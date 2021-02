Työttömiksi jääneet Lapin huskyt matkustivat 12 tuntia Kotkaan, nyt ne pääsevät juoksemaan sydämensä kyllyydestä – hyppää mukaan valjakkoajelulle

Käsivarren paksuiset männyt vilahtelevat reen kylkien ohitse. Reen edessä juoksevat kymmenen husky-koiraa tuntuvat vain nostavan vauhtiaan tiukassa kurvissa. Reki liukuu hieman sivuluisussa, mutta suoristuu seuraavalle pitkälle suoralle.

Kotkan Hurukselantien maastossa kulkevaa koiravaljakkoreittiä kuvaillaan koirille poikkeuksellisen raskaaksi. Kallioisessa männikössä on paljon mäkiä ja mutkia. Koirien kotikonnuilla Lapissa vetoreitit kulkevat puuttomilla aukeilla ja suon reunoilla.

Aamun ensimmäisen kierroksen jälkeen väsymystä koirista ei havaitse. Vetotyötä hiljaa tehneet huskyt aloittavat välittömästi haukahtelun, kun reki pysähtyy. Ikään kuin uudelle kierrokselle olisi heti päästävä.

Vetokoirat juoksevat Kotkassa seuraavat 16 päivää. Mäkinen rekiura on raskaampi täällä kuin niiden kotikonnuilla Rovaniemellä. Antro Valo / Yle

12 tunnin ajomatka

Rovaniemen Husky Parkin toiminnanjohtaja Kristian Erkkilä matkasi yhdessä kolmen valjakko-ohjastajan kanssa keskiviikkona 12 tuntia Napapiiriltä Kotkan Hurukselaan. Kolmen pakettiauton retkikunnassa Etelä-Suomeen matkusti myös 40 husky-koiraa.

– Kaikkiaan teimme kolme pysähdystä, matka meni oikein hyvin, Erkkilä summaa.

Kotkan Hurukselassa huskyt ja ohjastajat majoittuvat Kiviharjun koirahoitolan tiloissa. Ilmaisen majoituksen lisäksi koirien reissun aikaiseen ruokintaan on saatu ruoka-apuja paikallisilta eläintarvikekaupoilta.

– Ilman Maria ei olisi voitu tämmöistä miettiä, jos olisimme joutuneet tuomaan tarhat ja koirankopit ynnä muut. Nyt meidän tarvitsee tuoda vain koirat sekä kalusto ja alkaa hommiin, Erkkilä sanoo.

Husky Parkin toiminnanjohtaja Kristian Erkkilä. Antro Valo / Yle

Idea Kotkan koiravaljakkotempaukseen tuli Kiviharjun koirahoitolan yrittäjä Mari Nenoselta. Lapin huskyfarmien rekikoiria on koronaepidemian vuoksi uhannut toimettomuus ja pelkona on ollut jopa koirien massalopettaminen. Toimettomaksi jääneille koirille on myös etsitty uusia koteja.

Nenosen mielestä tilanne Lapissa oli sydäntäsärkevä ja hän päätti alkaa järjestellä asioita, jotta koirille saataisiin töitä. Nyt idea on toteutunut ja Hurukselan metsässä mutkittelee talkoovoimin rakennettu rekiura.

– Onhan tämä ihan uskomatonta. Tähän on löytynyt paikallisilta ihmisiltä käsittämätöntä talkoohenkeä, joka näkyy muun muassa tässä reitin rakentamisessa.

Lue lisää: Koirahoitolan yrittäjä luki lehdestä, että Lapin työttömiksi jääneet huskyt ovat pulassa – haluaa tuoda valjakkoajelut etelään

Varauskirja on täynnä

Kotkan Hurukselan metsään on rakennettu kaksi eri mittaista valjakkoreittiä. Toinen on 500 metrin mittainen ja toinen 2,5 kilometriä. Näitä lenkkejä huskyt kiertävät seuraavat kuusitoista päivää.

Kotkan koiravaljakkotempauksessa Mari Nenosen ideasta tuli totta. Antro Valo / Yle

Ihmisten kiinnostus valjakkoajelua kohtaan on ollut suurta Kotkassa. Kaikki tarjolle laitetut kyydit pidemmälle lenkille on varattu loppuun jokaiselta päivältä. Tämän vuoksi Kotkaan saapuvien koirien määrääkin nostettiin vielä viime hetkellä.

– Kysyntä yllätti meidät totaalisesti, Husky Parkin toiminnanjohtaja Kristian Erkkilä sanoo.

Lue lisää: 30 työtöntä siperianhuskya tulee töihin Napapiiriltä Kotkaan – valjakkoajelujen kysyntä yllätti koirahoitolan yrittäjän

Erkkilä arvioi, että noin 60 ihmistä saa koiravaljakkokyydin päivässä. Erkkilän mukaan kiivaan ajotahdin keskellä tärkeää on ottaa huomioon koirien jaksaminen. Päivien suunnittelussa on jätetty aikaa lepotauoille.

– Koirien ehdoilla mennään ihan miten ne jaksavat. Toinen koira voi juosta parikymmentä kilometriä, kun taas toinen saattaa jaksaa kiskoa valjakkoa 70 kilometriä, Erkkilä sanoo.

Joulupukin Pajakylässä ei käy nyt juuri ketään

Husky Park ei ole koskaan tehnyt vastaavaa, että se veisi valjakkoajeluita muualla kuin Rovaniemelle.

– Tavallisesti meillä ei olisi edes mahdollisuutta lähteä mihinkään, koska talvikausi on siellä niin vilkasta ja päivät täynnä. Nyt Kotkassa on selkeästi enemmän asiakkaita kuin Rovaniemellä. Joulupukin Pajakylään tulee asiakkaita vain hajanaisesti.

Huskyt juoksevat päivässä kymmeniä kilometrejä reen edessä. Seuraavat viikot nämä rovaniemeläiset koirat työskentelevät Kotkassa. Antro Valo / Yle

Lue lisää: Tunnelin päässä ei vieläkään pilkota valoa Lapin matkailuyrityksille – vain neljäsosa safariyrityksistä uskoo selviävänsä ensi talveen

Vilkkaalla turistialueella Joulupukin Pajakylässä sijaitsevan Husky Parkin myytyjen valjakkoajeluiden määrä on tänä talvena pudonnut noin 80 prosentilla.

– On päiviä, ettei paikan päällä ole käynyt yhtään ketään, Erkkilä sanoo.

Viime talvena Husky Park ajelutti kaikkiaan 50 000 ihmistä. Yrityksen liikevaihto on tavallisena vuotena reilu miljoona euroa. Husky Parkilla uskotaan, että matka Kymelaaksoon on taloudelliseti kannattava.

– Tietysti tämä Kotkan reissu auttaa meitä tänä talvena. Jokainen ajo, mitä tehdään, vie tätä hommaa eteenpäin, Erkkilä sanoo.