Moni päättäjä on myöntänyt, että ahdinko on syvä. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti joulukuussa työryhmän selvittämään yhteisiä periaatteita korona-ajan tapahtumajärjestämiseen, mutta työ on kesken. Kulttuuriministeri Annika Saarikko lupasi keskiviikkona Ylen haastattelussa kolme tukitoimea helpottamaan kulttuurialan kriisiä.