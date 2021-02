Koirien vaatettamisessa ei kursailla, ja asuun voidaan satsata jopa satasia – katso, millaista on nelijalkaisten talvinen katumuoti

TurkuKolmikuinen, musta keskisnautseri Stella tervehtii energisesti vieraita Turun Aurajokirannassa. 14 asteen pakkanen ei Carita Kvarnströmin pientä touhottajaa haittaa, kun yllä on harmaa takki.

– Se on perintövaate. Ei ehkä ihan sopivin tälle rodulle, mutta se lämmittää. Stella kasvaa niin nopeasti, että tämä on jo kolmas takki.

Jotain on kuitenkin pakkasella oltava yllä, sillä pennun turkki on vielä ohut. Tossuja ei Stellalla ole. Carita Kvarnström arvelee, ettei koira edes suostuisi sellaisiin.

– Pelkän takinkin pukeminen on aikamoista taistelua.

– Onhan se hyvä, että huolehditaan, etteivät pienokaiset palele. Ehkä välillä menee vähän liioitteluksikin, sanoo kolmikuisen snautserin omistaja Carita Kvarnström. Arash Matin / Yle

Koirien vaatteiden kierrättäminen on järkevää, sillä niihin saa uppoamaan rahaa hämmästyttävän paljon. Esimerkiksi koiran lämpöpuku maksaa kaupassa, tehdasvalmisteisena 30–100 euroa. Mittatilaustyönä lämpöpuvulle tulee hintaa 130–200 euroa riippuen koiran koosta.

Parisataa euroa koiran puvusta hämmästyttää hyvinkin koiratonta ihmistä, mutta lemmikeihin todellakin käytetään nykyään suuria summia. Parin vuoden takaisen arvion mukaan Suomessa käytetään koiriin vuodessa 1,2 miljardia euroa.

Valtaosa suomalaisista kuluttajista hankkii koiralleen nimenomaan suojaavia tarveasuja, ei niinkään hassunhauskoja vaateparsia pelkän ulkonäön vuoksi.

Siinä missä amerikkalainen kotitalous käyttää koiraansa enemmän rahaa vuodessa (siirryt toiseen palveluun)kuin esimerkiksi lapsen pukeutumiseen, Suomessa myös kierrätetään koirien vaatteita ahkerasti. Facebookissa on useita koiratarvikkeiden kirppiksiä.

Runsas seitsemän vuotta Facebookissa Koirien vaatteet MYYDÄÄN OSTETAAN -ryhmää ylläpitänyt Veera Aro vahvistaa käsityksen, että suomalaiset pukevat koiransa lähinnä käytännöllisiin vaatteisiin.

– Toppatakit, fleecehaalarit ja sadetakit vaihtavat omistajaa. Jenkkityyliset koristevaatteet ovat vähemmistössä.

Viime talveen verrattuna ilmoitusten määrä on Aron FB-sivustolla peräti nelinkertaistunut.

Enää ei puettua koiraa katsota kieroon

Koiravaatteiden kysyntää kasvattaa useampikin seikka. Kunnon talvi pakkasineen ja lumineen heijastuu suoraan koirien pukemistarpeeseen. Myös korona-ajan etätyöskentely on lisännyt koirien hankintaa. Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin liki 49 000 koiraa.

Myös ajatus koirien suojaamisesta on tullut tutummaksi, varsinkin kaupunkioloissa.

– Vajaa kymmenen vuotta sitten koirien pukeminen oli vielä erikoista. Puettuja koiria saatettiin katsoa vähän kieroon: onhan niillä turkki päällä omasta takaa, muistelee divisioonan johtaja Keni Luhtanen Luhta Sportswearilta.

Nykyään koirien vaatteet vastaavat pitkälti kylmän talvi-ilmaston rationaalisiin tarpeisiin, mutta ehkä pukemisessa on hiukan mukana myös lemmikkien inhimillistämistä. Sitä samaa, josta kertovat myös nimitrendit. Ennen koiria nimettiin perinteisesti Rekuiksi ja Turreiksi, nykyään enemmänkin ihmisten nimillä Almaksi ja Elsaksi, Aatuksi ja Tuureksi.

– Ajattelemme koiraa perheen täysivaltaisena jäsenenä. Koira on lapsikatraan jatke tai jopa vaihtoehto lapselle, sanoo Aalto-yliopiston muodintutkimuksen professori Annamari Vänskä Suomen Tekstiili ja Muoti -yhdistyksen lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

– Satsaan Brunolla pariin hyvään vaatteeseen: sadetakkiin ja hyvään talvitakkiin, sanoo Aino Kuusinen, jonka viisivuotias perunkarvatonkoira piipahti pakkaseen poikkeuksellisesti ilman vaatetta. Arash Matin / Yle

Luhdan Rukka Pets -koiranvaatemalliston myynnissä oli viime vuonna 20 prosenttia kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä lahtelainen Luhta että kuopiolainen Hurtta-mallistoa valmistava Best Friend Group ovat kumpikin kansainvälisiä koiranvaatevalmistajia.

– Toistaiseksi tämän suuruusluokan toimijat voi laskea maailmalla yhden käden sormilla. Mutta koska koiravaatteiden kysyntä lisääntyy vauhdilla, 5–10 vuoden päästä valmistajia on varmaan moninkertaisesti, ennustaa Luhtanen.

Mittatilaustyö varmistaa, ettei mistään hierrä

Lemmikkien pukemisesta on tällä vuosituhannella kasvanut ilmiö, joka toimii piristyksenä myös yksinyrittäjille. Liedossa toimii Bestis-koira-asut-niminen yritys, jonka omistajalla ja ainoalla työntekijällä Sofia Aarniolla on kalenteri täynnä.

– Viime talvena tilattiin kura-asuja karvaisille koirille, tänä talvena menekkiä on lämpöhaalareille. Suomessa on paljon karvattomia koiria.

Aarniolla on käsitys, että kaikki koirat, joille häneltä tilataan lämpöpuku, myös tarvitsevat sellaista. Pelkästään ulkonäön vuoksi ei kauppa käy.

Koiraihmisten halukkuudesta panostaa lemmikkiinsä kertoo sekin, että mittatilaustöissä koirille tehdään usein ensin sovitustakki, jotta nähdään, ettei vaate varmasti hierrä mistään.

Lyhytkarvaisten koirien pukeminen on viisasta

Sakari Sahlmanin viisivuotias mäyräkoira Helmut pitää pakkaspäivistä ja lumessa kierimisestä.

– Talvitakin alla on banaanipuvuksi kutsuttu kirkkaankeltainen fleecejumpperi. Jos pakkasta on yli 15 astetta, voidaan laittaa vielä kolmaskin kerros.

Koiravaatteiden kysyntä on pitkään jatkuneiden pakkasten ansiosta ollut lemmikkitarvikeliikkeissä niin vilkasta, että hyllyillä on jo tyhjää. Esimerkiksi Kuopiossa osa koirien lämpimistä takeista ja tossuista on loppuunmyyty. Jäljellä on enää hajakokoja.

Viisivuotias mäyräkoira Helmut pärjää pakkasillakin hyvin kerrospukeutumalla. Tassut ovat heikoin kohta, mutta Helmut ei ole mielistynyt tossuihin, kertoo Sakari Sahlman. Arash Matin / Yle

Sakari Sahlman pitää koirien pukemista fiksuna, eihän lyhytkarvaisia rotuja ole alunperin tarkoitettu Suomen sääoloihin. Tosin joskus koiran pukeminen tuntuu menevän leikin puolelle.

– Internetissä näkee, kuinka koiria puetaan kuin naamiaisasuihin. Onhan se hellyyttävää, mutta harvemmin sellaisia Aurajokirannassa on tullut vastaan.

Kylpytakki koiralle!

Luhdan koira-asujen valmistus alkoi kymmenisen vuotta sitten keltaisesta Rukka-sadetakista. Samasta tuotteesta on myös ihmisten käytössä muodostunut eräänlainen ikoni.

– Koiran keltainen sadetakki on edelleen ykköstuotteemme. Niitä myydään vuodessa pitkälle toistakymmentätuhatta kappaletta, kertoo divisioonan johtaja Keni Luhtanen.

Sadetakki suojaa koiraa tietysti kastumiselta, mutta Luhtanen perustelee sen käyttöä myös sillä, että se suojaa kotia kuralta. Koiraa ei tarvitse ulkoilun jälkeen puhdistaa niin paljon.

Erikoistuotteista kasvattaa nykyään suosiotaan koirien kylpytakki. Monet alankin ihmiset naurahtavat vielä, mihin ihmeeseen koira tarvitsee kylpytakkia.

– Turkkiin jää pesun jälkeen aina kosteutta, vaikka kuinka pyyhkeellä kuivaisi. Yleensä koira lähtee siitä möyrimään sohvalle, sängylle tai matolle, ja märkää karvaa jää sinne tänne. Kun laittaa kylpytakin päälle, kosteus ja märkä karva jäävät takin sisään, selittää Keni Luhtanen.

Sileäkarvaisella mäyräkoira Helmutilla on niin lyhyt karva, että takki on tarpeen pakkasessa. Arash Matin / Yle

