina Black Lives Matter -liike. Murros ei ole kuitenkaan pelkästään symboliikkaa, patsaiden kaatoa ja katujen nimien muuttamista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa edellinen vuosikymmen oli ensimmäinen maan historiassa, jonka aikana valkoisen väestön osuus koko väestöstä ei enää kasvanut. Yhdysvaltain kansalaiset saavatkin maan tilastoviranomaisten mukaan (siirryt toiseen palveluun) varautua siihen, että valkoihoiset jäänevät vähemmistöön läheisessä tulevaisuudessa.

Yhdysvalloissa valkoisen väestön osuus on pudonnut neljän viime vuosikymmenen aikana noin 20 prosenttiyksikköä 60 prosenttiin. Väestönkasvusta vastaavat tällä hetkellä muut väestöryhmät. Pacific Press / AOP

Helsingin yliopiston tutkijan Franklin Obeng-Odoomin mukaan meneillään on historiallisten harhaluulojen korjausliike. Hän nostaa oman tieteenalansa häntää.

– Tämä ala tarjoaa afrikkalaisen renesanssin, joka voisi opettaa maailmalle eriarvoisuudesta, pandemioista ja niistä toipumisesta, tutkija toteaa.

