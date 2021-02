Akava haluaa isoja muutoksia tes-riitojen sovitteluun, EK puolustaa nykyistä mallia

Akavan mielestä valtakunnansovittelijan puolueettomuuden vaatimus on lisättävä lakiin.

Akava esittää laajoja muutoksia työehtosopimusneuvottelujen sovittelujärjestelmään.

Järjestö vaatii muun muassa sovittelijan puolueettomuutta koskevan vaatimuksen kirjaamista lakiin, sovittelumenettelyn prosessin täsmentämistä ja talousyksikön perustamista.

– Sovittelujärjestelmästä on säädetty työriitalaissa, joka on säädetty noin kuusikymmentä vuotta sitten. Työmarkkinoiden toiminta on nyt hyvin erilaista, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Hän myös muistuttaa, että keskitetystä sopimisesta on siirrytty liittotason ratkaisuihin ja paine paikallisen sopimisen lisäämiseen on kova.

– Hajaantuminen työmarkkinoilla mahdollisesti lisää työriitoja. Katsomme, että työriitalainsäädännön ja sovittelujärjestelmän tulee vastata muuttuneen toimintaympäristön tarpeeseen, Murto perustelee.

Lakitasoista ohjausta sovittelulle

Sovittelumenettelyn prosessin täsmentämiseksi Akava haluaa, että lakiin säädettäisiin määräajat sovittelun aloittamiseen, sovitteluprosessin kulkuun sekä pakollisen sovintoehdotuksen antamiseen.

Akavan ehdotuksessa sovittelijan toimiston yhteyteen perustettavan talousyksikön työnä olisi tuottaa talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa ja näin pohjustaa talouden kuvaa kokonaisuutena ja eri aloilla.

– Kyse ei ole siitä, että arvosteltaisiin nykyistä tai aiempia valtakunnansovittelijoita, vaan siitä että

työmarkkinoiden ja sopimusjärjestelmän muutoksessa tarvitaan toimintaan vahvemmat resurssit, Murto korostaa.

Elinkeinoelämän keskusliitossa Akavan ehdotus saa sangen varautuneen vastaanoton.

EK tukee nykyistä mallia

– Mielestäni tämä esitys ei ole viemässä asioita oikeaan suuntaan. Itse lähtisin ensimmäisenä uudistamaan työrauhalainsäädäntöä, joka on meillä suurin ongelma, kommentoi Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala.

Hän sanoo mieluummin antavansa tuen nykyiselle sovittelujärjestelmälle.

– Akavan ehdotuksessa sidottaisiin sovittelijan käsiä. Pidän sitä epäviisaana, hän sanoo.

Sovittelijan puolueettomuuden Oksala katsoo jo nyt tulevan varmistetuksi siinä prosessissa, jossa hänet valitaan.

– Vain se [kaikkien osapuolten luottamus] luo edellytykset sen tehtävän hoitamiseen, Oksala toteaa.

Erillisen talousyksikön perustamisen sijaan EK:stä muistutetaan, että jo nyt muun muassa Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö tuottavat talousdataa.

- Siksi suhtautuisin varovaisen torjuvasti siihen, että vielä luotaisiin yksi talousyksikkö, Oksala sanoo.

Pakkosovittelu mutta ei pakkosovintoa

Nykyisin valtakunnansovittelija ja sovittelijat avustavat työriitasovitteluissa, silloin kun työ- tai virkaehtosopimusta ei saada tehtyä ilman ulkopuolista apua.

Sovittelujärjestelmä perustuu työriitojen sovittelusta annettuun lakiin. Työriitojen sovitteluun osallistuminen on pakollista: Suomessa on voimassa pakkosovittelu. Riidan osapuolten ei silti ole pakko hyväksyä sovittelijan ehdotusta, eikä pakkosovintoa ole.