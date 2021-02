Kestävään väestönkehitykseen keinoja hakeva Anna Rotkirch ei puhuisi vielä vauvabuumista: "Näkisin sen tässä tilanteessa torjuntavoittona"

Rotkirchin mielestä suomalainen äitiyspakkaus on yksi osuvimmista väestöpoliittisista keksinnöistä maailmassa.

Väestötutkija ja Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch on on parhaillaan laatimassa valtioneuvoston väestöpoliittista selvitystä (siirryt toiseen palveluun), jonka julkistamista odotetaan maaliskuun puolivälissä. Selvityksen päätavoitteena on tehdä politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Taustana on se, että syntyvyys on Suomessa laskenut koko 2010-luvun ajan. Viime vuonna tapahtui käänne nousuun, ja nyt alkuvuonna on paikoin nähty jo viitteitä vauvabuumista.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Rotkirch ei itse vielä puhuisi vauvabuumista.

– Moni lasten hankintaa ajattelee, että asioiden pitäisi olla varman päälle, ennen kuin uskaltaa saada varsinkin ensimmäisen lapsen. Silloin tällainen maailmanlaajuinen epävarmuus ei ole paras tilanne siihen. Jos meillä syntyvyys ei tässä tilanteessa romahda, näkisin sen torjuntavoittona.

Yksi suomalainen keksintö saa väestötutkijalta erityisen suurta hehkutusta. Äitiyspakkaus on Rotkirchin mielestä monella tapaa yksi nerokkaimmista väestöpoliittisista keksinnöistä.

– Monen perhe-etuudet ovat abstrakteja, esimerkiksi jokin rahasumma tai isäkiintiö. Äitiyspakkaus on sellainen, että jokainen vanhempi muistaa sen hetken, kun sai ja avasi sen. Se on oikeastaan valtion lahja sinulle. Valtio yrittää samalla vähän tuupata sinua, että pue lapsi lämpimästi ja älä laita liian kuumaa kylpyvettä. Se kaikki tulee lahjan kautta.

– Siinä on sosiaalisuutta ja oikea-aikaisuutta, se on lahja, ja se kannustaa oikeaan käyttäytymiseen. Se on kaikkea sitä, mitä moderni väestöpolitiikka ihanteellisesti tekee.

Äitiyspakkaus oli aikansa huippuidea, tulevassa väestöpoliittisessa selvityksessä yritetään Rotkirchin mukaan löytää uusia, tämän ajan hyviä ideoita. Monissa Väestöliiton tutkimuksissa on Rotkirchin mukaan havaittu, että vaikka monet haluaisivat perheen ja saada lapsia, he näkevät kaiken siihen liittyvän pelottavana asiana.

– Meidän pitäisi puhua siitä, että Suomessa on hyvin erilaisia perheitä ja eri tapoja tulla vanhemmaksi. Voit saada sen ensimmäisen lapsen, ja sinulla ei ole mikään pakko saada heti perään toista. Sinun ei ole pakko kuljettaa lapsia harrastuksiin, jos et halua. Voit itse luoda oman näköisesi vanhemmuuden.

