Ministeri Lintilä: Tapahtuma-alalle oma tuki, kustannustuki kolmonen lausunnolle ja nelonenkin jo valmisteluun

Näin tiiviseen festaritunnelmaan on vielä matkaa. Tapahtuma-ala on kuitenkin saamassa oman tukimuodon, joka voisi tuoda luottamusta tapahtumien järjestämiseen. Yleisöä 30 Seconds to Mars -yhtyeen keikalla Qstockissa 2019.

Näin tiiviseen festaritunnelmaan on vielä matkaa. Tapahtuma-ala on kuitenkin saamassa oman tukimuodon, joka voisi tuoda luottamusta tapahtumien järjestämiseen. Yleisöä 30 Seconds to Mars -yhtyeen keikalla Qstockissa 2019. Nelli Kenttä / YleX

Yritysten kustannustuesta on tullut koronatukirulla. Tuen toinen kierros on vielä meneillään, kun keskiviikkona varmistui, että ehdotus kustannustuki kolmosesta lähtee lausuntokierrokselle. (siirryt toiseen palveluun)

Lakiehdotuksessa esimerkiksi yritykselle kertyneiden kulujen ilmoittaminen helpottuu. Yksinyrittäjät voivat myös hakea tukea ja tukikattokin nousee.

Lue myös: Ministeri Lintilä: Yritysten koronatukikatto nousee 1,8 miljoonaan euroon – kustannustuen kolmas kierros käynnistyy pian

Lisäksi neljättä kustannustukikierrosta ryhdytään jo valmistelemaan, kertoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pk-yritysbarometrin julkaisutilaisuudessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön sisällä on Lintilän mukaan myös annettu tehtäväksi valmistella tukimuoto, joka sopii tapahtuma-alalle. Lintilä ei avannut tarkemmin tämän tukimuodon yksityiskohtia, mutta se on tarkoitus laittaa liikkeelle samaan aikaan kuin kustannustuki neljä.

Lintilä on kertonut Helsingin Sanomissa pohtivansa tapahtumatakuu (siirryt toiseen palveluun) -muotoista tukea.

Tapahtumateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen toivoo, että kyse on takuutuesta.

– Takuutuki olisi toimiva ja tehokas tuen muoto. Vastaavia ollaan ottamassa käyttöön useissa Euroopan maissa. Siinä valtio ryhtyy tavallaan takaajaksi ja pohjatuen myöntäjäksi tapahtumien järjestäjille, jos vielä myöhemmin kesällä tai syksyllä joudutaan koronan takia rajoittamaan tai sulkemaan tapahtumia.

Tapahtuma-ala: Tukea oltava tarjolla niin kauan kuin on rajoituksia

Timonen pitää myös tärkeänä sitä, että kustannustuki on rullaava eli uusi kierros tulee seuraavan perään, kunnes rajoitukset ovat päättyneet tai merkittävästi vähentyneet.

Hän iloitsee myös siitä, että maalis-huhtikuussa hakuun tulevalla kolmannella kustannustukikierroksella tukea on luvassa myös yksinyrittäjille, joita on tapahtuma- ja kulttuurialalla paljon. Tukikaton nostaminen 800 000 eurosta 1,8 miljoonaan euroon on puolestaan tärkeää isommille tapahtumatoimijoille.

Tukikatot ovat täynnä jo monella SM-liiga toimijalla. Tukikaton nouseminen 1,8 miljoonaan antaa mahdollisuuden hakea lisää tukea kustannustuen kolmannella kierroksella. Matias Väänänen / Yle

– Vaikka alalla on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niin alan suurille toimijoille tukikaton nostaminen on todella tärkeää. Siellä on monella tukikatot jo täynnä tai olisivat tulleet täyteen vähintään nyt käynnissä olevalla toisella kustannustukikierroksella.

Timonen haluaa muistuttaa, että tapahtuma-ala on laaja toimiala, joka on kärsinyt lentoliikenteen tavoin kaiken pysähtymisestä.

Tapahtumateollisuus ry:n sivujen mukaan toimialalla on noin 3200 yritystä, toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa ja se työllistää lähes 200 000 ihmistä tai siis oli ennen koronakriisiä.

– Toimiala perustuu laajoihin yritysverkostoihin eli ei ole mitään yhtä suurta tuotantolaitosta. Nyt on vaarana, että verkostosta katoaa yrityksiä ja toiminnan käynnistäminen uudestaan vaikeutuu.

Uusi tuki ei poista kiirettä exit-suunnitelmalta

Timosen mukaan erityisen kiireistä on lisäksi saada terveysviranomaisilta ja ministeriöiltä näkemys siitä, miten rajoituksia ryhdytään viimeistään kesällä keventämään ja millaisin reunaehdoin.

– Suunnitelmalla on äärimmäinen kiire, vaikka emme täsmälleen tietäisikään milloin rajoitukset voidaan purkaa. Lähiviikkojen aikana tehdään päätöksiä siitä tapahtuuko mitään elokuussa, syyskuussa tai lokakuussa.

– Tarvitsemme selkeän yhteisen näkemyksen siitä miten ja millä edellytyksillä rajoituksia puretaan ja miten toiminta käynnistetään koronarokotusten edetessä ja koronan esiintyvyyden laskiessa, Timonen patistaa.

Lue lisää:

Kulttuuriministeri Annika Saarikko lupaa kolme eri tukitoimea kulttuurialalle helpottamaan korona-ahdinkoa

Korona levinnyt ennätyslukemiin Uudellamaalla – HUS vaatii tiukempia kokoontumisrajoituksia

Lisätty 18.23 linkki työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteeseen