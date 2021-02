Kulttuuriministeri Annika Saarikko lupaa kolme eri tukitoimea kulttuurialalle helpottamaan korona-ahdinkoa

Kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) tyynnytteli kulttuurikenttää keskiviikkoaamuna Ylen aamun haastattelussa. Hän nosti esiin kolme kohtaa, joiden avulla alan ahdinkoa tullaan helpottamaan.

Ministeri sanoi valmistelujen olevan melko pitkällä.

Pisimmällä on opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema esitys, jossa rahallista tukea suunnataan ennen kaikkea freelancereille ja vapaan kentän toimijoille. Tukikierroksia on ollut useita, mutta moni freelancerina työskentelevä on kokenut jääneensä paitsioon. Moni ei ole saanut tukea lainkaan. Saarikko myönsi epäkohdan Ylen aamun haastattelussa.

– Tähänastiset tuet ovat olleet riittämättömiä. On ollut liian monia taiteilijoita, jotka olisivat olleet oikeutettuja tukeen. Tukipäätökset on tehty alueellisesti, mutta tukipotti on ollut liian pieni.

Saarikko kertoi, että esitys on jo lähtenyt lausuntokierrokselle. Hän uskoo voivansa esitellä tukipakettia jo lähipäivinä.

Toinen tukitoimi on suunnattu yrityksille. Elinkeinoministeriön jakama kustannustuki on yrityspohjainen, ja sen ehtoja muokataan siten, että se soveltuu paremmin myös kulttuurialalle.

Kolmantena tukitoimena hallituksessa pohditaan Saarikon mukaan tapahtumien takuutukea. Saarikko viittasi haastattelussa lähinnä kesätapahtumien järjestäjiin, jotka joutuvat yhä edelleen tekemään valmisteluja epävarmuudessa.

– Olisi kohtuullista, että ne, jotka valmistelevat meille kesän tapahtumia, voisivat saada selkänojaa valtiolta. Näin epävarmassa tilanteessa valtio voisi tulla taloudellisesti tapahtumajärjestäjiä vastaan tarvittaessa.

Saarikon mukaan maailmalta löytyy toimivia esimerkkejä tämänkaltaisesta tuesta.

– Tutkimme näitä esimerkkejä ja pohdimme parhaillaan, miten tällainen voisi toimia.

Myös kesätapahtumien järjestämisen osalta pitää luoda varmuutta tulevasta. Olen edistänyt ajatusta takuutuesta kesätapahtumille, mitä selvitetään parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa. @TEM_uutiset — Annika Saarikko (@AnnikaSaarikko) 17. helmikuuta 2021

Koranarajoitusten purkamisesta kulttuuriministeri ei kuitenkaan innostu.

– Rajoitusten purkaminen nyt olisi iso virhe, kun tautia on yhä liikkeellä näin paljon. Pilaisimme kesän mahdollisuudet, jos nyt emme jaksa tai malta noudattaa rajoituksia, Saarikko toteaa.

Kulttuuriväki on ilmaissut yhä äänekkämmin tyytymättömyyttä tukien jakautumisesta ja epäoikeudenmukaisilta tuntuneista rajoituksista viime aikoina.

Viimeksi viime viikonloppuna muusikko Paula Vesala toi suorin sanoin julki alan syvän ahdingon.

Lue lisää:

Ministeri Lintilä: Yritysten koronatukikatto nousee 1,8 miljoonaan euroon – kustannustuen kolmas kierros käynnistyy pian

"En ole saanut senttiäkään koronatukea valtiolta" – kulttuurialan freelancerit kantelevat päättäjien koronatoimista oikeuskanslerille

Kulttuurialalla meni hermo koronarajoituksiin – Paula Vesala vaatii hallitukselta tekoja: "Olisi aika tehdä päätöksiä ja estää itsemurhat"

Kulttuurialasta tuli korona-ajan hylkiö, eivätkä taiteilijat koettele rajoituksia – asiantuntijan mukaan oikeuksiin kajoaminen on hyväksytty hiljaa

Suomen elokuva-ala pitää koronarajoituksia lainvastaisina ja vaatii niiden muuttamista

Musiikkialaa uhkaa musertava lasku - Ministeri Saarikko kutsuu Paula Vesalan ja muut alan toimijat tapahtuma-alan pelastusryhmään