Korona levinnyt ennätyslukemiin Uudellamaalla – HUS vaatii tiukempia kokoontumisrajoituksia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoo esittäneensä tiukempia kokoontumisrajoituksia sairaanhoitopiirin alueelle. HUS toivoo, että yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä laskettaisiin kymmenen sijasta kuuteen henkeen.

Taustalla on todettujen koronavirustartuntojen kohonnut määrä. HUSin mukaan tartuntoja todettiin sairaanhoitopiirin alueella viime viikolla 1 650, mikä vastaa viime vuoden huippuviikkoina todettuja määriä. Viimeisen vuorokauden aikana uusia tartuntoja on tullut 368.

Sairaanhoitopiirin mukaan myös virusmuunnokset leviävät kiihtyvään tahtiin Uudellamaalla.

HUSin alueella tartuntojen määrä on kasvanut jo muutaman viikon ajan. Positiivisista näytteistä otetuista lisäkokeissa lähes kaikki on nyt koronamuunnoksia. Muutos on nopea, sillä kuun alussa muunnoksia oli alle puolet.

– Virusvariantit leviävät kiihtyvään tahtiin Uudellamaalla. Viimeisen parin kuukauden aikana on havaittu laajoja tartuntaketjuja, joissa jopa kymmeniä henkilöitä on sairastunut lyhyessä ajassa. Virusvarianttitartunnan saaneilla ei ole enää käytännössä kytköksiä ulkomaanmatkailuun, vaan tartunta on saatu kotimaassa, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. kertoo tiedotteessa.

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän kokoontuu torstaina miettimään mahdollisia uusia toimia koronan leviämisen estämiseksi. Lopullisen päätöksen rajoituksista tekee aluehallintovirasto.