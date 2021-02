Miksi Mikkelin jätevedenpuhdistamon budjetti on lähes tuplaantunut? – asiantuntijat vastaavat mikkeliläisten kysymyksiin suorassa lähetyksessä kello 08.30 alkaen

Tuleva jätevedenpuhdistamo on valmistuessaan Euroopan modernein ja siten myös valtakunnallisesti merkittävä.

Mikkelin jätevedenpuhdistamohanke on herättänyt paljon kysymyksiä. Suurin ihmetyksen aihe on hankkeen suuri budjetti: Laitoksen hintalappu on noussut lähes kaksinkertaiseksi vuosien saatossa.

Ylen suorassa lähetyksessä kaupunkilaisten kysymyksiin vastaavat Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä, Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki. Suorassa lähetyksessä asiantuntijoita haastamassa on myös mikkeliläinen Mikko Pöyry.

Kyseessä on valtakunnallisestikin merkittävä hanke, sillä kyseessä on Euroopan modernein jätevedenpuhdistamo. Laitoksessa tullaan käyttämään huippumodernia kalvosuodatustekniikkaa, joka suodattaa merkittävän osan lääkejäämistä, mikromuoveista, ja hygieniabakteereista.

Yli kymmenen vuotta suunnitteilla olleen jätevedenpuhdistamon on määrä valmistua lokakuussa. Sairilaan, nykyisen jätekeskuksen viereen kallion sisään on louhittu neljän hehtaarin luolasto jäteveden käsittelyä varten.

Kaupunki on ottanut lainaa jätevedenpuhdistamoa varten. Laina on tarkoitus maksaa vuosien saatossa takaisin kaupunkilaisilta kerättävillä vesimaksuilla.