Nepal haluaa suojella naisia ihmiskaupalta rajoittamalla heidän oikeuksiaan: Lakiesityksen mukaan naiset eivät enää saisi matkustaa kaikkialle ilman lupaa

Nepalin hallitus ehdottaa alle 40-vuotiaiden naisten matkustamisen rajoittamista ihmiskaupan torjumiseksi.

Lakiesityksen mukaan naiset tarvitsisivat luvan sekä perheeltään että paikallisilta viranomaisilta ennen kuin matkustavat yksin tiettyihin kohteisiin ulkomaille, kertovat muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (siirryt toiseen palveluun), The Kathmandu Post (siirryt toiseen palveluun) ja brittilehti The Guardian.

Lakiesitystä ovat arvostelleet niin naisaktivistit kuin ihmisoikeusjärjestötkin. Vastustajat syyttävät sitä perustuslain ja ihmisoikeuksien vastaiseksi. Viime viikolla joukko naisia osoitti mieltä lakiesitystä vastaan osana laajempaa naisten marssia, jossa protestoitiin raiskauksia ja muita naisten oikeuksien loukkauksia vastaan.

Women Lead Nepal -järjestön johtaja Hima Bista pitää vaarallisena ajatteluprosessia, joka johti lakiesitykseen. Hänen mukaansa aikuisten naisten matkustamisen rajoittamiseen tähtäävä laki osoittaa, miten syvään juurtunutta patriarkaalinen ajattelu on.

Arvostelijoiden mukaan laki tekee naisista objekteja eikä kohtele heitä täysivaltaisina aikuisina. Aktivistit myös huomauttavat, että ihmiskaupan uhreiksi joutuu myös miehiä.

Protestit johtivat lain muokkaamiseen

Hallitus on puolustanut lakia sanomalla, että sillä pyritään vain suojelemaan naisia. Protestien jälkeen hallitus on korostanut, että lakiesitys on vielä keskeneräinen. The Kathmandu Postin mukaan hallitus ilmoitti arvosteluryöpyn jälkeen, että lakia sovelletaan vain niihin, jotka matkustavat ensi kertaa Persianlahdelle tai Afrikkaan.

Ihmiskauppa on vakava ongelma Nepalissa, jonka asukkaista moni matkustaa työn perässä ulkomaille. Nepalin ihmisoikeuskomissio arvioi, että vuonna 2018 arviolta 35 000 nepalilaista joutui ihmiskaupan uhreiksi. Heistä 20 000 oli tyttöjä tai naisia. Ulkomailla työskentelevät joutuvat myös usein kaltoinkohdelluiksi.

Human Rights Watch kuitenkin korostaa, ettei oikea keino taistella ihmiskauppaa ja muuta kaltoinkohtelua vastaan ole naisten oikeusien rajoittaminen. Sen sijaan hallituksen pitäisi säädellä paremmin ulkomaille työvoimaa värvääviä toimistoja, työskennellä kohdemaiden hallitusten kanssa vierastyövoiman suojelemiseksi sekä auttaa tehokkaasti niitä, jotka joutuvat uhreiksi.

Järjestö huomauttaa, että Nepal on ennenkin pyrkinyt ratkomaan kaltoinkohteluongelmaa puuttumalla naisten oikeuksiin. Vuonna 2012 alle 30-vuotiaita naisia kiellettiin työskentelemästä Persianlahden maissa. Sen jälkeen säädöksiä on vielä kiristetty. Muun muassa kotitaloustyöt on kielletty monissa maissa.

Tämä on saanut monet naiset lähtemään ilman asiakirjoja töihin, jotka hallitus on kieltänyt. Se lisää naisten riskiä joutua ihmiskaupan tai muun kaltoinkohtelun uhriksi sekä vaikeuttaa avun saantia.

