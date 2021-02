Rauman koronatilanne hälyttävä: "Nyt tarvitaan talvisodan henkeä"

Korona leviää länsirannikolla Rauman kaupungin alueella hälyttävästi, arvioi Rauman sosiaali- ja terveysjohtaja Satu Helin. Huolta aiheuttaa varsinkin virusmuunnosten leviäminen.

Perjantain jälkeen 65 raumalaista on saanut koronatartunnan. Erityisen paljon tartuntoja on telakalla, joka käyttää paljon alihankintayrityksiä.

Tartunnoista puolet on lähtöisin työpaikoilta ja puolet perhepiiristä. Työpaikkatartuntoja on löytynyt useista pienyrityksistä. Tartuntoja on syntynyt erityisesti työpaikkojen kahvihuoneissa.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu illalla päättämään palvelujen rajaamisesta. Kiireettömiä hoitoaikoja saatetaan rajata, jotta koronaepidemiaa pystytään hoitamaan. Harkinnassa on myös sairaalan lisäosaston avaaminen, jos potilasmäärät kasvavat.

Rajoitukset päällä täysimääräisinä

Sote-johtaja Satu Helin haastaa kaikki raumalaiset koronan vastaiseen taisteluun: pitämään turvavälejä ja maskeja, pesemään ja desinfioimaan käsiä, välttämään matkustamista ja asiointia kaupungissa.

Leviämisvaiheen koronarajoitukset ovat Helinin mukaan jo voimassa täysimääräisesti, mutta nyt on saatava kaikki raumalaiset noudattamaan niitä. Hän haastaa asukkaat taisteluun koronaa vastaan.

Sote-johtaja Satu Helin kaipaa yhteishenkeä koronan taltuttamisessa. Jere Sanaksenaho / Yle

– Ihmiset voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa hoitohenkilöstön jaksamiseen ja siihen, että jäljitystyö jatkuu tehokkaana ja että sairastuneiden hoitamiseen riittää käsipareja. Tässä tarvitaan nyt talvisodan henkeä yhteisen vihollisen taltuttamiseksi, Helin sanoo.

Terveysviranomaisia huolestuttaa erityisesti lähestyvä lasten hiihtoloma. Helin toivoo, että ihmiset eivät lähtisi lomamatkoille vaan viettäisivät hiihtolomaa Raumalla perhepiirissä.

Satakunta oli äskettäin vielä eräs Suomen rauhallisimmista korona-alueista. Tällä hetkellä tautitilanne on yksi koko maan huolestuttavimmista.

Satakunnan viimeisimmät koronauutiset löydät täältä.

Kuuntele tästä uusimmat Ylen radiouutiset Satakunnasta.

Lue täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.