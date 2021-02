Bill Gates listaa, mitä ilmastonmuutoksen eteen pitäisi tehdä: puhdasta sähköä ja roppakaupalla mullistavia teknologioita

Ilmastonmuutokseen liittyy kaksi lukua, jotka on hyvä tuntea. Ensimmäinen on 51 miljardia, vuosittaisten kasvihuonekaasujen määrä, jotka päästämme ilmakehään. Toinen on nolla, johon on pyrittävä.

Tällä ajatuksella alkaa Bill Gatesin tuore kirja Kuinka välttää ilmastokatastrofi - Nykyiset ratkaisut ja läpimurrot, joita vielä tarvitsemme.

Gates on yhdysvaltalaisen ohjelmistojätti Microsoftin perustaja. Hän on vuodesta 1995 lähtien ollut monena vuonna maailman rikkain ihminen. Vuonna 2000 hän perusti vaimonsa kanssa Bill ja Melinda Gatesin säätiön, joka on rahoittanut miljardeilla dollareilla erilaisia, pääasiassa humanitaarisia, hankkeita erityisesti kehitysmaissa.

Vuosien ajan Gates on kiertänyt kehitysmaissa näiden hankkeiden parissa. Hän kirjoittaa nähneensä, miten edelleen 860 miljoonaa ihmistä elää ilman sähköä, ja kuinka se vaikeuttaa elämää monin tavoin.

Käänteentekevä oivallus Gatesille oli se, kun kaksi hänen entistä Microsoft-kollegaansa olivat perustamassa energiantuotantoon ja ilmastoon keskittyvää voittoa tavoittelematonta järjestöä. Gates kirjoittaa kirjassaan, kuinka hän tajusi, että “tarvitsemme lisää energiaa, jotta köyhätkin voivat viettää kelvollista elämää, mutta se on tuotettava siten, ettei kasvihuonekaasuja synny yhtään lisää”.

Gates tiivistää oivalluksensa kolmeen pointtiin:

Jotta välttäisimme ilmastokatastrofin, päästöjen on pudottava nollaan tai hyvin lähelle sitä. Meidän on hyödynnettävä jo käytössä olevia keinoja, esimerkiksi aurinkoa ja tuulta, nopeammin ja älykkäämmin. Meidän on kehitettävä ja tuotava markkinoille mullistavia teknologioita, jotka auttavat saavuttamaan nollatavoitteen.

Mutta miksi yksi maailman rikkaimmista saarnaa muille ilmastonmuutoksesta?

Esimerkkinä materiaalin, kuten sementin tarpeesta Bill Gates mainistee Shanghain valtavan kasvun Kiinassa pilvenpiirtäjineen. Hän korostaa, että tämä kehitys on hyvä asia, vaikka se tuottaakin runsaasti kasvihuonekaasuja. Kuvassa Shanghain tv-torni. Stina Brännare / Yle

Gates sanoo kirjassaan, että ymmärtää kyllä, ettei ole virheetön ilmastonmuutoksen lähettiläs, koska omistaa suuria taloja ja lentää yksityiskoneilla.

“_Vaikka päästöjä aiheuttavien henkilöiden pitäisi käyttää vähemmän energiaa, maailmassa kokonaisuudessaan pitäisi käyttää enemmän tuotteita ja palveluja, joita tuotetaan puhtaalla energialla. Energiaa voi aivan hyvin käyttää enemmän, kunhan se on hiiletöntä. Ilmastonmuutoksen avainkysymys on tuottaa puhdasta energiaa, joka on yhtä halpaa ja luotettavaa kuin fossiilisista polttoaineista saatu energia_”, Gates kirjoittaa.

Gates sanoo kirjoittaneensa kirjan, koska näkee ilmastonmuutoksessa ongelman lisäksi mahdollisuuden ratkaista se.

Hänen mukaansa tärkeimmät hankkeet vaativat kolme asiaa, joista kaksi on jo olemassa: kunnianhimoa, josta on Gatesin mukaan kiittäminen maailmanlaajuista liikettä, jota johtavat ilmastonmuutoksesta erittäin huolestuneet nuoret. Toiseksi vakaata pyrkimystä ratkaista ongelma, josta osoituksena yhä useammat valtio- ja paikallisjohtajat ympäri maailman ovat sitoutuneet tekemään osansa.

Tarvitaan vielä kolmas tekijä: konkreettinen suunnitelma, jolla päämäärä saavutetaan.

Asia, joka valvottaa Gatesia öisin, on ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Erityisesti hän miettii maailman köyhimpiä ihmisiä, jotka eivät ole aiheuttaneet ilmastonmuutosta, mutta joilla on eniten hävittävää. Kuvassa Gates puhuu Malaria-huippukokouksessa Lontoossa vuonna 2018. Andy Rain / AOP

Puhdas sähkö on Gatesin avain lähes kaikkeen

Gatesin kirja on eräänlainen tekno-optimistin puheenvuoro asiaan. Hän luottaa insinööritaidon ratkaisevan monta asiaa matkalla kohti hiilivapaata yhteiskuntaa.

Gates nostaa lähes jokaisen ongelman kohdalla ratkaisuksi innovaatiot. Tarvitaan innovaatioita akkuteknologiaan, tarvitaan innovaatioita sementin tuotantoon, tarvitaan innovaatioita vähentämään lehmien tuottamia päästöjä.

– Erityisesti seuraavien kymmenen vuoden aikana innovaatioiden keksiminen on tärkeää, Gates sanoi eilen illalla järjestetyssä verkkotapahtumassa.

Kirja on myös ydinvoiman puolustuspuheenvuoro. Se on ainoa hiilidioksidipäästötön energianlähde, joka tuottaa sähköä läpi vuorokauden kaikkina vuodenaikoina miltei kaikkialla maailmassa ja toimii todistettavasti laajassa mittakaavassa, Gates muotoilee kirjassaan.

“_Ydinvoima tappaa paljon vähemmän ihmisiä kuin autot. Ja se tappaa paljon vähemmän ihmisiä kuin yksikään fossiilinen polttoaine_”, hän kirjoittaa.

Jos lampun henki antaisi Gatesille mahdollisuuden toteuttaa yhden läpimurron yhdessä ilmastoa muuttavassa asiassa, Gates valitsisi sähköntuotannon, koska se vaikuttaa niin monen muunkin alan hiilineutraaliustavoitteisiin.

Gates käy kirjassa läpi kolme pääraaka-ainetta, joita nyky-yhteiskunnissa tarvitaan: sementti, teräs ja muovi. Teräksen ja muovin osalta Gates päätyy siihen, että päästötön sähköntuotanto näiden valmistamiseksi olisi kaiken a ja o. Sementin osalta tarvittaisiin päästöjen talteenottoa.

Päästöjen laskeminen nollaan tarkoittaa, että jokaisen seuraavan osa-alueen päästöt on laskettava nollaan:

Jyrki Lyytikkä / Yle

Päästöjen hinta laskisi ympäristöystävällisen vaihtoehdon hintaa

Liikenteen päästöttömyyteen Gates ehdottaa samoja ratkaisuja kuin moni asiantuntijakin: sähkö käyttövoimaksi kaikkiin mahdollisiin kulkuneuvoihin, ja edulliset vaihtoehtoiset polttoaineet kaikkiin muihin.

Rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen Gatesin lääke on taas sähköistys ja hiilineutraalin sähkön tuottaminen sekä energiatehokkuus.

Maatalous ja metsäkato ovat Gatesille vaikeampi pala ratkaistavaksi, koska teknologisia ratkaisuja näiden aiheuttamaan ilmastovaikutukseen ei oikein ole. Tehokkaimmat tavat hänen mielestään ovat ne, että emme kaataisi enää niin paljon puita ja söisimme vähemmän lihaa.

Gates kirjoittaa paljon niin sanotuista vihreistä preemioista. Niillä hän tarkoittaa sitä lisäkustannusta, joka vihreään tai päästöttömään vaihtoehtoon siirtymisestä seuraa: toisin sanoen ilmastoystävällistä vaihtoehtoa asiassa kuin asiassa.

Preemioiden suuruus vaihtelee paljon. Gatesin esimerkeissä sementin tuotannossa vähäpäästöinen vaihtoehto on kallis tai jopa saavuttamattomissa tällä hetkellä, ja toisaalta taas sähköauton kustannukset pitkällä ajalla ovat lähellä polttomoottoriautoa.

Gatesin esimerkki vihreiden preemioiden vaikutuksesta hintoihin. Sähköauton hinta lähenee polttomoottoriauton hintaa, mutta sementin tuotannossa tarvittava hiilidioksidin talteenotto on kallista ja vasta kehitysasteella oleva teknologia. Jyrki Lyytikkä / Yle

Gatesin mukaan vihreitä preemioita on laskettava, jotta myös kehitysmaissa olisi varaa valita ilmastoystävällinen vaihtoehto. Parhaiten tähän päästään Gatesin mielestä sillä, että hiilidioksidipäästöille laitetaan hinta, olkoon se sitten hiilivero tai päästökauppajärjestelmä.

Gatesin oma säätiö Breakthrough energy rahoittaa vain hankkeita, jotka onnistuessaan ja käyttöönotettuna vähentävät päästöjä vähintään 500 miljoonaa tonnia vuodessa. Se on noin yksi prosentti alussa mainitusta 51 miljardin tonnin vuosittaisesta päästöpotista. Gatesin mukaan alle yhden prosentin hankkeiden ei pitäisi kilpailla rajallisista resursseista, vaikka niiden edistämiseen voi silti olla muita hyviä syitä.

Vaikein asia Gatesin mielestä ilmastonmuutoksen torjunnassa on se, pystymmekö tekemään ilmastotoimia nyt, vaikka tulokset näkyvät vasta vuosikymmenien päästä.

– Lyhyen tähtäimen uhraus pidemmän tähtäimen onnistumisessa, Gates sanoo.

Aurinkopaneeleita Yaroriv 1-voimalassa Lvivissä Ukrainassa. Pavlo Palamarchuk / EPA

