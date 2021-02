Hyviä koronauutisia Kymenlaaksoon: pakittaa leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen

Koronatartuntojen määrä on laskenut viime aikoina Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson koronatilanne on muuttunut paremmaksi. Tämän johdosta alue siirtyy koronatilanteessa leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen.

Koronatartuntojen määrissä suuntaus on ollut Kymenlaaksossa useamman viikon parempaan päin.

Viikon sisällä Kymenlaaksossa on todettu 25 uutta koronavirustartuntaa. Kymenlaaksossa tautitapausten ilmaantuvuusluku on painunut kahden viikon sisällä 30 tapaukseen 100 000:ta asukasta kohti. Positiivisten näytteiden osuus on 1,3 prosenttia kaikista näytteistä.

Lisäksi sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on laskenut. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaksi koronaviruspotilasta.

Tartunnanlähteet on saatu jäljitettyä hyvin: lähes 90 prosentissa todetuista koronatartunnoista tartunnan lähde on saatu selville.

50 prosenttia tartunnoista tulee samasta taloudesta tai lähipiiristä. 13 prosentissa tapauksista tartunta on saatu yksityistilaisuuksista.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi tänään keskiviikkona, että Kymenlaakson alueen rajoituksia ja suosituksia on syytä kuitenkin purkaa hyvin harkiten, ettei tilanne huonone uudelleen.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla koronatilanne on menossa huonompaan suuntaan. Myös muuntovirustilanne on otettava huomioon.

Lue lisää: Korona levinnyt ennätyslukemiin Uudellamaalla – HUS vaatii tiukempia kokoontumisrajoituksia

Nuorten ryhmäharrastukset sallitaan

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sallittaisiin enintään 10 hengen ryhmissä sisä- ja ulkotiloissa 1. maaliskuuta alkaen. Aiemmin suositus koski alle 15-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa.

Harjoitukset tulee suunnitella siten, että kahden metrin turvavälit säilyvät. Yli 12-vuotiaille suositellaan vahvasti maskin käyttöä harrastustiloissa muulloin kuin urheilusuorituksen aikana.

Myös nuorisotilojen toiminta sallitaan samoin edellytyksin.

Täysi-ikäisten ryhmäharrastuksiin suositellaan edelleen taukoa. Pelien ja otteluiden pelaamista tai kilpailutapahtumien järjestämistä kaikilla ikätasoilla ei edelleenkään suositella. Suositus ei koske ammattilaisurheilua. Kilpailu- ja pelimatkoja muihin maakuntiin ei myöskään suositella.

Museot ja kirjastot

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä päätti myös suositella keskiviikkona, että museot voivat avata ovensa yleisölle rajoitetusti. Museoiden kävijämäärä tulee kuitenkin rajata siten, että kahden metrin turvavälin noudattaminen on mahdollista.

Kirjastojen lainaus- ja palautustoiminnan suositellaan edelleen pidettäväksi avoinna.

Omatoimikirjastojen suositellaan olevan avoinna arkiaamuisin, mutta suljettuna iltaisin ja viikonloppuisin. Kirjastojen työskentely- ja oleskelutilat suositellaan avattavaksi rajatusti. Kävijämäärä tulee rajata siten, että kahden metrin turvavälin noudattaminen on mahdollista.

– Teemme nyt pieniä muutoksia suosituksiin. Tällä hetkellä on kuitenkin huomattava riski, että koronatilanne vaikeutuu. Myös talvilomaviikot pääkaupunkiseudulla ja Kymenlaaksossa voivat vaikuttaa koronatilanteeseen, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo Kymsoten tiedotteessa.

Nykyiset alueelliset suositukset ovat voimassa aiemman päätöksen mukaisesti 28. helmikuuta asti. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä tekee suosituksia, joiden mukaan kunnat tekevät omat päätöksensä.

