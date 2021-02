Jumit koronarokotusten ajanvarauksessa kiukuttavat – "Sekavaa on ja tuntuu, että ihmiset eri kunnissa ovat eriarvoisessa asemassa", sanoo omainen

Koronarokotetta pystyttäisiin terveydenhuollossa antamaan huomattavasti useammille kuin mitä rokotteita on tällä hetkellä saatavilla. Kuvituskuva.

Koronarokotusten ajanvaraus on ruuhkautunut esimerkiksi osassa Keski-Suomea. Terveydenhuoltoon tulvii myös kyselyjä rokotuksista.

Epätietoisuus koronarokotusaikatauluista ja ruuhkat ajanvarauksessa kiukuttavat paikoin iäkkäitä, sairauden takia riskiryhmään kuuluvia ja myös heidän omaisiaan.

Helsingissä asuva Sari Siekkinen kertoo Yle Jyväskylälle lähettämässään sähköpostissa kokemuksistaan rokoteajanvarauksesta Keski-Suomessa näin:

"Laukaassa on perjantaista lähtien yli 80-vuotiaat voineet varata rokotusaikaa. Äitini on 83-vuotias ja hän on maanantaista lähtien yrittänyt saada ajan. Puhelimella ei pääse läpi, takaisinsoitto ei toimi ja kun eilen menimme yhdessä verkkoon, tulee ilmoitus, että rokoteaikoja ei ole.

Minä olen roikkunut yli 2 tuntia puhelimessa, jotta saisin ajan äidilleni. Mieheni oli lopulta yhteydessä Laukaan kuntaan ja sieltä kerrottiin, että ajanvaraus on mennyt tukkoon. Onko muualla yhtä kaoottista?"

Laukaan koronarokotuksista vastaa kahdeksan kunnan alueella toimiva Keski-Suomen Seututerveyskeskus. Seututerveyskeskus tuottaa terveyspalveluja Laukaan lisäksi Joutsan, Luhangan, Toivakan, Keuruun, Multian, Petäjäveden ja Konneveden alueilla.

Satoja puheluita päivittäin

Ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen Seututerveyskeskuksesta toteaa, että koronarokotusten ajanvarauspuhelin yli 80-vuotiaille avattiin viime perjantaina ja palvelu on ollut ajoittain todella ruuhkainen ja takaisinsoittoajat ovat venyneet. Puheluja on tullut päivittäin satoja.

Porkka-Hokkasen mukaan puhelinpalveluun on jo siirretty lisää työvoimaa ja sitä vahvistetaan tarvittaessa edelleen. Puhelinajanvaraus on nyt rajattu yli 80-vuotiaille ja 65-69-vuotialle, joilla on vakavia perussairauksia. Rajaus tehtiin, koska linjat ruuhkautuivat myös nuorempien soitoista ja rokotusaikakyselyistä.

– Ruuhka turhauttaa ja ymmärrän sen oikein hyvin. Rokotetta tulee nyt myös niukasti ja sekin on syy, että aikoja ei välttämättä ole, sanoo Porkka-Hokkanen.

Keski-Suomen Seututerveyskeskus tiedottaa rokotuksista verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) (seututk.fi) ja paikallislehdissä kerran viikossa.

Tiedotuskin tukossa

Sari Siekkinen toivoo erityisesti, että tiedotus toimisi paremmin.

– Ärsyttää, että puhelin on ollut tukossa jo perjantaista lähtien, eikä ruuhkasta ei ole ollut tietoa verkkosivuilla, eikä puhelimessa siitä kerrota. Laukaasta lopulta todettiin, että puhelin on tukossa, koska sellaiset ihmiset ovat yrittäneet saada aikoja, joiden vuoro ei ole vielä, Siekkinen sanoo.

Siekkinen toivoisi puhelimeen nauhoitetta, joka kertoisi ruuhkasta ja siitä, mille ryhmälle ajanvaraus on tarkoitettu.

Hänen mielestään koronarokotusten ajanvarauksessa saattaisi toimia paremmin, jos terveydenhuollosta soitettaisiin ikäihmisille. Näin toimitaankin osassa kuntia. Esimerkiksi Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla terveydenhuolto soittaa rokotuksista ikäihmisille.

– Omaisena kun katselee, niin sekavaa on ja ihmiset ovat eri kunnissa eriarvoisessa asemassa. Ymmärrän terveydenhuollon ahdingon myös, mutta olisi hienoa, jos kunnat jakaisivat toimivia malleja ja yhdessä yritettäisiin selvitä tästä tiukasta paikasta, sanoo Siekkinen.

Hän ilmaisee huolensa myös ihmisistä, joilla ei ole omaisia, jotka rauhoittelevat, tuovat tietoa ja selvittävät asioita.

– Heillä voi heitteille jätetty olo, kun eivät tiedä miksi eivät pääse puhelimitse läpi ja mitä tapahtuu.

Rokotukset ei-kiireellisiä

Seututerveyskeskuksen ylihoitaja näkee rokotusajanvarausruuhkissa kuitenkin myös jotain hyvää ja muistuttaa, etteivät rokotukset ole kiireellistä hoitoa.

– Tietysti olemme tyytyväisiä, että niin moni haluaa ottaa rokotteen. Rokotukset ovat ennaltaehkäisevää terveydenhoitotyötä, eli ne eivät ole kiireellistä hoitoa, kuten kiireellinen sairaus tai vaiva, joka vaatii välitöntä hoitoa.

Koronarokotuksia hidastaa tällä hetkellä ennen kaikkea rokotteiden huono saatavuus. Asia harmittaa myös terveydenhuollon ammattilaisia.

Keski-Suomessa Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten rokotuksista vastaava ylilääkäri Johanna Tuukkanen kertoi alkuviikosta, että Jyvässeudulla olisi valmiutta rokottaa 8000 ihmistä viikossa, mutta rokotteita on saatu tähän mennessä noin 1500 viikossa.

Tuukkanen toteaa, että terveydenhuoltoon on tulvinut Jyväskylässäkin viime päivinä yhteydenottoja ja epätietoisuus rokotuksiin liittyen tuntuu olevan suurta.

Tuukkasen sanoin ihmisille on myös viestitty kaikissa kanavissa, että rokotetta on vain todella rajallisia määriä, mutta tämä viesti ei ole jostain syystä mennyt perille. Osalla esimerkiksi ikäihmisistä ja riskiryhmäläisistä on Tuukkasen mukaan pelkoa siitä, että oma rokotusvuoro menee jotekin ohi.

Ylilääkäri kommentoi Twitterissä toivovansa nyt ihmisiltä ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Rokotusaikoja kannattaa antaa vasta, kun on varmuus, että on millä rokottaa.

Sari Siekkinen kertoo, että hänen äitinsä rokotusajanvaraus ei vielä torstaiaamuun mennessä ollut onnistunut.

– Äiti on jatkanut soittelua aamusta asti. Yhdeksän jälkeen pyöri nauha, että olette jonossa. Täytyy vaan nyt yrittää, roikkua puhelimessa ja toivoa, että lopulta pääsee läpi, sanoo Siekkinen.

